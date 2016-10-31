Çanakkale 1915 Köprüsü 2023'te tamamlanacak, bilmeniz gerekenler yazımızda

Yıllardır konuşulan Çanakkale Köprüsü nihayet gerçek oluyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile buluşan Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü adını taşıyacak yeni köprü için hazırlıklara başlandığını ve ihale ilanının verildiğini duyurdu. 2023 yılında tamamlanacağı söylenen bu önemli projenin şekillenmeye başlaması ile birlikte biz de köprü hakkında bilinenleri sizler için derledik.

Gelibolu ile Lapseki'yi birbirine bağlayacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü için yap-işlet-devret (YİD) modeli uygulanacak ve 26 Ocak 2017'ye kadar teklifler toplanacak. İhaleyi kimin kazandığının belli olmasının ardından çalışmalara hemen başlanacak ve işler planlandığı gibi gittiği taktirde 18 Mart'ta temel atma töreni düzenlenecek. Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre yapımı 5 yıl sürecek olan köprünün 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak

Toplam 2023 metre uzunluğunda olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, Japonya'daki 1991 metre uzunluğundaki Akashi Kaikyo Köprüsü'nü geride bırakarak "dünyanın en uzun asma köprüsü" olacak. Her iki yakada da viyadüklere bağlanan köprünün bu viyadükler ile birlikte toplam uzunluğu ise 5169 metre olacak. 2x3 şeritten oluşacak olan köprünün, viyadükler dahil geçiş süresinin yaklaşık 5 dakika olacağı açıklandı.

Köprünün bağlayacağı güzergahta yaklaşık 100 kilometrelik bir otoyol olacak. Gelibolu kısmında otoyolun bir kolu Malkara üzerinden İstanbul yoluna bağlanırken, bir kolu da Havza üzerinden Edirne'ye gidecek. Lapseki kısmındaki otoyolun ise bir kolu Çanakkale üzerinden İzmir'e, bir kolu da Bandırma üzerinden Balıkesir ve Bursa'ya gidecek.

Köprünün maliyeti ve geçiş ücreti ne kadar olacak?

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 Euro + KDV olacak. Köprünün ne kadara mâl olacağı da sorulan Yıldırım, kesin maliyetin belli olması için önce gelecek teklifin belli olması gerektiğini, ancak tahmini maliyetin, finans maliyeti hariç 10 milyar dolar olacağını ifade etti.

Japonya, Güney Kore, Çin ve Türkiye'den şirketlerin teklif sunmaya hazırlandığı söyleyen Binali Yıldırım, işletme süresi konusunda en kısa süreyi verenin kazanacağını açıkladı. Yani yapım ve işletme süresi dahil olmak üzere en kısa süreyi veren firma köprünün inşasını üstlenecek.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de aynı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi ihaleye girecek firmalara trafik garantisi verileceği anlaşılıyor. Bildiğiniz gibi yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan Osmangazi Köprüsü'nde devlet köprüyü yapan şirkete günlük 40 bin araç geçişi garantisi vermiş ve bu rakama ulaşılamaması halinde aradaki farkı ödemeyi kabul etmişti.