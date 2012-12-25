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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon S110 ve Nikon P7700 için sul altı hazneleri duyuruldu

6 yıl
449
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makineleri ile su altında fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için su altı hazneleri geliştirilmeye devam ediyor. Canon S110 modeli için "Nauticam", Nikon P7700 modeli içinde "Ikelite" firmaları, su altı haznelerini duyurdu.
Fotoğraf makineleri ile su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için alternatifler artıyor. Canon S110 modeli için Nauticam firması tarafından geliştirilen "NA-S110" isimli su altı haznesi duyuruldu. Hazne, Nauticam'ın diğer ürünlerinde olduğu gibi oldukça sağlam alüminyum malzemeden üretilmiş olarak geliyor. 100 metre derinliğe kadar gidilmesine imkan sağlayan NA-S110 sayesinde, makinenin bütün tuşları aktif olarak kullanılabiliyor. LCD ekrana görüş sağlayabilen hazne, 600 gram ağırlığa sahip. Ayrıca optik flaş bağlantıları sayesinde su altında flaş kullanımı da mümkün hale getirilmiş.
Diğer bir ürün ise Ikelite firması tarafından Nikon P7700 için geliştirilen su altı haznesi. Dayanıklı polikarbonat malzemeden üretilmiş olan hazne 60 metre derinliğe kadar inilmesine imkan tanıyor. Kameranın bütün tuşlarının kullanılabildiği bir yapıda olan hazne ile, LCD erkan da rahat olarak görülebiliyor. Nikon P7700 modelinin bütün giriş çıkış portlarının kullanıldığı hazne sayesinde su altında flaş kullanmakta mümkün hale getirilmiş. 1800 gram ağırlığa sahip olan ürünün yanında kullanım kolaylığı sağlayan birde tutma kolu geliyor.
Nauticam NA-S110 $900, Ikelite P7700 modeli ise $650 fiyat etiketi ile yurt dışında satışa sunulmuş durumda. 

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