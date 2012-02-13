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Canon PowerShot SX260 HD Travel Zoom ön siparişte

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
10
Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, kompakt tasarımdaki fotoğraf makinelerine yeni bir model daha ekledi.
Canon'un PowerShot SX260 HS Travel Zoom olarak isimlendirdiği fotoğraf makinesi, kullanıcılara 12.1 MP'lik CMOS sensör, 20x optik yakınlaştırma destekli 25mm geniş açı lens,dahili GPS desteği,461K renkli 3 inç boyutlu LCD ekran, DIGIC 5 görüntü işlemcisi,SD/SDHC/SDXC  kart desteği ve son olarak Full HD video kayıt imkanı sunuyor.

Canon'un PowerShot SX260 HS Travel Zoom, Amazon.com'da 350$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli olarak satışa sunuldu.

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alikiziltoprak 7 yıl
12 MP iyi. Artırmamaları iyi olmuş. 25mm geniş açı da öyle. F3.5 ten başlıyor ama e yani. 20x oldu mu ödün vermkten sakınmamışlar sanırım.
O boyuta o zoom oranı başarılı bence. Hakikaten, "Nasıl sığdırmışlar?" diye sormadan edemiyor insan.
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nidus3 7 yıl
Rakipleri benzer özellikte olanlara GPS de koyuyorlar. Anlaşılan Canon da genel ticari taktiği uygulamaya devam ediyor, yani "bu model iyice bir satılsın hele, bir üst model çıkartırız, onu 16 mp yaparız, GPS koyarız" mantığı...........gibime geldi.
Canonu sevmiyor değilim ama bu modelin tipi de pek güzel değil, Panasonic Lumix DMC-TZ30 çok daha karizmatik duruyor üstelik video 60p.
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icg 7 yıl
sonunda bu seride canon tam da istediğim özellikleri sahip bir makine sürdü piyasaya. çok iyi..
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E_Aydin35 7 yıl
Canon bu sektörde tek ayak,tek isim ve tek marka o lmak istiyor ve son zmanlarda 10dan çok kamera çıkarttı her türlü, yani gerçekte oyun hep Canon'dan yana..;)Ayrıca fotoğraf makinesi f/p açısından iyi full HD kayıt falan iyi çözünürlükte güzel.:)
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mertop 7 yıl
Canon durumu iyice abartıyor bence. 20 optik zoom ?
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xLmNt13 7 yıl
:) makine gayet iyi digic 5 işlemci de cabası :)
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met@lrock 7 yıl
Ayıptır sorması bu kadar zoom neresinden çıkıyor bu makinanın :D
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createemir 7 yıl
Boyutuna göre zoom oranı çok iyi.
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