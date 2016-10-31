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Çanakkale 1915 Köprüsü 2023'te tamamlanacak, bilmeniz gerekenler yazımızda

2023 yılında tamamlanması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü ihaleye açıldı. İnşasına önümüzdeki yıl başlanacak olan köprü hakkında merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yıllardır konuşulan Çanakkale Köprüsü nihayet gerçek oluyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile buluşan Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale 1915 Köprüsü adını taşıyacak yeni köprü için hazırlıklara başlandığını ve ihale ilanının verildiğini duyurdu. 2023 yılında tamamlanacağı söylenen bu önemli projenin şekillenmeye başlaması ile birlikte biz de köprü hakkında bilinenleri sizler için derledik.
Gelibolu ile Lapseki'yi birbirine bağlayacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü için yap-işlet-devret (YİD) modeli uygulanacak ve 26 Ocak 2017'ye kadar teklifler toplanacak. İhaleyi kimin kazandığının belli olmasının ardından çalışmalara hemen başlanacak ve işler planlandığı gibi gittiği taktirde 18 Mart'ta temel atma töreni düzenlenecek. Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre yapımı 5 yıl sürecek olan köprünün 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak

Toplam 2023 metre uzunluğunda olacak Çanakkale 1915 Köprüsü, Japonya'daki 1991 metre uzunluğundaki Akashi Kaikyo Köprüsü'nü geride bırakarak "dünyanın en uzun asma köprüsü" olacak. Her iki yakada da viyadüklere bağlanan köprünün bu viyadükler ile birlikte toplam uzunluğu ise 5169 metre olacak. 2x3 şeritten oluşacak olan köprünün, viyadükler dahil geçiş süresinin yaklaşık 5 dakika olacağı açıklandı.
Köprünün bağlayacağı güzergahta yaklaşık 100 kilometrelik bir otoyol olacak. Gelibolu kısmında otoyolun bir kolu Malkara üzerinden İstanbul yoluna bağlanırken, bir kolu da Havza üzerinden Edirne'ye gidecek. Lapseki kısmındaki otoyolun ise bir kolu Çanakkale üzerinden İzmir'e, bir kolu da Bandırma üzerinden Balıkesir ve Bursa'ya gidecek.

Köprünün maliyeti ve geçiş ücreti ne kadar olacak?

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasına göre Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 Euro + KDV olacak. Köprünün ne kadara mâl olacağı da sorulan Yıldırım, kesin maliyetin belli olması için önce gelecek teklifin belli olması gerektiğini, ancak tahmini maliyetin, finans maliyeti hariç 10 milyar dolar olacağını ifade etti.
Japonya, Güney Kore, Çin ve Türkiye'den şirketlerin teklif sunmaya hazırlandığı söyleyen Binali Yıldırım, işletme süresi konusunda en kısa süreyi verenin kazanacağını açıkladı. Yani yapım ve işletme süresi dahil olmak üzere en kısa süreyi veren firma köprünün inşasını üstlenecek.
Binali Yıldırım'ın açıklamalarından Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de aynı Osmangazi Köprüsü'nde olduğu gibi ihaleye girecek firmalara trafik garantisi verileceği anlaşılıyor. Bildiğiniz gibi yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan Osmangazi Köprüsü'nde devlet köprüyü yapan şirkete günlük 40 bin araç geçişi garantisi vermiş ve bu rakama ulaşılamaması halinde aradaki farkı ödemeyi kabul etmişti.

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mussi47 3 yıl en beğenilen MustafaC53
MustafaC53
İstemezükcülerin toplu mesajları.
-- Rant köprüsü
-- Yandaş İş adamları
-- Geçiş ücreti çok pahalı olucaktır kesin
-- Proje öncesi arsalar kimlere peşkeş çekildi
-- Binlerce ağaç kesilecek
-- Neden (YİD), devlet yapamıyor mu ?
-- Hani Çanakkale geçilmezdi (!)
-- 2023 hedefi için bakalım daha kaç kişinin cebini dolduracaklar.
...

