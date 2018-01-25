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Mesut Çevik ile Canlı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canlı yayında LG V30+ inceleyeceğiz

LG Türkiye Mobil Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım'ın da katılımıyla canlı yayında LG V30+'ı inceleyeceğiz. Bu Perşembe, sizden gelen soru ve yorumlarla canlı incelemede birlikteyiz.
1 yıl
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Mesut Çevik ile Canlı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LG Türkiye Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, canlı yayında hem sizden gelen soruları cevaplayacak hem de LG V30+'ı kutusundan çıkartarak sizlerle birlikte incelemesini yapacak.
Siz soracaksınız LG Türkiye, hem gösterecek hem cevaplayacak. Perşembe 20:00'da başlayacak yayına bütün teknoloji tutkunlarını bekliyoruz.

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strathmorea 1 yıl en beğenilen
Mesut Bey, lütfen meşhur kronik sorunlar ile ilgili detaylı bir konu açarak kendisiyle son durumla ilgili sohbet edin. Ayrıca servis kalitesi için de aynı şekilde sohbet konusu açın. Bunlar olmadan LG satışlarını düzeltmeyi bekleyemez.
Mesut Bey, lütfen meşhur kronik sorunlar ile ilgili detaylı bir konu açarak kendisiyle son durumla ilgili sohbet edin. Ayrıca servis kalitesi için de aynı şe...
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bilek 1 yıl
lg telefon deme bana uçan kafa atarım sana.... lg telefon mu bir daha TÖVBEEEE
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kenan4222 1 yıl
Cihaz bence foto-video-ses-tasarım anlamında gayet başarılı. Ancak, ön kamera rakiplerine göre cok kötü, arka kamera iyi olmasına rağmen f 1.6 diyaframa rağmen gece fotolarında rakiplerinden geride.
Ayrıca, samsungun turkiye algisi ile lg nin turkiye algisi cok baska. Bizde maalesef lg kronuk sorunlu cep telefonlari ureten ve servis kalitesi iyi olmayan bir marka olarak biliniyor. Tum bu gerceklet ortada iken, ve lg nin bu guzel telefonu satabilmesi icin tipki lg g2 de oldugu gibi agresif bir fiyattan piyasaya surmesi beklenirken, lg ne yapti???? Cihazi aylar sonra turkiyeye getirdi ve birakin agresif fiyattan satmayi, note 8 gibi bir rakibinin fiyati gerilemisken onlarla ayni fiyattan satmayi bizlere uygun gordu(!!!!) lg yetkilisine iletin mesut bey, hangi akla hizmet ve hangi mantik dehasi bu fiyati bu telefona uygun gorerek turkiyede satabilmeyi hayal etti. Hayal diyorum cunku hayal olacak, maalesef bu guzel telefon bu fiyattan turkiyede bazi fanlari haric satamayacak. Bu guzel telefona yazik olacak acikcasi. Sakin maliyet demesin kur falab demesin. Ona bakarsaniz hic bir telefon ederinden satilmiyor. Ama lg hem samsunga gore ucuz satmak zorunda hem de turkiyedeki kotu imajini degistirmek icin daha da ucuz satmak zorunda. Bu mudur bunu anlamiyorsa bu inceleme al takke ver kulahtan oteye gecmeyecek ve zaman kaybi olacak.
Cihaz bence foto-video-ses-tasarım anlamında gayet başarılı. Ancak, ön kamera rakiplerine göre cok kötü, arka kamera iyi olmasına rağmen f 1.6 diyaframa rağmen ...
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oguz1 1 yıl
LG g4 ü toplatıp sorunlarını halletmeden öleceksin lg almazsan deseler ölümü seçerim. LG mi aaaaaaaaaasla. Alacaklarda bir daha düşünsün kanmasın. Amiral gemisi dediler kandık. Fotoğraf makinası gibi dediler kandık. Ekran süper dediler kandık. Kavisli dediler kandık. Arkası deri dediler kandık. Anakartı arızalı dedi herkes LG sustu. Şimdi 1 sene sonra V30+ nın anakartında arıza varmış pardon. Bundan sonrakilerde yapmıyacağız, bundan önce alanlarda ne b.. yerse yesin derse ne yapacaksınız. 4000 TL çöpe. Sağlıcakla kalın.
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DH Misafiri 1 yıl
Bir daha lg almam.Aklı olan lgden uzak durur.
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ilkerk88 1 yıl
samsung a3 kullanıyorum samsung experience sürümü 8.1 böyle boş beleş bir arayüz olmaz arkadaş. lg ye dönecem bidahakine.
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spirituals 1 yıl
Mesut ağabey ; OnePlus 5T vardı en son elinize geçen. Ufak da bir inceleme yapmıştınız kutu açılım tarzında.
Güzel ve detaylı bir inceleme gelecek mi? Yada ne zaman gelecek?
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axesis 1 yıl
lg yi beyenmiyosunuz ama lgq6 hepsiburadada en çok satan akıllı telefon . ki o fiyata mükemel incelik ve sınırsız ekran sunuyor 1100 tl ye
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gokhans19 1 yıl axesis
axesis
lg yi beyenmiyosunuz ama lgq6 hepsiburadada en çok satan akıllı telefon . ki o fiyata mükemel incelik ve sınırsız ekran sunuyor 1100 tl ye

Ucuzluğu yüzündendir o. Lg g4te hepsiburadanın en çok satanlarındandı ona bakarsan.
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kazdal1 1 yıl
Sony xz1 2300 tl bu telefona bu para verilmezzz. 2 ay sonsa 3 binin altına iner
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burgfb 1 yıl
Çok iyi olmuş bence. Fiyat biraz daha düşerse şahane olur.
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DH Misafiri 1 yıl
Önemli olan fiyat ve fiyat çok yüksek.
Şimdiki telefonların hepsi çok iyi ayrıca cihaz mqa oynatıyor fakat tidal den oynatma olanağı yok mqa bulmak ve yüklemek problem aynı zamanda tr fiyatı çok ama çok yüksek bu fiyata alınmaz.
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DH Misafiri 1 yıl
V30 Çok kullanışlı ekran boyutu yeterli büyüklükte standart donanıma sahip , diğer telefonlara kıyasla göz alıcı özellikleri kapsayıp alınabilecek bir fiyata sahip
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kartal172 1 yıl
Uçanlar kaçanlar, kafa atanlar, pamuk tıkayanlar.... ne acayip varlıklar var ülkemizde... yazmayın hiç daha iyi, değil mi?
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