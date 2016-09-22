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Google'dan kişiye özel seyahat asistanı: Google Trips

Seyahat etmeyi ve yeni yerler, lezzetler keşfetmeyi sevenlere özel mobil uygulama yayınlayan Google, gittiğiniz şehirlerde size özel program belirleyerek adeta kişiye özel asistan hizmeti veriyor.
2 yıl
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8
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle sık sık seyahat edenlere gittikleri yerlerde planlama ve organizasyon konusunda asistanlık yapması için yayınlanan Google Trips bünyesinde ihtiyacınız olan birçok hizmet ücretsiz şekilde sunuluyor.
Uygulama sade arayüzüyle oldukça basit şekilde kullanılabiliyor. Öyle ki karşılama ekranında bulunduğunuz ya da gideceğiniz şehri girmeniz yeterli. Google Trips uçak, otel ve restoran rezervasyonlarından (Gmail hesaplarından çekiliyor) araç kiralama konusuna kadar harita üzerinde çeşitli önerilerde bulunuyor.
Çevrimdışı olarak da kullanılabilen Google Trips böylelikle internet bağlantınız olmasa da şehirde kaybolmanızı önlüyor. Diğer taraftan ziyaret sürenize göre size özel program belirleyen servis, seyahatleri en verimli şekilde geçirmenizi sağlıyor. Örneğin Paris’te 4 gün kalacaksınız ve sizin için tarihi yerleri görmek daha önemli. Google Trips tam da bu çizgide program hazırlayarak müzeleri ve tarihi yerleri bir adım ön plana çıkarıyor.
Şimdilik 200 şehirde kapsamlı hizmet veren Google Trips'in Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

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keremec 2 yıl
Google da her şeye ayrı ayrı uygulama çıkartmaya başladı. Keşke şunu google now a enterge etse.
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blank42 2 yıl
Google Apps'te çalıştırabilen var mı ?
Yönetici tarafından açılması gerektiği uyarısı veriyor yalnız apps yönetici konsolunda böyle bir ayar göremedim.
Tamda yurtdışına gidiyordum biraz inceleyecektim, belki yararı olurdu
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Mesudum 2 yıl
Tavsiyeleri sadece makinalardan değil, eşten, dosttan, insanlardan da almayı bırakmayalım.
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PurposeLess sinan 2 yıl
iyice robotlaşalım, bu ne ya insanları düşünmemeye, hissetmemeye, dokunmamaya itiyorlar.
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kadirirdem 2 yıl
türkiye'yi bir 2 yıl kapsamaz en az
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Audi383848 2 yıl
Türkiyede inşallah vardır yoksa 5 yıl daha gelmez ülkemize.Şu google ülkemize neden hizmeti geç sokuyor anlamıyorum.Dünyada play müzik olmayan tek biz kaldık.O neden gelmiyor?
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hamunpatra 2 yıl Audi383848
Audi383848
Türkiyede inşallah vardır yoksa 5 yıl daha gelmez ülkemize.Şu google ülkemize neden hizmeti geç sokuyor anlamıyorum.Dünyada play müzik olmayan tek biz kaldık.O neden gelmiyor?

Malesef Türkiye kapsam dahilinde değil.
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