Google'dan kişiye özel seyahat asistanı: Google Trips

Özellikle sık sık seyahat edenlere gittikleri yerlerde planlama ve organizasyon konusunda asistanlık yapması için yayınlanan Google Trips bünyesinde ihtiyacınız olan birçok hizmet ücretsiz şekilde sunuluyor.

Uygulama sade arayüzüyle oldukça basit şekilde kullanılabiliyor. Öyle ki karşılama ekranında bulunduğunuz ya da gideceğiniz şehri girmeniz yeterli. Google Trips uçak, otel ve restoran rezervasyonlarından (Gmail hesaplarından çekiliyor) araç kiralama konusuna kadar harita üzerinde çeşitli önerilerde bulunuyor.

Çevrimdışı olarak da kullanılabilen Google Trips böylelikle internet bağlantınız olmasa da şehirde kaybolmanızı önlüyor. Diğer taraftan ziyaret sürenize göre size özel program belirleyen servis, seyahatleri en verimli şekilde geçirmenizi sağlıyor. Örneğin Paris’te 4 gün kalacaksınız ve sizin için tarihi yerleri görmek daha önemli. Google Trips tam da bu çizgide program hazırlayarak müzeleri ve tarihi yerleri bir adım ön plana çıkarıyor.

200 şehirde kapsamlı hizmet veren Google Trips'in Android uygulamasını Şimdilikkapsamlı hizmet veren Google Trips'in Android uygulamasını buradan , iOS uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.