Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, beklenen 70D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

5 yıl
2,1b
1
19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon, beklenen 70D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Canon, beklenen 70D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Uzun zamandır bilgileri gelen ve birçok fotoğraf tutkunu tarafından merakla beklenen Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi, firma tarafından sonunda resmi olarak duyuruldu.
Canon 60D modelinin yerine yeni özellikler ile gelen orta seviye DSLR fotoğraf makinesi 70D, teknik olarak yeni geliştirilen 20.2 MP APS CMOS sensör, güçlü DIGIC 5+ görüntü işlemcisi, fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek otomatik netleme performansı vaat eden "Dual Pixel CMOS" teknolojisi, hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası, 30 - 1/8000 enstantane hızı, düşük ışıklı ortamlar için dahili flaş, saniyede 7 kare seri çekim hızı, Full HD 1080/30p sürekli otomatik netleme sağlayanilen video çekim kapasitesi (Ayrıca video çekimlerinde 3-10x dijital zoom imkanı) ve 100-12800 ISO aralığı gibi detaylar ile karşımıza çıkıyor.
 
Canon, beklenen 70D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Üzerinde 3-inç 1.04 milyon nokta Clear View hareketli LCD ekran yer alan 70D, %98 kapsama alanına sahip optik akıllı vizörü ile birçok bilgiyi direkt olarak kullanıcılara gösterebiliyor ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde iOS ve Android uygulamaları üzerinden veri paylaşımı ya da kamera kontrolü gerçekleştirilebiliyor. Canon'un EF ve EF-S lens modelleri ile tam uyumlu olarak çalışan 70D, SD / SDHC / SDXC ve UHS-I hafıza kartları üzerine veri aktarımı sağlayabiliyor. Aynı zamanda USB2.0 ve mini HDMI portları üzerinden de paylaşım yapabilen fotoğraf makinesi, Lityum-iyon LP-E6 bataryası ile ortalama 920 fotoğraf çekebiliyor. 755 gram ağırlık ve 139 x 104 x 79 mm boyutlarla hazırlanan Canon 70D, yerine geldiği 60D modeli ile benzer bir yağmur ve toz geçirmez gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyuyor.
Özellikle sunduğu otomatik netleme performansı ile piyasaya çok iddialı bir giriş yapan Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi, Ağustos ayı sonunda gövde olarak 1199$, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM lens modeliyle 1349$, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM lens modeliyle ise 1549$ fiyat etiketine sahip olacak.
 
Canon, beklenen 70D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/07/02/canon-announces-eos-70d-mid-range-SLR-with-dual-pixel-cmos-af-on-chip-phase-detection Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
apocinyo 5 yıl
işte beklediğim makine düğün fotoğrafçısı olarak bu makineyi bekliyordum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
landscapee 5 yıl
Ne zaman gelir turkiyeye ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Portraitclub 5 yıl
60D almadan önce herkes bana bekle 70D çıkıyor onu al diyorlardı bakıyorum da çok bir fark göremiyorum tek gördüğüm fark işlemci ve 19 af noktası wifi sanırım magnuzyum gövde değil türkiye'de body fiyatı 2600 tl olur 600D 650D ve 60D fiyatları düşücektir yeni dlsr alıcakların hoşuna gidicek bu durum ama asıl soru şu yeni orta sınıf dslr alıcak kişi acaba 7D mi almalıyım yoksa 70D mi diye sorular başlamaya hazır artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-AFA9E7E65 5 yıl
Mark 2'min yanına 2. bir gövde düşüncem vardı uzun zamandır ama bu makinede ilgimi çeken hiç bir yeni yön olmadı.
Bana kalırsa hala bundan daha ucuza 7d almak mantıklı. Fotoğraf kalitesi açısından ne gibi bir fark var bilmiyorum ama 12800 isoda yüzde bilmem kaç daha iyi noise performansını anca acemileri kafalamak için yazsınlar. Çok büyük çoğunlukta insanın fotoğrafa baksa farketmeyeceği şeyler zaten. Bir tek live view da ki yeni af sistemini beğendim şimdilik.
Ama tabi elime alıp incelemeden daha fazlasını söylemem zor.
Bir sonraki orta sınıf modelde (artık 80d mi olur 7d mark2 mi olur bilemem) özellikle video alanında ciddi gelişmeler umuyorum, 1080p de 60 fps ve 720p de 120 fps koysalar iyi olacak ya da zaten onu beklemektense büyük ihtimal mark2'min yanına bir go pro hero3 black ekleyeceğim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 5 yıl
İSO performansı iyidir umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 5 yıl
B&H'de 60D ye kampanya yapmışlar: bhphotovideo.com/... 599USD

Böylece 70D, 60D'nin tam iki katı fiyata piyasaya çıkmış oluyor: bhphotovideo.com/... 1199USD
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl
Ekranı küçük diyenler gelir şimdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hdtv 5 yıl
Nihayet sensörü yenilemişler. Kaç yıldır aynı aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 5 yıl
pentax k-5 ile mukayese edilebilir mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 5 yıl
Yüksek iso da 7d yi geçerse - ki bunca yil sonra gecmeli- benim için çok cazip bir gövde olur.

Edit: Bir kaç siteden preview'ini okudum, her yerde özellikle "Dual Pixel CMOS AF" üzerinde duruyorlar. Umarım gövdenin önceki modellere göre fark yaratan en önemli özelliği sadece bu değildir. (Bu özellik sanki bana, aynı sensörü içine koyacakları aynasız modeller için geliştirilmiş gibi geldi.).
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 5 yıl
Sony a77 çıkmazsa alınabilir bir makina
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
outspoken 5 yıl

Fiyatı ne kadar olur acaba eos 650d yi düşünüyodum aslında.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl outspoken
outspoken


Fiyatı ne kadar olur acaba eos 650d yi düşünüyodum aslında.

nikon d7000 1200 dolar fiyatı ile bizim pazarda 3500 tl civarında dolaştı.bu da +3000 tl olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D3DEKORKUT 5 yıl
canon cular yaşadı yine.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2069 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, DSLR ve fotoğraf makinesi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Snapdragon 800 - Adreno 330 oyun performansı ve fazlası özel video 5 yıl Windows 8.1 Pro Preview video inceleme "Microsoft'un en yeni işletim sistemi mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim