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    Anlık Bildirim

    Canon, devrimsel çip üretim makinesinin ilk teslimatını yaptı

    Canon, geleneksel DUV veya EUV litografi makinelerinden oldukça farklı olan ilk nanobaskı (nanoimprint) litografi makinesinin teslimatını gerçekleştirdi. Peki nanobaskı litografi nasıl çalışıyor?
    Canon, devrimsel çip üretim makinesinin ilk teslimatını yaptı
    Canon, geleneksel DUV veya EUV litografi makinelerinden farklı olan ilk nanobaskı (nanoimprint) litografi (NIL) makinesini geçtiğimiz yıl tanıtmış ve büyük ilgi görmüştü. Ancak geleneksel yöntemden çok farklı çalışan bu sistemle ilgili birçok şüphe bulunuyordu. Bu hafta Canon, Teksas Elektronik Enstitüsü (TIE)'ye  FPA -1200NZ2C isimli nanobaskı litografi sisteminin ilk teslimatını yaptı. 

    Bu büyük bir haber gibi görünmese de, Canon ve nanobaskı litografi için büyük bir atılım olabilir. Teksas Üniversitesi'ne bağlı olan Teksas Elektronik Enstitüsü, Intel, NXP ve Samsung dahil olmak üzere büyük yarı iletken şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından destekleniyor. Ayrıca, yakın zamanda TIE ve UT'ye askeri ve sivil uygulamalar için çoklu çiplet tasarımlı 3D işlemciler geliştirmek üzere 1,4 milyar dolarlık hibe veren DARPA tarafından da destekleniyor.

    TIE'de, Canon'un FPA -1200NZ2C nanoimprint litografi sistemi, konsorsiyumdaki çip üreticileri tarafından araştırma ve geliştirme için kullanılacak. Şirketler, nanoimprint litografinin yeteneklerini inceleyerek, gelecekte çip üretiminde NIL teknolojisini benimseyebilir. Canon, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde yıllık 10 ila 20 adet satış hedeflediği için bu denemelere çok büyük umut bağlıyor.

    Nanobaskı litografi nedir?

    Nanobaskı litografi tekniği, klasik litografi teknikleriyle oyma baskı yapmak yerine levha üzerine damgalayarak baskı yapıyor.  Bu yenilikçi yöntem, optik bir sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırarak karmaşık tasarımların tek bir adımda daha doğru bir şekilde çoğaltılmasına olanak tanıyor. Dolayısıyla lazerlere dayanan geleneksel DUV ve EUV litografi teknolojilerinden önemli ölçüde ucuz ve enerji açısından verimli olmayı vaat ediyor.

    Ancak, geleneksel litografi tüm plakaları aynı anda işlerken, NIL seri olarak çalışıyor, bu nedenle daha yavaş olabilir. Canon'a göre, NIL şu anda 5nm teknolojisiyle yongalar üretebiliyor, gelecekte ise 2nm seviyesine inebileceği belirtiliyor.

    Ancak, teknoloji yaygın olarak benimsenmeden önce NIL'in karşı karşıya olduğu birçok zorluk var. Üretim sırasında toz parçacıklarından kaynaklanan kusurları en aza indirme konusunda hala sıkıntılar bulunuyor. Ayrıca, Canon'un yaygın endüstri kullanımı için bu yeni litografi yöntemiyle uyumlu malzemeler oluşturmak için diğer şirketlerle iş birliği yapması gerekecek. Son olarak NIL, DUV veya EUV içeren geleneksel yöntemlerle uyumlu olmadığı için, üreticelerin herşeyi sıfırdan tasarlamaları gerekiyor. Bu, hem pahalı hem de büyük risk içeriyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/canon-delivers-first-nanoimprint-lithography-tool-to-us-institute-backed-by-intel-samsung-darpa https://global.canon/en/news/2024/20240926.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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