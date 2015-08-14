Cambridge Üniversitesi yeni robotlar yapabilen "Anne robot" geliştirdi

Yapay zeka teknolojileri ve robotların geleceği bugünlerde oldukça fazla tartışılıyor. Ancak Cambridge Üniversitesi araştırmacıları bu tarz tartışmalara pek kulak asmıyor gibi. Üniversitenin araştırma laboratuvarı bu kez insan yardımı olmadan yeni robotlar üretebilen bir "anne robot" geliştirdi.

Anne robota motor ve plastik küpler verilerek ufak robotlar yapması istendi. Toplamda 5 kez tekrarlanan deneyde anne robot 10 adet bacaksız (sadece plasik küpleri birleştirerek) ufak robot geliştirdi. Bu gelişim sonunda ise en son ortaya çıkan robot ilk jenerasyona göre iki kattan daha hızlı hareket edebiliyordu.

Robotların ürettiği sonuçlar. (Çizgiler robotların jenerasyonları arasındaki bağları gösteriyor, sol üst köşedeki sayılar cm/sn cinsinden hızları temsil ediyor.)

Dr. Fumiya Iida araştırmayla ilgili açıklamasında "Robotlar ne kadar akıllı olabilir?" sorusunun en büyük soru işaretlerinden birisi olduğunu belirtti. Bunun yanında bugün üretimde kullanılan robotların toplu üretime yatkın olduklarını ancak geliştirmeye katılamadıklarını söyledik.

Anne robot gibi geliştirmeye yardımcı olabilecek robotlar ilerleyen dönemlerde ar-ge çalışmalarına katılarak belkide üretimdeki robotlara emir verebilecekler. Araştırma ekibinin yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/08/14/university-of-cambride-mother-robot/