Binance TR’deki “Kira Geliri” sorunu hakkında GİB’den açıklama

Dikkate almak gerekmiyor
GİB’in açıklamasına göre, 1 Mart’ta başlayacak gelir vergisi beyan dönemi kapsamında, kira geliri beyanında bulunabilecek mükelleflere bilgilendirme amaçlı SMS’ler gönderildi. Bu süreçte, bankaların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na düzenli olarak ilettiği para transfer kayıtlarından yararlanıldığı belirtildi. Ancak, kimi zaman banka sistemlerinde yapılan yanlış kodlamalar ya da kullanıcıların para transferi sırasında yanlış kategori seçmesi nedeniyle, bazı ödemelerin hatalı şekilde “kira geliri” olarak bildirildiği vurgulandı.
Binance TR ise konuya dair resmi bir açıklama yapmasa da, canlı destek hattı üzerinden sorunun farkında olduklarını ve düzeltme çalışmalarına başladıklarını belirtmişti. Sosyal medyadaki kullanıcıların bazıları yaşanılan bu sorunun sadece Binance TR özelinde olmadığını BTC Türk’te de benzer sorunların yaşandığını dile getirdi. Kripto para platformlarındaki para transferleri haricinde kıdem tazminatı gibi çok farklı ödemelerde de yine benzer durumların yaşandığı bildiriliyor. GIB açıklamasına göre beyana tabi bir kira geliriniz yoksa bu SMS’leri dikkate almak gerekmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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