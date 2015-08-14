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Cambridge Üniversitesi yeni robotlar yapabilen "Anne robot" geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Cambridge Üniversitesi yeni robotlar yapabilen
 
Yapay zeka teknolojileri ve robotların geleceği bugünlerde oldukça fazla tartışılıyor. Ancak Cambridge Üniversitesi araştırmacıları bu tarz tartışmalara pek kulak asmıyor gibi. Üniversitenin araştırma laboratuvarı bu kez insan yardımı olmadan yeni robotlar üretebilen bir "anne robot" geliştirdi.
Anne robota motor ve plastik küpler verilerek ufak robotlar yapması istendi. Toplamda 5 kez tekrarlanan deneyde anne robot 10 adet bacaksız (sadece plasik küpleri birleştirerek) ufak robot geliştirdi. Bu gelişim sonunda ise en son ortaya çıkan robot ilk jenerasyona göre iki kattan daha hızlı hareket edebiliyordu.
Cambridge Üniversitesi yeni robotlar yapabilen
 
Robotların ürettiği sonuçlar. (Çizgiler robotların jenerasyonları arasındaki bağları gösteriyor, sol üst köşedeki sayılar cm/sn cinsinden hızları temsil ediyor.)
Dr. Fumiya Iida araştırmayla ilgili açıklamasında "Robotlar ne kadar akıllı olabilir?" sorusunun en büyük soru işaretlerinden birisi olduğunu belirtti. Bunun yanında bugün üretimde kullanılan robotların toplu üretime yatkın olduklarını ancak geliştirmeye katılamadıklarını söyledik.
Anne robot gibi geliştirmeye yardımcı olabilecek robotlar ilerleyen dönemlerde ar-ge çalışmalarına katılarak belkide üretimdeki robotlara emir verebilecekler. Araştırma ekibinin yayınladığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/08/14/university-of-cambride-mother-robot/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 4 yıl en beğenilen
Böyle böyle Terminatör üretirlerse yandık:)
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DeepNote 4 yıl
Mr.Legend
Her robot haberinin altına illa skynet yazıyorsunuz bitmediniz bi

İyi de robot üreten robot yapmışlar skynet yazmayalım da, facebook mu yazalım. Yapay zeka çalışmalarıyla bu haberleri birleştir bak gelecekte neler olacak
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TheStarBox 4 yıl
böyle böyle terminator olcaz ***.
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SteveMeade 4 yıl
bm07tr
Birileri robotlar için bir işletim sistemi geliştirsin.Artık donanım üretmek sorun değil. Gps gibi teknolojileri kullanan.Cloud kullanarak sürekli kendisini geliştirebilen,Bu işletim sistemini kullanan robotlar öğrendikleri şeyleri clouda yükler ve hepsi kullanır. Sürekli öğrenebilen.İnternetten tam anlamıyla yararlanabilen.Konuşabilen.Kendi kendini otomatik güncelleyen.Sorulan sorulara internet yardımıyla cevap verebilen. İnsan yüzünü tanıyabilen ve yüzünü daha önce görmüşse kim olduğunu bilen.İnsanlarla tanışıp tanıştığı kişilerin yüzünü,bilgilerini clouda yükleyen. Kendisine verilen işleri yapabilen(sahibinin öğretmesi gerekebilir ancak öğrendikten sonra bunları clouda aktararak her robot bu işi yapabilir.) bir işletim sistemi.

Sonra o cloud sisteminin kötü niyetli hackerlar tarafından hacklendiğini ve içeriğinin değiştirildiğini düşün, geri dönüşü olur mu sence ?
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arel.gr 4 yıl
Mr.Legend

Her robot haberinin altına illa skynet yazıyorsunuz bitmediniz bi


acaba mi diyenin tereddutu kalmamasi icin iste,fenami oluyor ?
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arel.gr 4 yıl
ingilizler 3-4 nesildir malum somurgelerden toplumlarina entegre etmek icin bu gune dek nufus ithal ederken goruyorlarki malum kitleler malum faaliyetleriyle yedikleri tabaga tukuruyor.
bunlardan ne koy, ne kasaba olmayacagini anladilar ve anglosaxon android uretime start basmislar.
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fatsa52 4 yıl
bu teknolojinin ileri bir versiyonunun yolu ileride yapay zeka ile kesiştiğinde olacakları düşünemiyorum...
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Dr. eneox 4 yıl
şuna eminim bu tür teknolojiler hep kötü şeylerde kullanılır yani terminatör 6 yolda
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BekirTemel 4 yıl
Doğadan ilham aldık
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Infinitum 4 yıl
Robotları kazandıkları deneyimden ders almasını ve bunu daha sonra uygulamasını, yeni nesillere aktarmasını sağlayacak teknolojiler geliştirildiğini biliyordum, bu şekilde resmen robotlara evrim geçirterek gelişimini sağlıyorlar.
Örneğini görmek güzel.
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Mr.Legend 4 yıl
Her robot haberinin altına illa skynet yazıyorsunuz bitmediniz bi
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exent4246o 4 yıl
Birileri robotlar için bir işletim sistemi geliştirsin.Artık donanım üretmek sorun değil.
Gps gibi teknolojileri kullanan.Cloud kullanarak sürekli kendisini geliştirebilen,Bu işletim sistemini kullanan robotlar öğrendikleri şeyleri cloud'a yükler ve hepsi kullanır.
Sürekli öğrenebilen.İnternetten tam anlamıyla yararlanabilen.Konuşabilen.Kendi kendini otomatik güncelleyen.Sorulan sorulara internet yardımıyla cevap verebilen.
İnsan yüzünü tanıyabilen ve yüzünü daha önce görmüşse kim olduğunu bilen.İnsanlarla tanışıp tanıştığı kişilerin yüzünü,bilgilerini cloud'a yükleyen.
Kendisine verilen işleri yapabilen(sahibinin öğretmesi gerekebilir ancak öğrendikten sonra bunları cloud'a aktararak her robot bu işi yapabilir.) bir işletim sistemi.
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SERDARbdrm 4 yıl
Skynet :)
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