Çalgı Çengi İkimiz’den ilk fragman geldi

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Çalgı Çengi, devam yapımıyla kısa süre sonra beyazperdede olacak. Çalgı Çengi İkimiz adındaki yeni yapım için ilk fragman da geldi.
İkincisi Merakla Bekleniyordu
Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda devam ettiği ikinci yapımda son yılların en iyi ikilisi olarak gösterilen Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yanı sıra Rasim Öztekin, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ahmet Gülhan, Tuna Orhan, Cahit Gök, Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Şinasi Yurtsever gibi önemli isimler rol alıyor.Ayrıca Bkz. "Transformers: The Last Knight filminden sürpriz fragman"
İlk filmde başlarını mafya ile tesadüfen belaya sokan düğün çalgıcıları Gürkan ve Salih, devam filminde ise mevcut hayatlarını geride bırakıp, yola mafya ile beraber devam etme kararı alıyor. Çalgı Çengi İkimiz, 6 Ocak 2017 tarihinde vizyona girecek.
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REZALET! Leş gibi bir film olduğu fragmandan belli, ilk film ile zerre alakası yok sadece 2 ana karakteri alıp başka bir filme koymuş gibiler tam anlamıyla fiyasko. Ne ilk filmdeki samimiyet var ne de doğallık. Kardeş Payı'nın yeni bölümü diye alıp koysalar kimse yadırgamaz. Oyuncu kadrosu aynı hatta kadronun yanında çoğunun rolleri bile aynı. Sahneden sahneye bağlantılar ve geçişler, karakterlerin mimikleri, tavırları, replikleri dizi ile aynı. Birinci filmin daha karanlık bir havası vardı bu film rengarenk cıvıl cıvıl parlayan ama cıvık bir komedi filmi olmuş. Birinci filmin yakınından bile geçemeyecek bu film, ite kaka bir şeyler çıkarmaya çalışmışlar bu kadar sene sonra 2. filmi çıkarmak mantıklı bir karar olmamış, birkaç yıl önce çıkmalıydı ki ilk filmin ruhunu kaybetmemiş olurlardı.
Çalgı Çengi süperdi, İşler güçler süperdi, Kardeş Payı idare ederdi bu film Kardeş Payının bonus bölümü olacak, tadı kaçtı yani.
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