Çalgı Çengi İkimiz’den ilk fragman geldi

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Çalgı Çengi, devam yapımıyla kısa süre sonra beyazperdede olacak. Çalgı Çengi İkimiz adındaki yeni yapım için ilk fragman da geldi.

İkincisi Merakla Bekleniyordu

Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda devam ettiği ikinci yapımda son yılların en iyi ikilisi olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yanı sıra Rasim Öztekin, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ahmet Gülhan, Tuna Orhan, Cahit Gök, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Şinasi Yurtsever gibi önemli isimler rol alıyor.

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İlk filmde başlarını mafya ile tesadüfen belaya sokan düğün çalgıcıları Gürkan ve Salih, devam filminde ise mevcut hayatlarını geride bırakıp, yola mafya ile beraber devam etme kararı alıyor. Çalgı Çengi İkimiz, 6 Ocak 2017 tarihinde vizyona girecek.