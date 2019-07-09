Kim Nerede? 56 Netflix'e bir rakip daha geldi: HBO Max 54 Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi! 21 Sikke Coin ekibine operasyon
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon’dan sosyal medya odaklı iki PowerShot kamera

Instagram, Facebook veya YouTube gibi platformlara sürekli içerik üretiyorsanız Canon sizler için iki yeni kamera hazırladı. Canon PowerShot G7 X III ve PowerShot G5 X III detayları haberimizde.
9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
1,7b
3
4
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugün Instagram veya Facebook üzerinde fotoğraf paylaşmak veya YouTube üzerinde yayın yapmak önemli unsurlar haline geldi. Üreticiler de dijital görüntüleme ürünlerini sosyal medya odaklı hale getirmeye başladı. Canon’un yeni PowerShot G7 X III ve G5 X III bunlara son örnek.

Canon PowerShot G7 X III özellikleri ve fiyatı

Bir önceki nesle göre önemli iyileştirmeler sunan PowerShot G7 X III modeli 20MP çözünürlüğünde 1 inçlik CMOS sensör barındırıyor. DIGIC 8 görüntü işlemcisi ile 20fps sürekli çekim ve 12800 ISO seviyesi sunuluyor. Entegre jiroskop sayesinde Instagram için dikey olarak da video çekebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Microsoft’un Stranger Things kampanyası başladı"

Yayıncılara odaklanan kamera 4.2x optik lens barındırıyor. Entegre OIS yanında 3 inçlik dokunmatik ekran 180 dereceye kadar dönebiliyor. Yine bir mikrofon girişi de yayıncıların işine yarayacak. 4K 30fps video ve Full HD 120fps yavaş çekim özelliğine sahip olan ürün WiFi üzerinden YouTube platformuna aktarım yapabiliyor. Fiyatı 749$ olarak açıklandı.

Canon PowerShot G5 X III özellikleri ve fiyatı

Canon PowerShot G5 X III modeli de hemen hemen aynı özelliklere sahip. Farklı olarak 24-120mm eşdeğer f/1.8-2.8 zoom lens ve mekanizmalı bir OLED vizör barındırıyor. Bu bakımdan fiyatı da 899$ olarak belirlenmiş.

 

https://www.engadget.com/2019/07/09/canon-powershot-g7-x-iii-g5-x-ii-cameras/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 5 sa.
Ne kadar eski ve retro duruyor, geçmedi mi bu eski model modası. Ben daha güzel ve gözalıcı modern bir dizayn beklerdim hele ki Youtuber gençliği böyle avam modellere çok da heves etmez iken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 sa.
F değer aralıkları neden yazmıyor !
birde buna teknik haber açıklama diye yayınlıyorsunuz !
el - ayıp !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 sa.
G5 X II (Mark 2) olacak, 3 değil. Son görselde ekranın üzerinde de yazıyor model numarası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 8 sa.
Acaba neden Sony RX100 serisinin ikizi gibi duruyor ? :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 49 dk. Netflix'e bir rakip daha geldi: HBO Max 1 sa. Dropbox Transfer kapalı beta sürecine başladı 1 sa. 2si1 | Dürüstlük testi! Cüzdan bulsan ne yaparsın? 2 sa. 2019'un şimdiye kadarki en iyi 20 oyunu listelendi 2 sa. Galaxy Tab S6 detaylanıyor 3 sa. İlk yerli programlanabilir Drone destek arıyor 3 sa. Binlerce Android uygulaması kullanıcı izinlerini bypass ediyor 4 sa. British Airways kullanıcı verilerini çaldırdığı için 230 milyon dolar ödeyecek 4 sa. Cuphead oyunu, Netflix ortaklığıyla animasyon dizisi oluyor 5 sa. Huami, Amazfit GTR akıllı saatini 16 Temmuz’da tanıtacak 5 sa. Mini Cooper'ın elektrikli versiyonu tanıtıldı: İşte tüm özellikleri 6 sa. Instagram yapay zeka desteğiyle saldırgan içerikli yorumları azaltmayı hedefliyor 7 sa. Facebook ve Twitter, Beyaz Saray'ın düzenleyeceği sosyal medya zirvesine davet edilmedi 7 sa. Qualcomm 215 yonga seti giriş seviyesini şahlandıracak 8 sa. 2019 Nissan Navara'nın detayları belli oldu: Daha konforlu ve daha verimli 8 sa. MSI oyuncu kasası yaparsa | MPG Sekira 500X 9 sa. Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi! 9 sa. Yüksek performanslı ama kitlesi farklı bilgisayar 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Canon’dan sosyal medya odaklı iki PowerShot kamera Sonraki Samsung ve DENT Coin iş birliği 10 sa. Türk Oyun Stüdyosu | UDO Games 11 sa. Android'in paylaş menüsünde Microsoft uygulamalarının reklamı çıkmaya başladı 11 sa. İran Bitcoin'i yasakladı 12 sa. Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin ÖTV’si iade edilecek 12 sa. Makine öğrenme yoluyla marul toplayan robot: "Vegebot" 13 sa. Stranger Things 3, Netflix'in "ilk dört gün" izlenme rekorlarını altüst etti 13 sa. Disney'in çektiği Mulan filminin resmi fragmanı yayınlandı 15 sa. Android için Spotify Lite yayınlandı 1 gün 0.5ms tepki süresi sunan AOC Agon oyuncu monitörleri satışa çıkıyor 1 gün Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapacak: Tarihi görev bu hafta başlıyor 1 gün Microsoft’un Stranger Things kampanyası başladı 1 gün WeTransfer, Türk fotoğrafçı Nadir Buçan'ın eşsiz doğa fotoğraflarını paylaştı 1 gün Honor 8X, 15 milyon satış adedini geride bıraktı 1 gün AMD Ryzen 9 3900X özellikleri ve fiyatı 1 gün Goodwood Hız Festivali 2019'da boy gösteren en çılgın araçlar [Galeri] 1 gün Tesla, otonom sürüş bilgisayarlarını yıl bitmeden güncellemeye başlayacak 1 gün Pixel 4 XL'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 1 gün Sikke Coin ekibine operasyon 1 gün Vivo'nun yeni telefonu görselleri ve teknik özellikleri ile karşımızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PS4'e Özel Persona 5 Royal'dan Yeni Bir Oynanış Videosu Yayınl...
Bölüm Sonu Canavarı
Sikke Coin ekibine operasyon
DonanımHaber
Türkiye’de üretilen elektrikli otomobillerin ÖTV’si iade edilecek
DonanımHaber
Yurt dışından siparişlere kişi başı limit geldi!
DonanımHaber
Dolandırıcı Dominos
DH Forum
One Punch Man: A Hero Nobody Knows'taki Karakterlerle Tanışın
Bölüm Sonu Canavarı
Hamile Kadının Aracına Saldıran Trafik Magandaları
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim