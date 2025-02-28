Bitcoin fiyatı 80 bin doların altına indi, Trump piyasaları sallamaya devam ediyor

Bitcoin fiyatı Trump darbesi yedi
Donald Trump ülkesini Bitcoin başkenti yapacağını açıklamasına ve Bitcoin rezervi için harekete geçmesine rağmen uygulanan politikalar tam tersini söylüyor. Koltuğa oturduğu günden bu yana AB ülkeleri, Çin, Kanada ve Meksika ile yaşanan ek vergi savaşı zaten kırılgan olan Bitcoin fiyatını da olumsuz etkiliyor.
Karşılıklı ek vergi restleşmesinin enflasyonu arttıracağından endişe edilirken, merkez bankasının bu yıl ve gelecek yıl faiz indirimine gitmesi ihtimali azaldı. Parasal genişlemenin gecikeceği anlaşılınca ilk kripto paralar yıkıldı.
Erken saatlerde Bitcoin fiyatı aylar sonra 80 bin dolar altına inerek 79000$ seviyelerine kadar geriledi. Ethereum ise 2000$ desteğini zorlamaya başladı. Kripto para piyasaları son 1 aydır sürekli düşüyor. Ocak ve Şubat aylarında piyasadan 4 milyar dolar civarında pozisyon likidite edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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