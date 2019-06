"Can kurtaran" drone geliştirildi

Drone adı verilen uçan robotların fiyatları günden güne düşmeye başladı, öyle ki kullanım alanları da gittikçe farklılaşıyor. İnsanlar genelde havadan kamera çekimi veya gizli çekimler için kullanmaya çalışsa da haberimize konu olan drone'un görevi boğulan insanları kurtarmak.

Kickstarter projesi olarak başlayan Ryptide, oldukça popüler olan DJI Phantom isimli drone ile uyumlu olarak çalışan bir aksesuar olarak 99$ fiyatla satın alınabiliyor.

Ryptide adı verilen projede ufak bir drone üzerinde GoPro ile birlikte bir de inik halde bir can simidi bulunduruyor. Geliştirilen sistemde drone tehlikedeki kişiye yaklaştırılarak daha sonra buton yardımıyla üzerindeki can simidini atıyor. Can simidi ise suya çarptıktan kısa süre sonra şişerek boğulan kişinin su yüzeyinde kalmasına yardımcı oluyor.