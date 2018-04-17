Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un şirketi Amazon, şu sıralar kötü bir haberle gündemde. Amazon'un İngiltere'deki deposunda çalışanlar, ceza almamak için korkudan tuvalete bile gidemiyor.
1 yıl
7,5b
1
25
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon, oldukça tepki çeken bir haberle gündeme geldi. 112 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un dev şirketi, işçilerinin çalışma koşulları konusunda oldukça eleştiriliyor. Şirketin İngiltere'deki deposunda çalışan işçilerin, katı şirket politikaları yüzünden herhangi bir ceza yememek için tuvalete bile gitmedikleri ortaya çıktı.

Tuvalete gitmemek için su bile içmiyorlar

İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki Amazon deposdunda gizli olarak çalışmaya başlayan yazar James Bloodworth, gördüklerini kamuoyu ile paylaştı. Bloodworth'un iddialarına göre birçok çalışan en yakın tuvaletin 4 kat aşağıda olması sebebiyle zor durumda kalıyor ve herhangi bir ceza almamak için tuvalet ihtiyaçlarını pet şişeler yardımıyla gideriyorlar. Hatta şirkette tuvalet sayısının az olması çalışanların tuvalete gitmemek için su bile içmedikleri de gelen haberler arasında.
İngiltere'nin The Sun Gazetesi'ne konuşan James Bloodworth'e göre, insanlar ellerindeki işi kaybetmemek uğruna, tuvalete gidip gelerek zaman kaybetmek ve ceza almak istemiyorlar. Özellikle paketleme bölümünde yaşanan bu skandalın bir başka sebebi ise, Amazon'un çalışanlarının ne kadar kısa sürede paketleme yaptığını kayıt altına alması. Bu sayede işçilerin performansı ölçülüyor ve az performans sergileyenlere çeşitli ceza puanları uygulanıyor. Tüm bunlara ek olarak hamile kadınlara dahi herhangi bir ayrıcalık tanınmadığı da iddialar arasında. Amazon yetkilileri ise konu hakkında yaptıkları açıklamada söz konusu iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtmekle yetindiler.

https://www2.staffingindustry.com/eng/Editorial/Daily-News/UK-Amazon-workers-say-they-don-t-take-toilet-breaks-for-fear-of-being-punished-45716? Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
muratai 1 yıl en beğenilen
Jeff hanzosu 112 milyar doları kendi alınteri ile yapmadı ya? İşçileri sömüre sömüre kazandı pis kapitalist!
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl The Balance
Hocam siz fazla ütopik bir dünya hayal ediyorsunuz. İnsan hakları falan baya kapılmışsınız. Paket güzel evet, makyajı iyi yapmışlar. Lakin dünyada şuan hiçbir ülkede öyle dediğiniz özgürlük, insan hakları falan yok. Hadi insan hakkı de kraliçeye giydir göreyim. Ben niye besliyorum bu sülaleyi, vergilerimizle bunları saraylarda niye yaşatıyoruz de. Diyen pek yok. 3 yaşında veletlerin önünde ülkenin seçilmiş başbakanı belleri bükülüyor eğilmekten.
Biz biraz fazla geriyiz diye diğerleri çok ileri sanmayın bence. Onların da karanlık yüzünü biliyoruz. Şuan sömürüden kurdukları refahları yerinde sadece.
Hocam siz fazla ütopik bir dünya hayal ediyorsunuz. İnsan hakları falan baya kapılmışsınız. Paket güzel evet, makyajı iyi yapmışlar. Lakin dünyada şuan hiçbir ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
Şu sistemlere bizim patronların kafası bassa emin ol Amazon'un yaptığı bizim yanımızda hiç kalır.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y-ZiyA 6 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Çok zor koşullarda çalışan Amazon işçileri...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 1 yıl
Çok Mal Haramsız Çok Laf Yalansız Olmaz,atasözü haklı çıktı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 yıl
112 milyar doları başka nasıl kazanacaktı tabiki sömürerek kazanacak. Alibaba da öyle hepsi öyle, dünyanın düzeni bu işciler sömürülür patronlar semirir. Bugün türkiye de bir mağazanın iş ilanında bile "esnek çalışma saatlerine uyumlu ve zorluğa katlanabilen" diyor yani benim kölem olacaksın işine gelirse diyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverNitrate 1 yıl
Kölelik bu yüzyılda da devam ediyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 1 yıl
İyice araştırdım maalesef gerçek gibi duruyor. Bir ara idol dediğim adamdı. Meğer bu kadar zengin olmak için kölelik sistemini tekrar devreye sokmak gerekiyormuş. İnsanların değeri medeniyetin en iyi (!)yeri denilen Batıda bile yok. Bir daha doğrusu Amazondan alışveriş yapamayacağım. Türkiye'ye gelseler emek sömürüsü yapacaklar. Lanet olsun kapitalizm sistemine...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alasterkasor 1 yıl
Halkın sırtından yiyen yiyene ülkeler değişsede sömürü aynı sömürü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Swothra 1 yıl
İngiltere de böyle çalışabilir misin? Patronun kafasını uçururlar. Adamlar büyük ihtimalle Bulgaristan, Romanya, Makedonya vs... gibi ülkelerden gelen fakirleri çalıştırıyorlar. Almanya da Nivea nın fabrikasına gidin bakalım, bu ülkelerden gelenler ne şartlarda çalışıyor. Avrupa da olsa kimse kimseye acımıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snoppy 1 yıl
Amazon deposdunda gizli olarak çalışmaya başlayan yazar James Bloodworth...

