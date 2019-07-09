Canon’dan sosyal medya odaklı iki PowerShot kamera

Bugün Instagram veya Facebook üzerinde fotoğraf paylaşmak veya YouTube üzerinde yayın yapmak önemli unsurlar haline geldi. Üreticiler de dijital görüntüleme ürünlerini sosyal medya odaklı hale getirmeye başladı. Canon’un yeni PowerShot G7 X III ve G5 X III bunlara son örnek.

Canon PowerShot G7 X III özellikleri ve fiyatı

Bir önceki nesle göre önemli iyileştirmeler sunan PowerShot G7 X III modeli 20MP çözünürlüğünde 1 inçlik CMOS sensör barındırıyor. DIGIC 8 görüntü işlemcisi ile 20fps sürekli çekim ve 12800 ISO seviyesi sunuluyor. Entegre jiroskop sayesinde Instagram için dikey olarak da video çekebiliyorsunuz.

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Yayıncılara odaklanan kamera 4.2x optik lens barındırıyor. Entegre OIS yanında 3 inçlik dokunmatik ekran 180 dereceye kadar dönebiliyor. Yine bir mikrofon girişi de yayıncıların işine yarayacak. 4K 30fps video ve Full HD 120fps yavaş çekim özelliğine sahip olan ürün WiFi üzerinden YouTube platformuna aktarım yapabiliyor. Fiyatı 749$ olarak açıklandı.

Canon PowerShot G5 X III özellikleri ve fiyatı

Canon PowerShot G5 X III modeli de hemen hemen aynı özelliklere sahip. Farklı olarak 24-120mm eşdeğer f/1.8-2.8 zoom lens ve mekanizmalı bir OLED vizör barındırıyor. Bu bakımdan fiyatı da 899$ olarak belirlenmiş.