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Canon, yeni üç boyutlu yazıcı konseptini sergiledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, yeni üç boyutlu yazıcı konseptini sergiledi
 
Kullanıcıların daha çok görüntüleme sektörüne yönelik çözümleriye tanıdığı firmalardan Canon, Paris merkezli Expo şovu kapsamında yeni geliştirdiği üç boyutlu yazıcı konseptini tanıttı.
Üç boyutlu baskı sistemlerine yabancı olmayan ve 3D Systems gibi konusunun lideri firmalarla bazı çalışmaları bulunan Canon, tamamen kendi bünyelerinde geliştirdikleri yeni üç boyutlu yazıcısıyla sektörde sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor. İlk görüntüler ve bilgiler kadarıyla endüstriyel amaçlı hazırlanan yazıcı, baskılarını reçine temelli gerçekleştiriyor ve bu da modellenen objelere yüksek mukavemet sağlıyor. 
Kendi üç boyutlu yazıcıları ile hem prototip hem de nihani sürüm baskılarının gerçekleştirilebileceğini belirten Canon, şirketlerin bu yazıcı sayesinde zaman ve maliyet açısından ciddi avantajlar kazanabileceğini ve yazıcının ihtiyaca bağlı olarak ABS gibi diğer baskı malzemelerini de aktif olarak kullanabildiğini sözlerine ekliyor.
Canon'un pazara sunulma tarihi hakkında bilgi vermediği üç boyutlu yazıcı konsepti hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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aycibin 4 yıl
bunun kartuşu pahalı olur :)
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