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"Can kurtaran" drone geliştirildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Drone adı verilen uçan robotların fiyatları günden güne düşmeye başladı, öyle ki kullanım alanları da gittikçe farklılaşıyor. İnsanlar genelde havadan kamera çekimi veya gizli çekimler için kullanmaya çalışsa da haberimize konu olan drone'un görevi boğulan insanları kurtarmak.

Ryptide adı verilen projede ufak bir drone üzerinde GoPro ile birlikte bir de inik halde bir can simidi bulunduruyor. Geliştirilen sistemde drone tehlikedeki kişiye yaklaştırılarak daha sonra buton yardımıyla üzerindeki can simidini atıyor. Can simidi ise suya çarptıktan kısa süre sonra şişerek boğulan kişinin su yüzeyinde kalmasına yardımcı oluyor.
Kickstarter projesi olarak başlayan Ryptide, oldukça popüler olan DJI Phantom isimli drone ile uyumlu olarak çalışan bir aksesuar olarak 99$ fiyatla satın alınabiliyor.

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Parallel Killer 4 yıl
tek pervaneden dört pervaneye geçtiler insanlık kurtuldu yemin ediyorum
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myanemicnick 4 yıl
"Valla da ben düşündüydüm" dedirten bir şey

Gelişmesini bekledeiğimiz proje
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caneycaney 4 yıl
kız da güzelmis :P
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DaRKFoRCeS 4 yıl
daha gelişmiş modelleride olabilir çünkü gün geçmiyor ki bir sürü kişi hayatını kaybediyor. Tabiki hava şartları da cihazın kullanımına etki eder. Teknoloji insan hayatını korumak ve engelli insanların hayatını kolaylaştırmak adına yapılırsa bir önem kazanır.
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OverClocK1ng 4 yıl
Çok eski haber...
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Lazeran 4 yıl
dron kullanmak fıtrata aykırı
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swat882 4 yıl Lazeran
Lazeran

dron kullanmak fıtrata aykırı


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KanKoKan 4 yıl Lazeran
Lazeran

dron kullanmak fıtrata aykırı

Doğum kontrol hapıda
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Elsa 4 yıl
Termal sensor gecegorusu falan taksalar kullanabilecek alanı arttırılabilir (fiyatına değer bence çok mantıklı bir proje)
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doctor_bey 4 yıl
Zekalarına hayranım, helal olsun güzel bi proje
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ozmenakif 4 yıl
Bir alet sonuçta, iyiye kullanmak da mümkün, kötüye kullanmak da
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V4LKyR 4 yıl
Çok güzel bir fikir.
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