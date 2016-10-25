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Amerikan internet şirketinin çalışanlarından Türkiye ile ilgili şok iddia

Türk Telekom ile anlaşmalı internet şirketlerinden biri olan Procera Networks'ün çalışanları, teknolojilerinin Türkiye'de toplu izleme için kullanıldığını iddia ediyor. Şirket iddiaları yalanlıyor.
2 yıl
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Güvenlik
Erhan Tan
Haber Editörü
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İnternet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan derin paket inceleme (DPI) teknolojileri geliştiren Amerika menşeili bir şirket içinde yaşanan iç karışıklık, Türkiye hakkında çarpıcı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Merkezi Kaliforniya'da bulunan Procera Networks şirketinin bazı çalışanları, şirket tarafından geliştirilen teknoloji Türkiye'de sivil halkı izlemek için kullanıldığı için şirketten ayrılma kararı aldı ve bu olaydan duydukları rahatsızlığı basın ile paylaştı.
Procera Networks'te yaşanan bu sıkıntı daha bugün gün yüzüne çıkmış olsa da, şirketteki çalışanların konu hakkındaki isyanı bu yılın başında başlamış. Şirkette çalışan kıdemli mühendislerden biri olan Kriss Andsten, Nisan ayında şirket çalışanlarına gönderdiği mail'de: "Hayatının geri kalanını Erdoğan'ın çılgınlığının bir parçası olduğu için pişmanlık duyarak geçirmek istemediğini ve bu yüzden istifa ettiğini" belirtmiş.
Geliştirdikleri teknolojinin Türkiye'de şifrelenmemiş internet trafiği üzerinden kullanıcı bilgilerinin ve şifrelerin ele geçirilmesi için kullanıldığını iddia eden Andsten, şirketin para için bu duruma göz yumduğunu ve teknolojilerinin artık kötü amaçlar uğruna kullanıldığını iddia ediyor.
Procera Networks'ün Türkiye'de vatandaşların izlenmesini sağlayan teknolojiyi geliştirmesinden rahatsız olan tek çalışan Andste değil. Şirkette çalışan birçok mühendis ve yazılımcı konu hakkında rahatsızlıklarını dile getirmiş durumda. Üstelik bunların bazıları isimlerinin paylaşılmaması şartı ile basın mensuplarına konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş durumda.

Kullanıcıların IP adresleri ve hangi sitelere girdikleri takip ediliyor iddiası

Telekom şirketlerinin internet trafiğini kontrol etmesini sağlayan teknolojiler geliştiren Procera, merkezi Ankara'da bulunan Sekom şirketi aracılığı ile Türk Telekom'dan gelen isteği yasal bir istek olarak kabul etmiş. Derin paket inceleme normalde internet servis sağlayıcılarının kötü amaçlı yazılımları daha kolay tespit edebilmesi için kullanıldığından bu istek ilk bakışta zararsız görünüyor ancak birçok Procera çalışanına göre Türkiye teknolojilerini kötü amaçlı bir izleme aracına dönüştürmüş durumda.
Eski Procera çalışanlarının açıklamaları ve şirket içi yazışmalar; Türk Telekom'un sadece internet kullanıcılarının kullanıcı adlarını ve şifrelerini değil, aynı zamanda IP adreslerini, hangi sitelere girdiklerini ve bu sitelere ne zaman girdikleri gibi bilgileri de topladığını gösteriyor. Forbes'a konuşan şirket çalışanlarına göre toplu izleme sistemi aracılığı ile toplanan veriler daha sonra bir veya birden fazla hükümet birimine iletiliyor.
Bu iddiaların basına yansıması sonrası bir açıklama yayınlayan Procera Networks sözcüsü: Procera'nın tüm dünyada insan haklarının ana prensiplerini desteklediğini ve şirketin sadece internet servis sağlayıcılarının işini kolaylaştıracak teknolojiler geliştirdiğini belirtti. Teknolojilerini toplum izlemede kullanılması için paylaşmayacaklarını vurgulayan şirket sözcüsü, ürünlerinin asıl amaçları doğrultusunda kullanılmasına özen gösterdiklerini ifade eti.

