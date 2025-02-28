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    Binance TR’deki “Kira Geliri” sorunu hakkında GİB’den açıklama

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
    Binance TR’deki “Kira Geliri” sorunu hakkında GİB’den açıklama Tam Boyutta Gör
    Binance TR kullanıcılarının bazı çekim işlemlerinin "kira geliri" olarak kaydedilmesi ve buna bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vergi borcu bildirimleri alması büyük yankı uyandırmıştı. Kullanıcıların endişelerini gidermek adına GİB, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

    Dikkate almak gerekmiyor

    GİB’in açıklamasına göre, 1 Mart’ta başlayacak gelir vergisi beyan dönemi kapsamında, kira geliri beyanında bulunabilecek mükelleflere bilgilendirme amaçlı SMS’ler gönderildi. Bu süreçte, bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na düzenli olarak ilettiği para transfer kayıtlarından yararlanıldığı belirtildi. Ancak, kimi zaman banka sistemlerinde yapılan yanlış kodlamalar ya da kullanıcıların para transferi sırasında yanlış kategori seçmesi nedeniyle, bazı ödemelerin hatalı şekilde “kira geliri” olarak bildirildiği vurgulandı.

    Binance TR’deki “Kira Geliri” sorunu hakkında GİB’den açıklama Tam Boyutta Gör
    Binance TR üzerinden yapılan bazı çekim işlemlerinde olduğu gibi ödemelerin “kira ödemesi” şeklinde kaydedildiğinin tespit edildiğinin altı çizildi. Bunun sonucunda, aslında kira geliri elde etmeyen bazı kullanıcılara vergi yükümlülüğü mesajları gönderildi. GİB, gerçekte kira geliri olmayan bireylerin bu SMS’leri dikkate almamaları gerektiğini ve herhangi bir vergi yükümlülüğünün bulunmadığını duyurdu.

    Binance TR ise konuya dair resmi bir açıklama yapmasa da, canlı destek hattı üzerinden sorunun farkında olduklarını ve düzeltme çalışmalarına başladıklarını belirtmişti. Sosyal medyadaki kullanıcıların bazıları yaşanılan bu sorunun sadece Binance TR özelinde olmadığını BTC Türk’te de benzer sorunların yaşandığını dile getirdi. Kripto para platformlarındaki para transferleri haricinde kıdem tazminatı gibi çok farklı ödemelerde de yine benzer durumların yaşandığı bildiriliyor. GIB açıklamasına göre beyana tabi bir kira geliriniz yoksa bu SMS’leri dikkate almak gerekmiyor.

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