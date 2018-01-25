Canlı yayında LG V30+ inceleyeceğiz

Genel Yayın Yönetmeni
LG Türkiye Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, canlı yayında hem sizden gelen soruları cevaplayacak hem de LG V30+'ı kutusundan çıkartarak sizlerle birlikte incelemesini yapacak.
Siz soracaksınız LG Türkiye, hem gösterecek hem cevaplayacak. Perşembe 20:00'da başlayacak yayına bütün teknoloji tutkunlarını bekliyoruz.
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Ayrıca, samsungun turkiye algisi ile lg nin turkiye algisi cok baska. Bizde maalesef lg kronuk sorunlu cep telefonlari ureten ve servis kalitesi iyi olmayan bir marka olarak biliniyor. Tum bu gerceklet ortada iken, ve lg nin bu guzel telefonu satabilmesi icin tipki lg g2 de oldugu gibi agresif bir fiyattan piyasaya surmesi beklenirken, lg ne yapti???? Cihazi aylar sonra turkiyeye getirdi ve birakin agresif fiyattan satmayi, note 8 gibi bir rakibinin fiyati gerilemisken onlarla ayni fiyattan satmayi bizlere uygun gordu(!!!!) lg yetkilisine iletin mesut bey, hangi akla hizmet ve hangi mantik dehasi bu fiyati bu telefona uygun gorerek turkiyede satabilmeyi hayal etti. Hayal diyorum cunku hayal olacak, maalesef bu guzel telefon bu fiyattan turkiyede bazi fanlari haric satamayacak. Bu guzel telefona yazik olacak acikcasi. Sakin maliyet demesin kur falab demesin. Ona bakarsaniz hic bir telefon ederinden satilmiyor. Ama lg hem samsunga gore ucuz satmak zorunda hem de turkiyedeki kotu imajini degistirmek icin daha da ucuz satmak zorunda. Bu mudur bunu anlamiyorsa bu inceleme al takke ver kulahtan oteye gecmeyecek ve zaman kaybi olacak.