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Transformers: The Last Knight filminden sürpriz fragman

Merakla beklenen Transformers serisinin beşinci filmi The Last Knight için ilk fragman geldi. Michael Bay yeni fragman ile internette heyecan uyandırmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
25
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıl beşinci kez karşımıza çıkmaya hazırlanan Transformers efsanesi için ilk fragman geldi. Daha önce kısa kamera arkası kliplerle heyecan yaratan Michael Bay, şimdi internette büyük bir tartışma başlatmış durumda.

Sürpriz Kapışma

Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Laura Haddock gibi yıldızları kadrosunda barındıran Transformers: The Last Knight, Optimus Prime’ın yok olmasına neden olduğu Cybertron’u yeniden inşa etmeye çalışmasını anlatıyor. Bu süreçte dünyada var olan bir nesne Prime’ın en önemli hedefi olacak.

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Cybertron’u daha fazla hikayenin içerisine soktuğu görülen beşinci filmin fragmanı Anthony Hopkins tarafından seslendirilmiş. Alışık olduğumuz dev robot dövüşleri ve özel efektlerin yanı sıra iki önemli karakterin kapışması da merak uyandırdı. Sosyal medya ve forumlar üzerinde bu iki karakterin neden kapıştığı önemli bir hareketlilik oluşturmuş durumda.

 

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Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen muccos
Bir nesil için starwars neyse başka bir nesil için de a takımı ve transformers da odur. Bıktıysanız izlemezsiniz olur biter.
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muccos 2 yıl
Yav yeter bıktık Transformers'dan

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
[DHVideo=]o optimus prime değil nemesis prime transformers 4te optimusun yüzünde kırmızı boya yoktu ama bunda var optimus prime su anda uzayda filmin 2. yarısında girip nemesisi yok edecek
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sprocow 2 yıl
valla bence kitabına uygun gitmiyor ama karanlık enerji mantıklı geliyor birinde bize dani dünyaya göre mantıklı düşünüyor . artık bitti tekrar kuramayız diye, diğerinde dünyayı yıkarsak kendimizinkini yeniden inşa edebiliriz fikri var ama sonuçta iki dünya çarpışacak ama günler aylar yıllar süren bir savaş olacak gibi sanki matrix e bağlanacağa benziyor :D bizim ırkı enerji santrali olarak kullanabilirler. ne dersiniz :D
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DH Misafiri 2 yıl
Optimus kara enerjon yani dark enerjon a maruz kaluyo büyük ihtimal ondan dolayı kötü oluyo
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DH Misafiri 2 yıl
bambilbi ile optimus piraym neden kapisiyor. insanlar bunu tartisiyor. yapan adama sorun yada sabirli olun. her is bitti bambilbi ile optimus piraym in neden kavga ettigi kaldi daha cikmamis filmde.
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DH Misafiri 2 yıl
2.12 deki görüntü yeterli.
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doganmeric 2 yıl
biz seviyoruz kardeşim optimus reiz hastasıyız :)
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Glorfindel1907 2 yıl
Ben beğendim gayet güzel görünüyor umarım yaratıcılar ile tanışırız bu filmde optimus fena olmuş

Türkçe altyazılı fragman:
youtube.com/...
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Tekno moomce 2 yıl
Hayalet avcılarını çekselerya iki film erkeklerden oluşan ekiple
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BekirTemel 2 yıl
yine uzaylı robotlar dünyamıza geliyor demek ki
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musa_unsal2005 2 yıl
Matrix üçleme değil de bu düzen devam etseydi bi değeri kalır mıydı ? Kesinlikle hayır
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