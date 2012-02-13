Canon PowerShot SX260 HD Travel Zoom ön siparişte

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, kompakt tasarımdaki fotoğraf makinelerine yeni bir model daha ekledi.
Canon'un PowerShot SX260 HS Travel Zoom olarak isimlendirdiği fotoğraf makinesi, kullanıcılara 12.1 MP'lik CMOS sensör, 20x optik yakınlaştırma destekli 25mm geniş açı lens,dahili GPS desteği,461K renkli 3 inç boyutlu LCD ekran, DIGIC 5 görüntü işlemcisi,SD/SDHC/SDXC kart desteği ve son olarak Full HD video kayıt imkanı sunuyor.
Canon'un PowerShot SX260 HS Travel Zoom, Amazon.com'da 350$'lık fiyat etiketiyle ön siparişli olarak satışa sunuldu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O boyuta o zoom oranı başarılı bence. Hakikaten, "Nasıl sığdırmışlar?" diye sormadan edemiyor insan.
Canonu sevmiyor değilim ama bu modelin tipi de pek güzel değil, Panasonic Lumix DMC-TZ30 çok daha karizmatik duruyor üstelik video 60p.