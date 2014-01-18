Camera Mouse ile fareniz daha fonksiyonel hale geliyor









Kamera özelliği artık mobil ve dizüstü cihazlar için vazgeçilmez özelliklerden birisi haline geldi. Ancak farklı ürünlerde de kamera fonksiyonuna rastlamak mümkün oluyor.





Japon KingJim firması tarafından geliştirilen Camera Mouse adlı bilgisayar faresi, alt kısmında taşıdığı 2MP çözünürlükteki kamerası ile dikkat çekiyor. Web kameradan ziyade bas-çek tarzında bir cihaz olan Camera Mouse, fotoğraf çekilmek istendiğinde alt kısmı yan çevriliyor ve lensi koruyan kapak kaydırılıyor.





Fare tuşlarına tıklanarak fotoğraf çekilebiliyor. Çekilen fotoğraf doğrudan bilgisayara aktarılıyor ve özel bir yazılım ile de basit düzenleme işleri yapılabiliyor.

Fare; JPEG, BMP veya PNG formatında resim, WMV veya AVI formatında video kaydı yapabiliyor. Model ay sonunda piyasaya çıkacak ve fiyatı yaklaşık 38$ seviyesinde.

http://vr-zone.com/articles/camera-mouse-lets-take-pictures-right-desk/69773.html