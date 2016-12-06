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Çalgı Çengi İkimiz’den ilk fragman geldi

Son yılların sinema dünyasındaki en iyi ikilisi Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın merakla beklediğimiz yeni sinema filmi Çalgı Çengi İkimiz için ilk fragman geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
23
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Çalgı Çengi, devam yapımıyla kısa süre sonra beyazperdede olacak. Çalgı Çengi İkimiz adındaki yeni yapım için ilk fragman da geldi. 

İkincisi Merakla Bekleniyordu

Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda devam ettiği ikinci yapımda son yılların en iyi ikilisi olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yanı sıra Rasim Öztekin, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ahmet Gülhan, Tuna Orhan, Cahit Gök, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Şinasi Yurtsever gibi önemli isimler rol alıyor. 

Ayrıca Bkz. "Transformers: The Last Knight filminden sürpriz fragman"

İlk filmde başlarını mafya ile tesadüfen belaya sokan düğün çalgıcıları Gürkan ve Salih, devam filminde ise mevcut hayatlarını geride bırakıp, yola mafya ile beraber devam etme kararı alıyor. Çalgı Çengi İkimiz, 6 Ocak 2017 tarihinde vizyona girecek.

 

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Whippoorwill 2 yıl en beğenilen
O kadar laf ettiniz haber içeriklerine bu da oldu.
Yanıtla +28
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dede17 2 yıl
Bence bu film fragman olayı hiç iyi değil bu içerikleri yüklemeyin benden size tavsiye
Yanıtla +18
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strathmorea 2 yıl
Cılkı çıktı Donanım haber. Gerçekten her fragmanı haber yapmaya yada popüler olan her filmle ilgili içerik haber yayınlamaya başlandı burada. Bunlar ilk başladığında yazmıştım bu artarak devam edecek yapmayın diye. Al sana durum bu. Neredeyse her gün fragman ya da film - dizi haberi verir oldunuz. Burası bunun için bir site değil nasıl kavrayamıyorsunuz bunu anlayamıyorum.
Cılkı çıktı Donanım haber. Gerçekten her fragmanı haber yapmaya yada popüler olan her filmle ilgili içerik haber yayınlamaya başlandı burada. Bunlar ilk başl...
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Yanıtla +15
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swat882 2 yıl
Ben bu içeriği Donanımhaberde görmek istiyorum ne yapacağız?
Şunu yapacağız, içeriği görmek istemeyenler başlığa tıklamayacak.
Yanıtla +5
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wickersan 2 yıl
Bu haberin donanıml ilgisi nedir?
Webden beleş izleyeğiz o yüzden mi haber?
Yanıtla +2
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huseyincarnege 2 yıl
ERDAL TOSUNDA oynuyaydı iyidi rahmetliyi çok severdim :(
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hece_he 2 yıl
cebinden 1 kuruş para harcamadan hizmetlerden faydalanan insanların, kendi tarzlarına uymadığı için böyle rahat ve ölçüsüzce içerikleri eleştirmesi üzücü.
theverge.com benzeri donanım haber ve inceleme sitelerini de takip ederseniz aslında bu tarz haberlerin sadece donanımhaber.com'a has olmadığını görebilirsiniz.
ayrıca bu sitenin hayatta kalabilmesi, para kazanıp siteye emek verenlere de faydalı olabilmesi için gerektiğinde reklam alması gayet normal.
sitedeki haberleri okuduğumda altında yer alan yorumları da okumak istiyorum ama yorumların kalitesi o kadar düştü ki maalesef okunmaz bir hale geldi.
Yanıtla +2
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absamet 2 yıl
Kardeşim izlemeyin sizde, Silah zoruyla mı izletiliyor. nadar mızmızlanıyorsunuz yahu
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Zaym1n 2 yıl
Bunun bu sitede ne işi var (tabi ki reklam) demekle uğraşmayıp, madem konuldu bir yorum yapayım diyorum.
REZALET! Leş gibi bir film olduğu fragmandan belli, ilk film ile zerre alakası yok sadece 2 ana karakteri alıp başka bir filme koymuş gibiler tam anlamıyla fiyasko. Ne ilk filmdeki samimiyet var ne de doğallık. Kardeş Payı'nın yeni bölümü diye alıp koysalar kimse yadırgamaz. Oyuncu kadrosu aynı hatta kadronun yanında çoğunun rolleri bile aynı. Sahneden sahneye bağlantılar ve geçişler, karakterlerin mimikleri, tavırları, replikleri dizi ile aynı. Birinci filmin daha karanlık bir havası vardı bu film rengarenk cıvıl cıvıl parlayan ama cıvık bir komedi filmi olmuş. Birinci filmin yakınından bile geçemeyecek bu film, ite kaka bir şeyler çıkarmaya çalışmışlar bu kadar sene sonra 2. filmi çıkarmak mantıklı bir karar olmamış, birkaç yıl önce çıkmalıydı ki ilk filmin ruhunu kaybetmemiş olurlardı.
Çalgı Çengi süperdi, İşler güçler süperdi, Kardeş Payı idare ederdi bu film Kardeş Payının bonus bölümü olacak, tadı kaçtı yani.
Yanıtla +4
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strathmorea 2 yıl
Cılkı çıktı Donanım haber. Gerçekten her fragmanı haber yapmaya yada popüler olan her filmle ilgili içerik haber yayınlamaya başlandı burada. Bunlar ilk başladığında yazmıştım bu artarak devam edecek yapmayın diye. Al sana durum bu. Neredeyse her gün fragman ya da film - dizi haberi verir oldunuz. Burası bunun için bir site değil nasıl kavrayamıyorsunuz bunu anlayamıyorum.
Yanıtla +15
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mavizaman 2 yıl
donanımhaberin adı değişsin tüm ahali rahat etsin artık yorumların çoğu buna yönelik.
Yanıtla +2
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WB 2 yıl
5 para etmez filmin devami, kufurle komediyi karistirma sendromu..
Yanıtla +6
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12 Angry Men 2 yıl
Nerede saçma sapan haber varsa, altından Ekrem71 çıkıyor.
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