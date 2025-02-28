Bitcoin fiyatı 80 bin doların altına indi, Trump piyasaları sallamaya devam ediyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kripto para yatırımcısının büyük bir hevesle beklediği Donald Trump dönemi adeta kâbusa döndü. Daha koltuğa oturmadan kendi memecoin projesini çıkararak hacmi adeta emen Trump, uyguladığı vergi politikalarıyla kripto para piyasasını tarihi bir çöküşe sürüklüyor.

Bitcoin fiyatı Trump darbesi yedi

Donald Trump ülkesini Bitcoin başkenti yapacağını açıklamasına ve Bitcoin rezervi için harekete geçmesine rağmen uygulanan politikalar tam tersini söylüyor. Koltuğa oturduğu günden bu yana AB ülkeleri, Çin, Kanada ve Meksika ile yaşanan ek vergi savaşı zaten kırılgan olan Bitcoin fiyatını da olumsuz etkiliyor.

Kripto piyasalarda çarşı karıştı 2 gün önce eklendi

Karşılıklı ek vergi restleşmesinin enflasyonu arttıracağından endişe edilirken, merkez bankasının bu yıl ve gelecek yıl faiz indirimine gitmesi ihtimali azaldı. Parasal genişlemenin gecikeceği anlaşılınca ilk kripto paralar yıkıldı.

Erken saatlerde Bitcoin fiyatı aylar sonra 80 bin dolar altına inerek 79000$ seviyelerine kadar geriledi. Ethereum ise 2000$ desteğini zorlamaya başladı. Kripto para piyasaları son 1 aydır sürekli düşüyor. Ocak ve Şubat aylarında piyasadan 4 milyar dolar civarında pozisyon likidite edildi.

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