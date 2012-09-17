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Canon, PowerShot S110'u tanıttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Canon, Photokina 2012'de Wi-Fi özelliği eklediği PowerShot S110'u tanıttı. 1/1.7 inç 12.1 megapisel CMOS sensör bulunduran makinede bu sensöre Digic 5 işlemci eşlik ediyor. Ayrıca, ISO 12800 hassasiyeti sunan makine düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans sağlıyor.

Önceki modele göre otomatik odaklanma sisteminde de geliştirmeler yapılan makine bu sayede daha hızlı odaklanabilirken,tam çözünürlükte saniyede 10 kare hızında görüntü yakalayabiliyor. F/2.0 lens 24 mm'lik geniş bir açı sunuyor ve 5x zum ile bu değer 120 mm'ye kadar işleniyor. Mercek çerçevesinin içerdiği akıllı halkalar sayesinde ise ayar seviyesi arttırılabiliyor.
3 inç'lik bir dokunmatik ekranla birlikte gelen makine, sahip olduğu Wi-Fi ile birlikte çekilen fotoğraflar Canon'un Image Gateway uygulaması sayesinde paylaşılabilecekken, Camera Windows uygulaması sayesinde de fotoğraflar akıllı telefonlara aktarılabilecek.

Ekim ayı içerisinde yurt dışında piyasaya sürülecek olan S serinin yeni üyesi PowerShot S110'un İngiltere'de 430 pound fiyat etiketiyle satışa sunulacağını belirtmekte fayda var.
http://www.pocket-lint.com/news/47529/canon-powershot-s110-camera-announced Yorum Yaz
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