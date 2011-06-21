Canon da Pentax'a uydu, EOS 1100D'ye üç yeni renk seçeneği ekledi

SLR kamera üretiminde yılların deneyimine sahip Canon firması, EOS 1100D (EOS Rebel T3 / EOS Kiss X50) modeline gümüş, kahverengi ve bordo olmak üzere üç yeni renk seçeneği ekledi. Hatırlatmak gerekirse D-SLR kameraları farklı tüketici beğenilerine hitap edecek şekilde farklı farklı renklere bürüme stratejisini en sık izleyen firma Pentax.

Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS kit objektifle beraber 549,99$ fiyat etiketiyle Amerika'da satılan farklı renk seçeneklerine sahip EOS 1100D'nin teknik özelliklerini kısaca özetlersek; 12.2 megapiksel çözünürlüğünde (APS-C) CMOS sensör, DIGIC IV görüntü işlemcisi, 1.6x crop çarpanı, 100 - 6400 arası ISO ayarlayabilme, 9 odak noktası, HD video kaydı, 2.7-inç boyutunda 230.000 piksel LCD ekran, toz önleme sistemi, 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı, SD / SDHC / SDXC kart desteği göze çarpıyor.