http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/10/25/procera-francisco-partners-turkey-surveillance-erdogan/#6cfc52af75ce Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Celladına aşık olmuşsa bir millet,
İster ezan ister çan dinlet.
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet,
Müstehaktır ona her türlü zillet.
2 Yanıt Yanıtla +324
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d4hi 2 yıl
Haberden anladığım Turk Telekom, donanımhabere reklamı kesmiş...
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DraGonS 2 yıl
Kıçıkıytırık facebook hesabınızı CIA ne yapsın diyenler,
O basit hesaplarınızı türk telekom ne yapsın diyebiliyor mu acaba?
Bunları yeni öğrenenlere geçmiş olsun demek lazım aslında.
Kıçıkıytırık facebook hesabınızı CIA ne yapsın diyenler,O basit hesaplarınızı türk telekom ne yapsın diyebiliyor mu acaba?Bunları yeni öğrenenlere geçm...
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NKFPK 2 yıl
Sen gidip Beşiktaşta 100 Kişiyiz.
250 KİŞİ takviye gönderin dersen..
Adamlar netini de etini de sütünü de keserler..
-İroni yaptım üstünüze alınmayın-
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Cigir 2 yıl
FETÖ gitti yerine ERTÖ geldi.
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Turkforce 2 yıl
ABD'nin takibinden bahsedilmiyor, Türkiyede takipten...
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POWER64 2 yıl
Ohooo kaç senedir böyle bu durum. Abd nin takip etmediği mail ve veri mi var.
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dgo_cr7 2 yıl
Kullanıcıların ip adresleri ve internet trafikleri zaten kanunen takip edilmek zorunda yahu.
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ozon3 2 yıl
Güzel günler göreceğiz çocuklar
Motorları maviliklere süreceğiz
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Yani haberi dikkatli okuyunca şu çıkıyor aslında Türkiyeyi dinleyen ABD değil de ABD'li bir şirket ama bu dinleme ve verileri toplama işini Türk Hükümeti için yapıyorlar! Çalışan da bir Amerikalı ve Türk Hükümetine hizmet eden bu şirkette çalışmak istemediğini dile getirmiş.

Birincisi şu ki, internet üzerinden ülke güvenliği için her tür veriyi kontrol etmek Türkiyeye değil özellikle CIA, FBI üzerinden en çok ABD'ye has bir durum. Ayrıca Türkiye ABD'yi değil Türkiyedeki internet servislerini denetliyor, ABD ise Türkiye dahil bütün dünyayı dinliyor ve denetliyor.

İkincisi Türkiye bunu yapmalı mı? Son iki üç senedir, ölen insan sayımız, darbe girişimleri, siber casusluk, devlet bilgilerinin deşifre edilmesi, terör saldırıları dahil ülkedeki can güvenliğimiz tehlikede ve devletin tehlikeli kişileri bulması için interneti kullanması kadar normal bir şey olamaz.

Keşke Microsof, Apple, Google çalışanları da bütün dünyayı yasa dışı bir şekilde dinleyen ABD'deli şirketlerine karşı istifa etse de biz de bu duyarlılığınıza inansak.

Yaşamak için güvenlik şart ve ABD bunu kendi ülkesi için yapıyor ise Türkiyenin de kendi ülkesi için bunu yapmasını makul buluyorum.

ABD'li çalışanın Erdoğan'ın çılgınlığına hizmet etmemek için demesi ise viral veya trollden başka bir şey değil. Erdoğan gider başkası gelir yine de internet üzerindeki casus ve teröristlerin bulunması ABD'li çalışanların değil Türkiyenin sorunudur ve kişisel verilerimi çalmak değil kötüleri bulmak için yapılması gerekir. Bence.


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AnadoluEfes 2 yıl
A.k.p. big brothers
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BayCC 2 yıl
Burada kisel verilerin izlenmesiyle ilgili bazı arkadaşlar beni izliyorlarmış ne olacak? Ne yapacaklar sanki? Beni niye izlesinler gibi açıklamalar yapıyor. Cem Yılmaz'ında bu konuyla ilgili mangal partisi kill him şeklinde güzel bir espirisi vadır. Evet bireysel olarak düşünürsek aynen böyle ama toplum olarak bakıldığında, veya teknik terimle BIG DATA olarak baktığımızda durum oldukça vahim oluyor. Burada izledikleri şey toplum dinamikleri. Bireyselden örnek vererek ilerlersek siz bana sadece 1 aylık hatta 1 haftalık internet tarayıcınızın geçmişini paylaşın sizin kim olduğunuzu neler sevdiğinizi, yaşam tarzını, kısaca sizin hakkınızda bir çok şeyi söyleyebilirim. Bunu birde toplum olarak düşünün, bu toplum hangi habere ne tepki veriyor? Seçim zamanı en çok kim konuşuluyor? Bu zaafları, duyguları, gibi daha bir çok parametreyi an be an takip edip kendi stratejilerini üretiyorlar. Günümzde ise bundan kaçmak müşkünmüdür orası düşündürüyor?
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SilenthillDream 2 yıl
=) Eeee telekomu bile sattık yabancıya arkadaş adamlar ister izler ister keser interneti :)
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