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Camera Mouse ile fareniz daha fonksiyonel hale geliyor

5 yıl
9,2b
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10
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Camera Mouse ile fareniz daha fonksiyonel hale geliyor


Kamera özelliği artık mobil ve dizüstü cihazlar için vazgeçilmez özelliklerden birisi haline geldi. Ancak farklı ürünlerde de kamera fonksiyonuna rastlamak mümkün oluyor.

Japon KingJim firması tarafından geliştirilen Camera Mouse adlı bilgisayar faresi, alt kısmında taşıdığı 2MP çözünürlükteki kamerası ile dikkat çekiyor. Web kameradan ziyade bas-çek tarzında bir cihaz olan Camera Mouse, fotoğraf çekilmek istendiğinde alt kısmı yan çevriliyor ve lensi koruyan kapak kaydırılıyor.

Fare tuşlarına tıklanarak fotoğraf çekilebiliyor. Çekilen fotoğraf doğrudan bilgisayara aktarılıyor ve özel bir yazılım ile de basit düzenleme işleri yapılabiliyor.
Fare; JPEG, BMP veya PNG formatında resim, WMV veya AVI formatında video kaydı yapabiliyor. Model ay sonunda piyasaya çıkacak ve fiyatı yaklaşık 38$ seviyesinde.  

http://vr-zone.com/articles/camera-mouse-lets-take-pictures-right-desk/69773.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Marquis-de-Sade. 5 yıl
Fareye hoparlör koyanı görmüştüm de kamera koyanı ilk defa görüyorum. Önemli bir anda anı yakalamak masada ki objeyi çekip upload etmek için ideal. İlerde all in one mouse bekliyorum hoparlörlü + mikrofonlu + kameralı + tarayıcılı mouse :)
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ReDComrade 5 yıl
Kuranda yazıyordu bir gün bunun olacağı.
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Schnitter 5 yıl
A4Tech klasik fareyede uyumlu mu ?
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Pi 5 yıl
Harika bi ürün. Yıllarca faremle hep resim çekmek istemişimdir. Sanırım sonunda istediğim oldu. Artık bu ürün sayesinde bilgisayar başındayken hiçbir anı kaçırmayacağım. Kingjim firmasına bu yüzyılın icadı için ne kadar teşekkür etsem az.
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iboocum 5 yıl
Fareden de izliycekler bizi artık
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Konungariket Sverige 5 yıl
ya en basitinden 2 sn masadaki bişeyi çekeyim demek için birebir değişik bir atılım olmuş ama kesinlikle bir ihtiyaç değil .. ama olursa iyi olur kaç dpi'a kadar destek veriliyor ?
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spoiler4all 5 yıl
çok iyi düsünülmüş ya o ara yanında birseyleri tarif etmen filan gerektiğinde ya da tarayıcı gibi ...
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Hi Guy 5 yıl
Bizim farede mal gibi peynir yesin[>:]
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AYIN KARANLIK YÜZÜ 5 yıl
içimiz dışımız kamera oldu.bu gidişle tüm dünya ülkeleri,paranoyak insanlar topluluğuna dönecek.internet izinsiz çekilen ve yayınlanan fotoğraflardan geçilmiyor.
bu güne kadar tek bir fotoğrafımı internette paylaşmayan biri olmama rağmen, arkadaşların facelerinde bol bol kendimi görür oldum.
ne ara çekiyorlar kimden izin alıp yayınlıyorlar.
artık mouse klavye kalem silgi... kamera da kamera!!!!
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Xagdas 5 yıl
(Bari kablosuz mouse yapsınlar -belki öyledir, görüntü temsilidir-)
Cep telefonu varken Türkiye'de işleri zor.
Türk insanının (kaliteli çevre birimlerine vb) mouse'a harcadığı ortalama para 10 doları geçmiyordur. Çok az meraklıları, MX Revolutions, Razer Mamba, T620, G9x gibi fazladan para vermiyor. Geriye kalanlar, laptop alırken hediye edilen promosyon mouse veya masaüstü set alırken kutudan çıkan mouse kullanıyorlar. Bozulursa da en ucuz ürünleri tercih ediyorlar.
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