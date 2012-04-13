Canon'dan 4096 x 2160 piksel video kaydedebilen Full Frame D-SLR: EOS-1D C

DSLR kameralar video kaydı konusunda hızla gelişmeye devam ediyor. DSLR kameralarda 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kayıt özelliğinin standart hale geldiği şu günlerde, sektörün önemli isimlerinden Canon önemli bir atılım gerçekleştirdi ve 4096 x 2160 piksel gibi yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilen full frame DSLR kamerası EOS-1D C'yi lanse etti.



158 mm x 164 mm x 83 mm ebatlarında dizayn edilen EOS-1D C, 18.1 megapiksel çözünürlüğünde full frame (24 mm x 36 mm) CMOS sensöre ve çift DIGIC V+ görüntü işlemcisine ev sahipliği yapıyor. ISO değeri 50 ile 204.800 arasında, enstantane hızı ise 1/8000 sn'ye kadar ayarlanabilen kamerada, 3.2-inç boyutunda - 1.040.000 piksel çözünürlüğünde Clear View II TFT LCD ekrana ve %100 görüş alanlı penta prizma vizöre yer verilmiş durumda.



4096 x 2160 piksel (24 FPS), 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25, 24 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50 FPS) ve 640 x 480 piksel (60, 50 FPS) video kayıt yeteneğine sahip kamerada yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.



Son olarak Compact Flash bellek kartı ve GPS (opsiyonel) desteği sunan EOS-1D C için Canon 15.000$ fiyat belirlemiş. Kameranın çıkış tarihi olarak ekim işaret edilmekte.

