Canon da Pentax'a uydu, EOS 1100D'ye üç yeni renk seçeneği ekledi

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SLR kamera üretiminde yılların deneyimine sahip Canon firması, EOS 1100D (EOS Rebel T3 / EOS Kiss X50) modeline gümüş, kahverengi ve bordo olmak üzere üç yeni renk seçeneği ekledi. Hatırlatmak gerekirse D-SLR kameraları farklı tüketici beğenilerine hitap edecek şekilde farklı farklı renklere bürüme stratejisini en sık izleyen firma Pentax.
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS kit objektifle beraber 549,99$ fiyat etiketiyle Amerika'da satılan farklı renk seçeneklerine sahip EOS 1100D'nin teknik özelliklerini kısaca özetlersek; 12.2 megapiksel çözünürlüğünde (APS-C) CMOS sensör, DIGIC IV görüntü işlemcisi, 1.6x crop çarpanı, 100 - 6400 arası ISO ayarlayabilme, 9 odak noktası, HD video kaydı, 2.7-inç boyutunda 230.000 piksel LCD ekran, toz önleme sistemi, 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı, SD / SDHC / SDXC kart desteği göze çarpıyor.
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EOS 100 D'ye kart almam gerekli SDHC yimi yoksa SDXC mi önerirsiniz. Ayrıca tek 32 GB mi yoksa iki adet 8GBmi daah iyi olur.
Tşk.
Kesinlikle, bu konuda hem fikirim.
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