Herkes bu yatırımları istiyor.Karşı çıktığımız soygun vurgun aşırı pahalı geçiş ücreti. Hepsiden öte gecmezsen bile devlet senin adına ödeme yapiyor. Kullanmadığını bile ödüyorsunuz. Senin gibilerin anlamadığı da tam olarak bu !!
MustafaC53İstemezükcülerin toplu mesajları.-- Rant köprüsü-- Yandaş İş adamları-- Geçiş ücreti çok pahalı olucaktır kesin--...
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2 Yanıt Yanıtla +114
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mussi47 3 yıl
El şeyi ile gerdeğe girmek bu olsa gerek.
Devlet kendi yapmayıp başkasına yaptırıyor. İhaleyi alanda vatandaşın. ..
Üstelik vatandaş pahalı bulup kullanmazsa bu sefer devlet ödüyor dolayısıyla yine vatandaş. ...
El şeyi ile gerdeğe girmek bu olsa gerek.Devlet kendi yapmayıp başkasına yaptırıyor. İhaleyi alanda vatandaşın. ..Üstelik vatandaş pahalı bulup kullanm...
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MustafaC53 3 yıl
İstemezükcülerin toplu mesajları.
-- Rant köprüsü
-- Yandaş İş adamları
-- Geçiş ücreti çok pahalı olucaktır kesin
-- Proje öncesi arsalar kimlere peşkeş çekildi
-- Binlerce ağaç kesilecek
-- Neden (YİD), devlet yapamıyor mu ?
-- Hani Çanakkale geçilmezdi (!)
-- 2023 hedefi için bakalım daha kaç kişinin cebini dolduracaklar.
...
İstemezükcülerin toplu mesajları.-- Rant köprüsü-- Yandaş İş adamları-- Geçiş ücreti çok pahalı olucaktır kesin-- Proje öncesi arsalar kimlere ...
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2 Yanıt Yanıtla +47
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DH Misafiri 3 yıl
Ha para kumbaraya konmuş sonra harcanmis ha kumbaraya konmadan harcanmis kendinizi kandirmayin
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vaskin77 3 yıl
Hükümet yine milletin parası ile ağalık yapıyor. Nasıl olsa öyle ya da böyle parası bizden çıkacak. Yapın anasını satim yapın. Bir köprü de Ankara'ya yapın. Saray ile Çankaya'yı birbirine bağlayın. Geçenden 20$+KDV, geçmeyenden döve döve KDV'siz 50$ alın...
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TheNewAtilla 3 yıl
Git gel 100 lirayı geçiyor. Sosyal devlet maaşallah.
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Osmangazi köprüsünü yapan firmaya hangi akıl mantıkla günde 40 bin geçiş garantisi verdiler arkadaşım orda çalışıyor günde 2000-3000 araç geçiyor geri kalan fark devlete giriyor artık kim ne kadar nemalandı bu ihaleden düşünün
2 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 3 yıl okan_cehapelioglu
okan_cehapelioglu
Osmangazi köprüsünü yapan firmaya hangi akıl mantıkla günde 40 bin geçiş garantisi verdiler arkadaşım orda çalışıyor günde 2000-3000 araç geçiyor geri kalan fark devlete giriyor artık kim ne kadar nemalandı bu ihaleden düşünün

ya arkadaşın yalan söylüyor. yada sen yalan söylüyorsun
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Wolf Larsen 3 yıl okan_cehapelioglu
okan_cehapelioglu
Osmangazi köprüsünü yapan firmaya hangi akıl mantıkla günde 40 bin geçiş garantisi verdiler arkadaşım orda çalışıyor günde 2000-3000 araç geçiyor geri kalan fark devlete giriyor artık kim ne kadar nemalandı bu ihaleden düşünün

Devletin kasasıda onların o özel şirketlerde onların onlara giren çıkan mı var
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Barni Moloztaş 3 yıl
KÖPRÜYÜ BORDAN YAPIN
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aybey 3 yıl
Kardeşlerim, arkadaşlarım... Lütfen mantıklı eleştirilerde bulunun.
Ben bu hükümete kökünden muhalifim!... Eleştiridiğiniz şey köprü ücreti olunca gerçek hedef şaşıyor. Bu bir hizmettir. Hizmet, sağladığı fayda ile değerlendirilir. Ben Osmangazi köprüsünü kulandım. Evet, az kazandığımız için gidiş-geliş (180 TL civarı) bedeli bize pahalı geliyor. Ancak, köprünün sağladığı fayda para ile ölçülemez. Ben ömrümden (Denizden gidişe göre ve hiç sıra beklemediğimi varsayarak) 35 Dk tek bir yödne kazanıyorum. Sıra beklesem kazancım daha fazla olacak. Bursa'ya -trafik kuralarlına uyarak- iki buçuk, üç saatte giderken, köprü sayesinde bir saat otuz dakika gibi bir sürede gidebildim. Zaman benim için önemli olduğundan, ödediğim para bana maku geldi. Her nekadar kazandığım paranın %5'i civarında, yüksek bir oran olamsına rağmen yılda bir kaç kez kullanacağım için sorun olmaya bilir...

Abartmayın! Araç geçiş sayısı hala istenilen düzeyde değil. Henüz 40 binler değil 20 binlerin altı söz konusu. Ayrıca bu hesapta yıllık geçiş dikkate alınacak. Yani: 1 yılda araç geçiş sayısı 14.6 milyonun altında kalırsa Hazine aradaki farkı Nurol- Özaltın-Makyol-AstaldiYüksel-Göçay Grubu’nun sahibi olduğu Otoyol AŞ’ye ödeyecek. Yani 14 milyon 6 yüzbin aracın 1 tanesi geçmezse devlet 28 USd gibi bir rakamı bu arkadaşa ödeyecek.Bahsi geçen araç sayısından kaç eksik olursa, devlet o kadar ödeme yapacak.

Eleştirimesi gereken nokta:
1. Otoban için kesilen binlerce zeytin ağacı. İşte kaş yapayım derken ciğerini sökmek bu olsa gerek. (Devletler, halkı sağlıklı olsun diye zeytin yağı yedirir, sen abd propagandası ve mendersi büyük katkısı ve yine göz yumması ile mısırözü yağı, margarin, çiçek yağı ye.) Kesilen her bir ağaç emin olun bir çoğumuzdan daha fala fayda sağlamışıtır bu dünyaya.

2. Yaptırılan yol,köprü,otoyol,gar, hava alanlarının yaptırılış şekli... Resmen birileri zengin ediliyor. Bu aralar devletten büyük iş alan mütahhitler, devlet garantörlüğünde kredi kullanıyor. Bu da demek oluyor ki; devlet sana garantör olsun sen kredi çek, sermayen olmadan devlet desteği ile sermaye yarat bu işi bitir para kazan.

Yap işlet devret modelin mantığı; devletin cebidnen para hiç çıkmaz, piyasa şartlarında istekliler bu işe girer. İşletme sunduğu hizmet ve poltikası ile kar veya zarar eder, devletin umrunda olmaz. Zamanı geldiğinde o işletme kar mı etti, zarar mı etti demeden yaptırdığını alır! Ama sen gidip alım, geçiş vs. adlar altında bu işletmeye kaynak sağlayacaksan zaten bunun adı yap işlet devret değildir. Devlet kasası ve garantisi ile milletin AAAA sına koyan adamı zengin etmektir.!

Kalkıp 1 kuruşlık aklı olmayan adam, bana; ''hede-hödö'' yapmasın! Eğer devlet kasasından bu işler için tek kuruş para çıkıyorsa buna yap - işlet-devret denilemez. Bu işe ancak; sen yap-ben sana kazandıracağım-sonra devredersin yönetmi denir. İşte devletin bu projelere kaynak bulamadığı için vergileri köklüyor, eflasyon sepeti ile oynayıp, enflasyonu düşük göstererek seni ve yurt dışı yatırımcıları kandırıyor/kandırdığını sanıyor. Sen fakirleşiyorsun. Hep beraber ekmeye ve hatta suya muhtaç olacağımız günler yakındır. Müsriflik aldı başını gitti, ahalimiz uyuyor.

Şu an devlet, proje yapıyoruz ayağına, İşsizlik sigorta fonundaki parayı, işsize ödemektense büyük bir kısmını hacılayıp, borç-faz ödemesinde veya bu tip işlerin fonlamasında kullanıyor.

Buda yetmiyor -örnekleri döviz fazlası veren, hammadde/işlenmemiş maden yönünden zengin [petrol gibi] ülkelerin yaptığı (çünkü endüstileri olamadığı için finanstan,'' al takke ver külah'', yani üç kağıt ekonomisinden para kazanmaya çalışırlar, alt veya üst yapı projeerinini fonlarlar)- sermaye / varlık fonu kuruyorlar. Hani o büyük projelere dünya hayran(!), parmak ısırıyor(!)larya, ekonominize güvenemedikleri için en sevdikleri iş olmasına rağmen,- bizim gibi ülkelere ödeyemeyecekleri kadar yüksek miktarda kredi vererek kapılarına bağlama yöntemleri- zaten yükek miktarda borçlandırdıkları için bu parayıda bize vermediklerinden, projeleri Devlet borçla fonlayamıyor. KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) de satıldığı, debletin kasasına vergi dışında para girecek bir kaynak kalmadığı için de fonlama yapamıyor. (Cumhuriyetle Türkiye'nin dişinden, tırnağından artırarak yaptığı ne varsa ya çürütüldü, ya satıldı...)
Hani yap işlet devretti? Adamlar devlet /hazine garantisi ile yurt dışından borçlanmaya kalktı, başta ciddi mikrarda kredi sağladılar, sonra -yukarıda bahsettiğim nedenle- kimse borç vermedi...Devet o zaman ben size -Devlet bankaları ve devletle ilişkili olan bankalar aracılığı ile- borç veririm dedi. Ancak develtte de ödeme dengesi iyice sapıttığı için oya tahvil edilebilecek, birilerini zengin edecek projeler de fonlanamıyor. İşte bu neden Türkiye Varlık Fonu kuruluyor. Devletin elinde kalan son taşınır, taşınmazlar kurumlar vs. (askeri alanlar, üniversiteler, trt,tdk,ttk vs.. ) bu fon uğruna satılabielcek hale getirildi. E baktılar bu da çağre değil, kısmen zorunlu özel emeklilik geldi. Buda yetmeyeceğinden TAZMİNATLAR Fona devredildi. Bu havuzda toplanan para ne olacak? SENİNDEN DAHİL OLDUĞUN MİLLETİN A. sına KOYANlar gibi mütahhitlerin ceplerine gidecek.

Sen hala yeni osmanlı teranesi ile gaza gel. Adamlar; ''aaaa bak cambaz'' deyip cüzdanları topluyor, sen, ömür hayatında belki 1, belki de hiç geçmeyeceğin, kullanmayacağın köprü, hava alanı, otoban, gar için goygoy yapıp, tatmin olacaksın.

Bak bu eleştirilere; sen deli gibi üniversite sınavına kastırırken, elin suriyelisi dşğını gere gere ben Tıp hemide hacettepe dediğinde, sen kazansan dahi kontenjanı dolacağından dışarıda kalacağın konusunu genişçe ele almıyorum. Elin suriyelisi, - ki tanıdığım bir çok arap bunları arap olarak bil ekabul etmiyor, bunlar suriyenin kimliksiz tayfası diyorlar, zaten gerçek suriye kimlikliler okuyup bellirli bir seviyeye kendilerini taşıdıkları için çok muhterem, medeniyet beşiği(!) avrupa tarafından (kaymak tabakası olarak) toplandı- isediği okula gitmek için çalışması değil, dilemesi yeterli.
Baban asgari ücretle ay sonunu nasıl getiririm diye düşünürken,paket sıgara yerine tütün sararken, elamanlara kelle başı 1300 tl dağıtılıyor, ek yardımlar yapılıyor. Asrın liderinin söylediği doğru ise 20 milyar amerikan doları harcamış... Kimine göre 36 milyar Türk Lirası.Bu para ile 30 civarı saray, 8-10 tane köprü veya daha boş işer olan bilim için harcanabilir, mesela füzyon reaktörü deneyleri yapılabilir, avrupanın 10 milyar dolar harcayıp yaptığı CERN -hızlandırıcı ve deney maliyeti dahil- yapılabilir veya Mars veya Ay'a bırak uyduyu, İnsan bile gönderebilridik.

