Amerikan internet şirketinin çalışanlarından Türkiye ile ilgili şok iddia

İnternet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan derin paket inceleme (DPI) teknolojileri geliştiren Amerika menşeili bir şirket içinde yaşanan iç karışıklık, Türkiye hakkında çarpıcı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Merkezi Kaliforniya'da bulunan Procera Networks şirketinin bazı çalışanları, şirket tarafından geliştirilen teknoloji Türkiye'de sivil halkı izlemek için kullanıldığı için şirketten ayrılma kararı aldı ve bu olaydan duydukları rahatsızlığı basın ile paylaştı.

Procera Networks'te yaşanan bu sıkıntı daha bugün gün yüzüne çıkmış olsa da, şirketteki çalışanların konu hakkındaki isyanı bu yılın başında başlamış. Şirkette çalışan kıdemli mühendislerden biri olan Kriss Andsten, Nisan ayında şirket çalışanlarına gönderdiği mail'de: "Hayatının geri kalanını Erdoğan'ın çılgınlığının bir parçası olduğu için pişmanlık duyarak geçirmek istemediğini ve bu yüzden istifa ettiğini" belirtmiş.

Geliştirdikleri teknolojinin Türkiye'de şifrelenmemiş internet trafiği üzerinden kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerin ele geçirilmesi için kullanıldığını iddia eden Andsten, şirketin para için bu duruma göz yumduğunu ve teknolojilerinin artık kötü amaçlar uğruna kullanıldığını iddia ediyor.

Procera Networks'ün Türkiye'de vatandaşların izlenmesini sağlayan teknolojiyi geliştirmesinden rahatsız olan tek çalışan Andste değil. Şirkette çalışan birçok mühendis ve yazılımcı konu hakkında rahatsızlıklarını dile getirmiş durumda. Üstelik bunların bazıları isimlerinin paylaşılmaması şartı ile basın mensuplarına konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş durumda.

Kullanıcıların IP adresleri ve hangi sitelere girdikleri takip ediliyor iddiası

Telekom şirketlerinin internet trafiğini kontrol etmesini sağlayan teknolojiler geliştiren Procera, merkezi Ankara'da bulunan Sekom şirketi aracılığı ile Türk Telekom'dan gelen isteği yasal bir istek olarak kabul etmiş. Derin paket inceleme normalde internet servis sağlayıcılarının kötü amaçlı yazılımları daha kolay tespit edebilmesi için kullanıldığından bu istek ilk bakışta zararsız görünüyor ancak birçok Procera çalışanına göre Türkiye teknolojilerini kötü amaçlı bir izleme aracına dönüştürmüş durumda.

Eski Procera çalışanlarının açıklamaları ve şirket içi yazışmalar; Türk Telekom'un sadece internet kullanıcılarının kullanıcı adlarını ve şifrelerini değil, aynı zamanda IP adreslerini, hangi sitelere girdiklerini ve bu sitelere ne zaman girdikleri gibi bilgileri de topladığını gösteriyor. Forbes'a konuşan şirket çalışanlarına göre toplu izleme sistemi aracılığı ile toplanan veriler daha sonra bir veya birden fazla hükümet birimine iletiliyor.

Bu iddiaların basına yansıması sonrası bir açıklama yayınlayan Procera Networks sözcüsü: Procera'nın tüm dünyada insan haklarının ana prensiplerini desteklediğini ve şirketin sadece internet servis sağlayıcılarının işini kolaylaştıracak teknolojiler geliştirdiğini belirtti. Teknolojilerini toplum izlemede kullanılması için paylaşmayacaklarını vurgulayan şirket sözcüsü, ürünlerinin asıl amaçları doğrultusunda kullanılmasına özen gösterdiklerini ifade eti.

http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/10/25/procera-francisco-partners-turkey-surveillance-erdogan/#6cfc52af75ce