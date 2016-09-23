Çalışmalar tamamlandı: Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor

Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında daha etkin bir rol üstlenmesi ve hızlı yol alarak yeteneklerinin arttırılması adına bir süredir gündemde olan Uzay Ajansı’na yönelik çalışmalarda nihayet sona gelindi. Açıklamalara göre Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlandığı ve Türkiye Uzay Ajansı Kanun Taslağı’nın yeni yasama yılında meclise gönderileceği belirtiliyor.

Ajans kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek projelerin koordinasyonunun eksiksiz ve sistematik şekilde yerine getirilmesi için Uzay Stratejileri Yüksek Kurulu oluşturulacak. Üstelik Japonya ortaklığıyla ilk deneysel uydumuz 2017'de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünya yörüngesine bırakılacak.

Taslak çalışmalarında NASA ve diğer uzay ajansları örnek alındı

Türkiye Uzay Ajansı konusunda Amerika Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Almanya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (DLR), Fransa Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES), Japonya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA) başta olmak üzere önde gelen ülkelerin havacılık ve uzay ajanslarının mercek altına alındığını sözlerine ekleyen Arslan, hazırlanan kanun taslağında bu dokümanlardan istifade edildiğini dile getirdi.

Diğer taraftan başlatılan Ar-Ge destek uygulaması sayesinde uzak teknolojileri konusunda çeşitli firma ve üniversitelerle işbirliğine gidileceği, milli uçak motoru projesi de dahil olmak üzere bu alanda büyük atılımların yapılmasının hedeflediği ifade ediliyor. Yeni yasama yılında meclise gönderilecek taslak sonucunda Türkiye Uzay Ajansı’nın hayata geçirilmesi bekleniyor.