Araştırmacı gazeteci böyle olur işte. Bizdekilerin alayı oturdukları yerden yalama yapmakla gazetecilik yaptıklarını sanıyorlar.
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
butun bunlar "İngiltere'deki depoda çalışan işçiler" icin gecerli.
oysa AB sosyalizminde cingeneler cocuk dogurarak pozisyon kuruyor, yan yatarak sistem yardimlarini kemiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shovel Knight 1 yıl
o değilde amazon türkiye ye gelmiyor muydu noldu o iş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7471 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Jeff Bezos, amazon ve
7 etiket daha ingiltere kötü çalışma şartları Web Siteleri Internet Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Blockchain en çok İsviçre'yi zarara uğratacak 1 yıl Baştan sona İngilizce eğitim kursu kısa süreliğine 24.99 TL 1 yıl Türkiye'de Yılın Otomobili belli oldu 1 yıl Casio’dan yeni bir akıllı saat daha 1 yıl Yeni nesil iPhone'ların fiyatı ortaya çıktı! 1 yıl Snapchat artık kendi AR yüz filtrenizi oluşturmanıza olanak verecek 1 yıl Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi 1 yıl Kingston UV500 SSD serisi satışa çıkıyor 1 yıl Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı 1 yıl New York savcısı kripto borsalardan bilgi istedi, Bitcoin düşüşe geçti 1 yıl Asus Arez resmen duyuruldu 1 yıl LG G7 ThinQ'ya bir de böyle bakın 1 yıl Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim! 1 yıl Xiaomi'nin çılgın oyun telefonu mercek altında: Black Shark 1 yıl Twitter'ın çöküşüne BTK'dan açıklama geldi 1 yıl Toyota'nın araçları 2021'den itibaren birbiriyle iletişim kurabilecek 1 yıl Windows 10 Spring Creators Update "mavi ekran" hatası nedeniyle ertelenmiş 1 yıl Teşvik Sistemi kapsamında hangi teknolojik yatırımlar desteklenecek? 1 yıl İyi bir oyuncunun olmazsa olmaz 5 ekipmanı 1 yıl Avrupa'nın ilk hyperloop test tüneli Fransa'da inşa ediliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı Sonraki İETT, sürücüsüz ve elektrikli aracını görücüye çıkardı 1 yıl Crossover işe alım turnuvasında katılımcılarla konuştuk 1 yıl Casper VIA M4'ün kutusunu açtık "Her yeri kavisli ve Android 8.0'lı" 1 yıl Kim Kardashian 200 bin dolar maaşla, fotoğraflarını Photoshop'layacak uzman arıyor 1 yıl ABD'nin ürettiği yapay zekalı SİHA'lar kimi öldüreceğine karar verebilecek 1 yıl Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim 1 yıl Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı 1 yıl İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev uzay gemisi, Los Angeles'ta üretilecek 1 yıl Zeytin Dalı operasyonunun oyunu: Afrin SİHA 1 yıl Intel'den önemli hamle: Virüslerle mücadele grafik birimlerine kaydırılacak 1 yıl T-Mobile'ın müşterilerini aldatan şeytani planına 40 milyon dolar ceza kesildi 1 yıl Huawei, 10 saniye içinde 15 milyon dolarlık P20 ve P20 Pro satışı yaptı 1 yıl ABD'den büyük ambargo: ZTE yedi yıl boyunca Snapdragon'lu cihaz çıkaramayacak 1 yıl 2019 Volkswagen Golf ilk kez göründü 1 yıl Apple, 23 Nisan'a özel 5 yeni reklam filmi yayınladı 1 yıl Google'dan kanser tespiti için AR özellikli akıllı mikroskop! 1 yıl Lenovo, akıllı ev sistemleri için yeni bir marka kurdu 1 yıl NAND bellek fiyatları düşmeye devam ediyor 1 yıl Ryzen 5 2600X ve Ryzen 7 2700X işlemcileri 5.8GHz hızına aşırtıldı 1 yıl Güç kaynağı (PSU) alırken nelere dikkat etmek gerekli? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim