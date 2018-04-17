Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, oldukça tepki çeken bir haberle gündeme geldi. 112 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un dev şirketi, işçilerinin çalışma koşulları konusunda oldukça eleştiriliyor. Şirketin İngiltere'deki deposunda çalışan işçilerin, katı şirket politikaları yüzünden herhangi bir ceza yememek için tuvalete bile gitmedikleri ortaya çıktı.

Tuvalete gitmemek için su bile içmiyorlar

İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki Amazon deposdunda gizli olarak çalışmaya başlayan yazar James Bloodworth, gördüklerini kamuoyu ile paylaştı. Bloodworth'un iddialarına göre birçok çalışan en yakın tuvaletin 4 kat aşağıda olması sebebiyle zor durumda kalıyor ve herhangi bir ceza almamak için tuvalet ihtiyaçlarını pet şişeler yardımıyla gideriyorlar. Hatta şirkette tuvalet sayısının az olması çalışanların tuvalete gitmemek için su bile içmedikleri de gelen haberler arasında.

İngiltere'nin The Sun Gazetesi'ne konuşan James Bloodworth'e göre, insanlar ellerindeki işi kaybetmemek uğruna, tuvalete gidip gelerek zaman kaybetmek ve ceza almak istemiyorlar. Özellikle paketleme bölümünde yaşanan bu skandalın bir başka sebebi ise, Amazon'un çalışanlarının ne kadar kısa sürede paketleme yaptığını kayıt altına alması. Bu sayede işçilerin performansı ölçülüyor ve az performans sergileyenlere çeşitli ceza puanları uygulanıyor. Tüm bunlara ek olarak hamile kadınlara dahi herhangi bir ayrıcalık tanınmadığı da iddialar arasında. Amazon yetkilileri ise konu hakkında yaptıkları açıklamada söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtmekle yetindiler.

https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/UK-Amazon-workers-say-they-don-t-take-toilet-breaks-for-fear-of-being-punished-45716?