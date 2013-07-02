Canon, beklenen 70D DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

Uzun zamandır bilgileri gelen ve birçok fotoğraf tutkunu tarafından merakla beklenen Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi, firma tarafından sonunda resmi olarak duyuruldu.

Canon 60D modelinin yerine yeni özellikler ile gelen orta seviye DSLR fotoğraf makinesi 70D, teknik olarak yeni geliştirilen 20.2 MP APS CMOS sensör, güçlü DIGIC 5+ görüntü işlemcisi, fotoğraf ve video çekimlerinde yüksek otomatik netleme performansı vaat eden "Dual Pixel CMOS" teknolojisi, hepsi çapraz 19 otomatik netleme noktası, 30 - 1/8000 enstantane hızı, düşük ışıklı ortamlar için dahili flaş, saniyede 7 kare seri çekim hızı, Full HD 1080/30p sürekli otomatik netleme sağlayanilen video çekim kapasitesi (Ayrıca video çekimlerinde 3-10x dijital zoom imkanı) ve 100-12800 ISO aralığı gibi detaylar ile karşımıza çıkıyor.

Üzerinde 3-inç 1.04 milyon nokta Clear View hareketli LCD ekran yer alan 70D, %98 kapsama alanına sahip optik akıllı vizörü ile birçok bilgiyi direkt olarak kullanıcılara gösterebiliyor ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği sayesinde iOS ve Android uygulamaları üzerinden veri paylaşımı ya da kamera kontrolü gerçekleştirilebiliyor. Canon'un EF ve EF-S lens modelleri ile tam uyumlu olarak çalışan 70D, SD / SDHC / SDXC ve UHS-I hafıza kartları üzerine veri aktarımı sağlayabiliyor. Aynı zamanda USB2.0 ve mini HDMI portları üzerinden de paylaşım yapabilen fotoğraf makinesi, Lityum-iyon LP-E6 bataryası ile ortalama 920 fotoğraf çekebiliyor. 755 gram ağırlık ve 139 x 104 x 79 mm boyutlarla hazırlanan Canon 70D, yerine geldiği 60D modeli ile benzer bir yağmur ve toz geçirmez gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyuyor.

Özellikle sunduğu otomatik netleme performansı ile piyasaya çok iddialı bir giriş yapan Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi, Ağustos ayı sonunda gövde olarak 1199$, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM lens modeliyle 1349$, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM lens modeliyle ise 1549$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.dpreview.com/news/2013/07/02/canon-announces-eos-70d-mid-range-SLR-with-dual-pixel-cmos-af-on-chip-phase-detection