Yunanistan krize girdi, öldü, battı, adaları satılığa çıkartı ancak senden ucuza et yiyor. Ne haldesin bir bilsen! Bir uyansanız, halimize ençok siz acırsınız. Ama nerde?.... Kendi decebine girmeyen para ile yaşamadığın sarayla,yönetiminde söz sahibi olmadığın ülke ile övünürsün! Dindarım dersin, dinin gereğini yerine getirmezsin! Küfür(gerçeğin üzerini örtmek) en büyük günah olmasına rağamen elinden geldiğiğince gerçeğe düşmanlık edersin.
''Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar.'' Araf 179..
Aşağıdaki şiir de sizin için güzel kardeşlerim.


Düzenleme: İmla ve anlatım

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teramit 3 yıl
Yap İşlet Geçirr modelini sevdi bu ülke :)
Japonlar da kendi yaptıkları köprüyü kıskanmasa bari...
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stalker(1979) 3 yıl
2023 yılında bitecek ve 2023 metre uzunluğunda olacak Allah Allah? Bilerek mi öyle yapacaklar acaba?
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Guest-C302EA147 3 yıl
Guzel projeler ancak biraz pahali. Cok guzel is yapiyorlar sonrada oyle bir sey yapiyorlarki yaptiklari seyin sevincini millet tam olarak yasayamiyor. Tabii butun projeler icin bunu demiyorum.
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ozkn_s 3 yıl
Düşük profilli yüksek atarlı Cinali Yıldırım,

"Çanakkale geçilmez geride kaldı,, Çanakkale geçilir,, her türlü geçilir" dedi.

Şimdi Ey Türk gençliği
Bu adam ne saçmalıyor diye sormaycakmısın !
Ne zırvalıyor diye sormayacakmısın!

Sen kim Çanakkale kim demiyecekmisin!

Senin haddine mi düşmüş Çanakkale'ye dil uzatmak alaya almak demiyecekmisin!

Bu sözleri söylediğine bin pişman etmiyecekmisin!

Bu millete müstehak böyle sözler müstehak!
Sabah akşam 7/24 değerlerimizle tarihimizle alay ediliyor hakaret ediliyor kimse sesini çıkarmıyor.
Yazık çok yazık.

Sana da köprüne de hizmetine de lanet !
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pisrabbit 3 yıl
Bu gibi porojeler yapılsın,yapılmasın değil ama devlet aracı ve garantörden başka şeyler de olmalı.mesela devlet yapsaydı keşke bu köprüyü parayı da devlet kazansaydı. belki o zaman bordrolu çalışanların sırtındaki vergi yükü azalırdı. devletin vergiden başka gelir kaynağı kalmadı desek yeridir.her yer özelleştirildi.para kazanacağı hiç bir yer kalmadı.özelleştirme karşıtı da değilim ama gerçekler bunlar.hükümetin bu gibi projelere aracı ve yardımcı olduğu için övünmesi,abartması çok doğal ama halkın bundan böbürlenmesi çok saçma.atıyorum köprü yapılıyor diye x ülkeye gönderme yaparken aslında o köprüyü aynı x ülkenin yapıp para kazandığından haberi yok.bu projelerden ekonomi olarak ne devlet ne de halk bir kazanım elde eder.sadece hizmet alır halk.halkın gelir düzeyi artırmadan hizmeti artırmak da çok saçma. alamayacağı hizmeti neden veresin ki.bu ülkenin anlık olarak en büyük sorunu işsizlik ve gelir adetsizliği.bu düzeltilmeli. genel olarak en büyük sorunu eğitim. eğitimin de son yıllarda geldiği nokta belli. ne olduğunu kavrayamıyoruz resmen.tamam belki de eğitimde yapılan değişikliklerde daha iyisi hedeflemişti ama malesef öyle olmadı.
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