Camera+, katmanlar üzerine efekt ekleme desteğiyle güncellendi

Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan Camera+ isimli fotoğraf uygulaması, katmanlar üzerine efekt ekleme desteğiyle güncellendi.

10 milyondan fazla satış rakamına ulaşan popüler fotoğraf uygulaması Camera+'ın yeni güncellemesi, kullanıcıların birden fazla katmanda farklı filtreler ile kombine edilmiş sonuçlar elde edebilmesine imkan sağlıyor ve uygulama içerisine 9 yeni filtre ve çerçeve seçenekleri ekleniyor. Bu yeni özellikleri iPad sürümüne daha önce eklenen uygulama, yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmeye devam ediyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/us/app/camera+/id329670577?mt=8