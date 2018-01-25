Canlı yayında LG V30+ inceleyeceğiz

LG Türkiye Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, canlı yayında hem sizden gelen soruları cevaplayacak hem de LG V30+'ı kutusundan çıkartarak sizlerle birlikte incelemesini yapacak.

Siz soracaksınız LG Türkiye, hem gösterecek hem cevaplayacak. Perşembe 20:00'da başlayacak yayına bütün teknoloji tutkunlarını bekliyoruz.