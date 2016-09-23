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Çalışmalar tamamlandı: Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir süredir hazırlık aşamasında olan Türkiye Uzay Ajansı Kanun Taslağı’nda sona gelindiğini ve meclise iletileceğini belirtti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında daha etkin bir rol üstlenmesi ve hızlı yol alarak yeteneklerinin arttırılması adına bir süredir gündemde olan Uzay Ajansı’na yönelik çalışmalarda nihayet sona gelindi. Açıklamalara göre Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlandığı ve Türkiye Uzay Ajansı Kanun Taslağı’nın yeni yasama yılında meclise gönderileceği belirtiliyor.
Ajans kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek projelerin koordinasyonunun eksiksiz ve sistematik şekilde yerine getirilmesi için Uzay Stratejileri Yüksek Kurulu oluşturulacak. Üstelik Japonya ortaklığıyla ilk deneysel uydumuz 2017'de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünya yörüngesine bırakılacak.

Taslak çalışmalarında NASA ve diğer uzay ajansları örnek alındı 

Türkiye Uzay Ajansı konusunda Amerika Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Almanya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (DLR), Fransa Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES), Japonya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA) başta olmak üzere önde gelen ülkelerin havacılık ve uzay ajanslarının mercek altına alındığını sözlerine ekleyen Arslan, hazırlanan kanun taslağında bu dokümanlardan istifade edildiğini dile getirdi.
Diğer taraftan başlatılan Ar-Ge destek uygulaması sayesinde uzak teknolojileri konusunda çeşitli firma ve üniversitelerle işbirliğine gidileceği, milli uçak motoru projesi de dahil olmak üzere bu alanda büyük atılımların yapılmasının hedeflediği ifade ediliyor. Yeni yasama yılında meclise gönderilecek taslak sonucunda Türkiye Uzay Ajansı’nın hayata geçirilmesi bekleniyor.

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arrivederci 3 yıl en beğenilen
ar-ge adı altında milyonlarca ödenek alıp uzayda bir taşın adını yavuz sultan selim koyarlar milletçe alkışlarız.
6 Yanıt Yanıtla +138
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dere.beyi 3 yıl
Avrupa bizi kıskaniyiii

BİR ÜLKENİN CUMHUR REİSİ ÖLÜ YIKAMAYI ÖĞRENİN DİYORSA TUBİTAKDA KATILMA HAKKI KAZANAMAYAN HER PROJE NASADA AVRUPADA BİRİNCİ OLUYORSA
BİR ASTROİD ÜSTÜNDE ALLAH YAZISI BULUR GERİ DÖNERİZ...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Avrupa bizi kıskaniyiiiBİR ÜLKENİN CUMHUR REİSİ ÖLÜ YIKAMAYI ÖĞRENİN DİYORSA TUBİTAKDA KATILMA HAKKI KAZANAMAYAN HER PROJE NASADA AVRUPADA BİRİNCİ...
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4 Yanıt Yanıtla +87
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MustafaC53 3 yıl arrivederci
arrivederci

ar-ge adı altında milyonlarca ödenek alıp uzayda bir taşın adını yavuz sultan selim koyarlar milletçe alkışlarız.

Yavuz Sultan Selim kadar kafana taş düşsün.
arrivederciar-ge adı altında milyonlarca ödenek alıp uzayda bir taşın adını yavuz sultan selim koyarlar milletçe alkışlarız.
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Cruiser33 3 yıl

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HAAltuntas 3 yıl
Bir atasözünün daha geçerliliğini yitirmiş bulunuyoruz.

"Millet uzaya çıktı biz hala..." artık yok
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Physicist_Emre 3 yıl
Ben en çok uzay ajansında çalışan hocaların, bilim adamlarının tahsilini merak ediyorum acaba göreve gelenler liyakatla mı gelecekler yoksa adam kayırmayla mı?
Daha kötüsü imam hatiplilerle mi dolduracaklar bakıp göreceğiz.
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Barni Moloztaş 3 yıl
FATİH SULTAN MEHMET UZAY AJANSI
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Miu 3 yıl
Normalde güzel gelişme derdim ama günümüz Türkiyesinde sadece dostlar alışverişte görsün olayı...
Bakanlarımız bulut sistemleri hakkında konferans verip alkış alıyor!,eğitim malum,her kurum yozlaşmış, yandaş sistemi işliyor heryerde ve cehaletin pirim yaptığı şu dönemde yapılması gereken başka şeyler var...
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PuckingPerfect 3 yıl
Böyle güzel bir haberin tüm haber kanallarında yayınlanıp günlerce ülkenin gündeminde kalmasını dilerdim.
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ugur_dn 3 yıl
Böyle yerlere sonsuz para harcansa içim yanmaz suriyelilere 25 milyar dolar para harcamışımız buna gider şimdi 2 milyon dolar para verirlerse o zaman iş yapamaz zaten.
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mbsahan 3 yıl
Uzay ajansı deniyor adamın aklı hala YAVUZ SULTAN SELİM de :) Normal yer yüzünde yaşamış en hükümran imparatoru sende unutmuyacaksın haçlılarda !!! Unutanlara hatırlatmak boynumuzun borcu olsun ;)

"Yavuz Sultan Selim, tahtı devraldığında 2.375.000 km.kare olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 6.557.000 km.kareye çıkarmayı başardı "

Arkadaşım adamın sana emanet ettiği 6.557.000 km toprağa sahip çıkamamışsın şimdi internette adam hakkında atıp tutuyorsun. Seninle uzayı boşver şurdan dolmuşa atlayıp çarşıya bile gidilmez sen evinde otur netten yorum yap millet sensizde alacağı yolu alır ;)

1 Yanıt Yanıtla +2
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Frost05 3 yıl mbsahan
mbsahan

Uzay ajansı deniyor adamın aklı hala YAVUZ SULTAN SELİM de :) Normal yer yüzünde yaşamış en hükümran imparatoru sende unutmuyacaksın haçlılarda !!! Unutanlara hatırlatmak boynumuzun borcu olsun ;)

"Yavuz Sultan Selim, tahtı devraldığında 2.375.000 km.kare olan Osmanlı topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 6.557.000 km.kareye çıkarmayı başardı "

Arkadaşım adamın sana emanet ettiği 6.557.000 km toprağa sahip çıkamamışsın şimdi internette adam hakkında atıp tutuyorsun. Seninle uzayı boşver şurdan dolmuşa atlayıp çarşıya bile gidilmez sen evinde otur netten yorum yap millet sensizde alacağı yolu alır ;)



Daha geçen sefer T.C. tarihinde ilk defa toprak kaybetmemiş miydik? O zaman sen neredeydin?
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brkylmz19990102 3 yıl
Direk uzaya atlamasaydık . Daha sesin uzay boşluğunda yayılmadığı , zamanın uzayda , gezegenden gezegen farklı işlediği gibi basit temel şeyleri bilmeyen insanlarımız var. Bence ilk zihniyet yerleştirilmeli beyinlere. Ha tabi bilim şart. Gerisi ip söküğü gibi gelir.
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ssbrutality 3 yıl
AHmet Gözütok Cihan Pehlivana mı Devretmiş? Halbusaki bu haberi ondan beklerdik.Tühh ya.Neyse.
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