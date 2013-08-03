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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Camera+, katmanlar üzerine efekt ekleme desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
359
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Camera+, katmanlar üzerine efekt ekleme desteğiyle güncellendi
Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan Camera+ isimli fotoğraf uygulaması, katmanlar üzerine efekt ekleme desteğiyle güncellendi.
10 milyondan fazla satış rakamına ulaşan popüler fotoğraf uygulaması Camera+'ın yeni güncellemesi, kullanıcıların birden fazla katmanda farklı filtreler ile kombine edilmiş sonuçlar elde edebilmesine imkan sağlıyor ve uygulama içerisine 9 yeni filtre ve çerçeve seçenekleri ekleniyor. Bu yeni özellikleri iPad sürümüne daha önce eklenen uygulama, yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilmeye devam ediyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/us/app/camera+/id329670577?mt=8 Yorum Yaz
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