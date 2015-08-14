Cambridge Üniversitesi yeni robotlar yapabilen "Anne robot" geliştirdi

Yapay zeka teknolojileri ve robotların geleceği bugünlerde oldukça fazla tartışılıyor. Ancak Cambridge Üniversitesi araştırmacıları bu tarz tartışmalara pek kulak asmıyor gibi. Üniversitenin araştırma laboratuvarı bu kez insan yardımı olmadan yeni robotlar üretebilen bir "anne robot" geliştirdi.
Anne robota motor ve plastik küpler verilerek ufak robotlar yapması istendi. Toplamda 5 kez tekrarlanan deneyde anne robot 10 adet bacaksız (sadece plasik küpleri birleştirerek) ufak robot geliştirdi. Bu gelişim sonunda ise en son ortaya çıkan robot ilk jenerasyona göre iki kattan daha hızlı hareket edebiliyordu.
Robotların ürettiği sonuçlar. (Çizgiler robotların jenerasyonları arasındaki bağları gösteriyor, sol üst köşedeki sayılar cm/sn cinsinden hızları temsil ediyor.)
Dr. Fumiya Iida araştırmayla ilgili açıklamasında "Robotlar ne kadar akıllı olabilir?" sorusunun en büyük soru işaretlerinden birisi olduğunu belirtti. Bunun yanında bugün üretimde kullanılan robotların toplu üretime yatkın olduklarını ancak geliştirmeye katılamadıklarını söyledik.
Anne robot gibi geliştirmeye yardımcı olabilecek robotlar ilerleyen dönemlerde ar-ge çalışmalarına katılarak belkide üretimdeki robotlara emir verebilecekler. Araştırma ekibinin yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2015/08/14/university-of-cambride-mother-robot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyi de robot üreten robot yapmışlar skynet yazmayalım da, facebook mu yazalım. Yapay zeka çalışmalarıyla bu haberleri birleştir bak gelecekte neler olacak
Sonra o cloud sisteminin kötü niyetli hackerlar tarafından hacklendiğini ve içeriğinin değiştirildiğini düşün, geri dönüşü olur mu sence ?
acaba mi diyenin tereddutu kalmamasi icin iste,fenami oluyor ?
bunlardan ne koy, ne kasaba olmayacagini anladilar ve anglosaxon android uretime start basmislar.
Örneğini görmek güzel.
Gps gibi teknolojileri kullanan.Cloud kullanarak sürekli kendisini geliştirebilen,Bu işletim sistemini kullanan robotlar öğrendikleri şeyleri cloud'a yükler ve hepsi kullanır.
Sürekli öğrenebilen.İnternetten tam anlamıyla yararlanabilen.Konuşabilen.Kendi kendini otomatik güncelleyen.Sorulan sorulara internet yardımıyla cevap verebilen.
İnsan yüzünü tanıyabilen ve yüzünü daha önce görmüşse kim olduğunu bilen.İnsanlarla tanışıp tanıştığı kişilerin yüzünü,bilgilerini cloud'a yükleyen.
Kendisine verilen işleri yapabilen(sahibinin öğretmesi gerekebilir ancak öğrendikten sonra bunları cloud'a aktararak her robot bu işi yapabilir.) bir işletim sistemi.
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