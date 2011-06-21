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Canon da Pentax'a uydu, EOS 1100D'ye üç yeni renk seçeneği ekledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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42
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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SLR kamera üretiminde yılların deneyimine sahip Canon firması, EOS 1100D (EOS Rebel T3 / EOS Kiss X50) modeline gümüş, kahverengi ve bordo olmak üzere üç yeni renk seçeneği ekledi. Hatırlatmak gerekirse D-SLR kameraları farklı tüketici beğenilerine hitap edecek şekilde farklı farklı renklere bürüme stratejisini en sık izleyen firma Pentax.
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS kit objektifle beraber 549,99$ fiyat etiketiyle Amerika'da satılan farklı renk seçeneklerine sahip EOS 1100D'nin teknik özelliklerini kısaca özetlersek; 12.2 megapiksel çözünürlüğünde (APS-C) CMOS sensör, DIGIC IV görüntü işlemcisi, 1.6x crop çarpanı, 100 - 6400 arası ISO ayarlayabilme, 9 odak noktası, HD video kaydı, 2.7-inç boyutunda 230.000 piksel LCD ekran, toz önleme sistemi, 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızı, SD / SDHC / SDXC kart desteği göze çarpıyor.

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PlutosDaddy 8 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 5 yıl
Slm,
EOS 100 D'ye kart almam gerekli SDHC yimi yoksa SDXC mi önerirsiniz. Ayrıca tek 32 GB mi yoksa iki adet 8GBmi daah iyi olur.
Tşk.
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DH Misafiri 8 yıl
GiJaL
DSLRa renkli gövdeleri yakıştıramıyorum ben ya. DSLR dediğin adam gibi siyah olur.

Kesinlikle, bu konuda hem fikirim.
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umutarslan.com 8 yıl
siyah harici renk almam asla.kafamda d90 var :D para birikirse alıcam.200lira daha ucuz ama kırmızı var deseler almam mesela.siyahın yeri çok ayrı.
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Father Torque 8 yıl
Renkler tek tip olmuş ve kimseye hitap edeceğini düşünmüyorum. İlla farklı renklerde olsun istiyorlarsa Pentax gibi alacalı yapacaklardı (onu da sadece Japonya'da satabilirler). Ne diyelim, büyük firmalar bile bazen hata yaparak tecrübe kazanmak zorunda kalabiliyormuş.
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