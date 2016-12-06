Transformers: The Last Knight filminden sürpriz fragman

Gelecek yıl beşinci kez karşımıza çıkmaya hazırlanan Transformers efsanesi için ilk fragman geldi. Daha önce kısa kamera arkası kliplerle heyecan yaratan Michael Bay, şimdi internette büyük bir tartışma başlatmış durumda.

Sürpriz Kapışma

Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Laura Haddock gibi yıldızları kadrosunda barındıran Transformers: The Last Knight, Optimus Prime’ın yok olmasına neden olduğu Cybertron’u yeniden inşa etmeye çalışmasını anlatıyor. Bu süreçte dünyada var olan bir nesne Prime’ın en önemli hedefi olacak.

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Cybertron’u daha fazla hikayenin içerisine soktuğu görülen beşinci filmin fragmanı Anthony Hopkins tarafından seslendirilmiş. Alışık olduğumuz dev robot dövüşleri ve özel efektlerin yanı sıra iki önemli karakterin kapışması da merak uyandırdı. Sosyal medya ve forumlar üzerinde bu iki karakterin neden kapıştığı önemli bir hareketlilik oluşturmuş durumda.