Cambridge Analytica'nın kendi kripto para birimini geliştirdiği belirlendi

Reuters'in haberine göre, Facebook veri sızıntısı skandalının baş aktörü ve siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, olayların ortaya çıkmasından kısa bir süre önce kendi kripto para birimini geliştirdiği belirlendi. Çıkan rapora göre Cambridge Analytica'nın dijital para birimi, insanların çevrimiçi kişisel verilerini yönetmeleri ve bundan para kazanmaları yönünde kullanılacaktı.

Cambridge Analytica kripto para birimi çalışmalarını askıya aldı

Haberde şirketin kripto para birimi çalışmalarını CEO Alexander Nix'in yürüttüğü ve ilk halka arzla (ICO) birlikte 30 milyon dolarlık bir yatırım toplamanın hedeflendiği de belirtiliyor. Cambridge Analytica'nın, baş aktör olarak adının karıştığı Facebook veri ihlali skandalının hemen ardından, yani Mart ayında kripto para çalışmalarını askıya aldığı açıklanırken, çalışmaların yeniden başlayıp başlamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bir Cambridge Analytica sözcüsü, Reuters'e gönderdiği bir e-postada ise şunları söyledi: "Facebook tartışmalarından önce, bireylerin kişisel verilerini kurumsal şirketlerden geri almalarına ve kişisel verilerinin nasıl kullanıldığına dair tam bir şeffaflığa ve denetime sahip olmalarına yardımcı olacak bir teknoloji paketi geliştirdik. Blockchain teknolojisi de dahil olmak üzere kişisel verilerini yönetmeleri ve bunlardan para kazanmaları için birçok seçenek araştırıyorduk." Bu açıklama, adı veri ihlallerine karışmış Cambridge Analytica'nın yaptığı en ironik açıklamalardan biri olsa da, sektöre yakın kaynaklar şirketin kripto para planlarının devam edeceğini belirtiyorlar.

https://www.cnet.com/news/cambridge-analytica-reportedly-planned-virtual-currency/