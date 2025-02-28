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    Bitcoin fiyatı 80 bin doların altına indi, Trump piyasaları sallamaya devam ediyor

    Donald Trump’ın keskin vergi politikaları nedeniyle enflasyon endişesi yeniden yükselirken faiz indirimi hayalleri de başka bahara kaldı. Kripto piyasası da çöktü.  
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kripto para yatırımcısının büyük bir hevesle beklediği Donald Trump dönemi adeta kâbusa döndü. Daha koltuğa oturmadan kendi memecoin projesini çıkararak hacmi adeta emen Trump, uyguladığı vergi politikalarıyla kripto para piyasasını tarihi bir çöküşe sürüklüyor. 

    Bitcoin fiyatı Trump darbesi yedi

    Donald Trump ülkesini Bitcoin başkenti yapacağını açıklamasına ve Bitcoin rezervi için harekete geçmesine rağmen uygulanan politikalar tam tersini söylüyor. Koltuğa oturduğu günden bu yana AB ülkeleri, Çin, Kanada ve Meksika ile yaşanan ek vergi savaşı zaten kırılgan olan Bitcoin fiyatını da olumsuz etkiliyor. 

    Karşılıklı ek vergi restleşmesinin enflasyonu arttıracağından endişe edilirken, merkez bankasının bu yıl ve gelecek yıl faiz indirimine gitmesi ihtimali azaldı. Parasal genişlemenin gecikeceği anlaşılınca ilk kripto paralar yıkıldı. 

    Erken saatlerde Bitcoin fiyatı aylar sonra 80 bin dolar altına inerek 79000$ seviyelerine kadar geriledi. Ethereum ise 2000$ desteğini zorlamaya başladı. Kripto para piyasaları son 1 aydır sürekli düşüyor. Ocak ve Şubat aylarında piyasadan 4 milyar dolar civarında pozisyon likidite edildi.

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