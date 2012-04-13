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Canon'dan 4096 x 2160 piksel video kaydedebilen Full Frame D-SLR: EOS-1D C

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,6b
1
57
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon'dan 4096 x 2160 piksel video kaydedebilen Full Frame D-SLR: EOS-1D C
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DSLR kameralar video kaydı konusunda hızla gelişmeye devam ediyor. DSLR kameralarda 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kayıt özelliğinin standart hale geldiği şu günlerde, sektörün önemli isimlerinden Canon önemli bir atılım gerçekleştirdi ve 4096 x 2160 piksel gibi yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilen full frame DSLR kamerası EOS-1D C'yi lanse etti.
158 mm x 164 mm x 83 mm ebatlarında dizayn edilen EOS-1D C, 18.1 megapiksel çözünürlüğünde full frame (24 mm x 36 mm) CMOS sensöre ve çift DIGIC V+ görüntü işlemcisine ev sahipliği yapıyor. ISO değeri 50 ile 204.800 arasında, enstantane hızı ise 1/8000 sn'ye kadar ayarlanabilen kamerada, 3.2-inç boyutunda - 1.040.000 piksel çözünürlüğünde Clear View II TFT LCD ekrana ve %100 görüş alanlı penta prizma vizöre yer verilmiş durumda.
4096 x 2160 piksel (24 FPS), 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25, 24 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50 FPS) ve 640 x 480 piksel (60, 50 FPS) video kayıt yeteneğine sahip kamerada yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.
Son olarak Compact Flash bellek kartı ve GPS (opsiyonel) desteği sunan EOS-1D C için Canon 15.000$ fiyat belirlemiş. Kameranın çıkış tarihi olarak ekim işaret edilmekte.
Canon'dan 4096 x 2160 piksel video kaydedebilen Full Frame D-SLR: EOS-1D C
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Canon'dan 4096 x 2160 piksel video kaydedebilen Full Frame D-SLR: EOS-1D C
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CanTnçr 7 yıl en beğenilen
Konu hakkında tam olarak bilgili olmadan neden ana sayfa haberlerine yorum yapıyor bazı arkadaşlar acaba.Komik duruma düşüyorsunuz , yapmayın
1 Yanıt Yanıtla +16
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civilbugra 7 yıl
baysan240
makinanın özelliklerini bilmem makina performası hakkında yorum yapacak kadar bilgiye ve tecrubeye sahip değilim ama arkadaş bune tipsiz bir makinadır öyle kasayı uzunlamasına yapacaklarına enlemesine dizayn etselerdiya bakınca adamın aklına direk
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
bu geliyor.

hani tipten kaybediyorsun derlerya aynen öyle

tipinin kare gibi olmasının nedeni er türlü tutuşa uygun olması için yane sen düz tutarken bütün ayar tuşları elinin altında peki ya yan çevirince ne oluyor o tuşlara ulaşma imkanın azalıyor firma da bu durumu büyük ölçude düzeltmek için bu şekilde tasarlıyor. son olarak senin dediğin yapı genelde apcs yani giriş ve orta segmentde oluyor bunun gibi tepe noktalarda şekil hep böyle nikona bakabilirsin
baysan240makinanın özelliklerini bilmem makina performası hakkında yorum yapacak kadar bilgiye ve tecrubeye sahip değilim ama arkadaş bune t...
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shimoda 7 yıl
İlk örnekleri sunulmaya başladığında D-SLR makinada video fonksiyonunun ne işi var diye kıyameti koparanlar gidişatı takip ediyorlardır sanırım :)
Statükoculuk, taassup ve yobazlık bazı sahnelerde prim yapabilir belki ama teknolojiye karşı takınılanı görüldüğü üzere prim yapmıyor işte.
İlk örnekleri sunulmaya başladığında D-SLR makinada video fonksiyonunun ne işi var diye kıyameti koparanlar gidişatı takip ediyorlardır sanırım :)Statükocu...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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amatorfoto 5 yıl
merhaba bi sayfam var ve 400 kişiye ulaşırsam hediye makro filtre alacagım. suan 292 kişi lütfen destek verin. teşekkür ederim. facebook.com/...
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tonykelzo 7 yıl
Var tabiApple nın 2880 x 1800 piksel çözünürlüklü mackbook pro varya...
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byllshn 7 yıl
zaten canon bu makineyi Cinema EOS bünyesinde çıkarttı.
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olağan_şüpheli 7 yıl
•4 minute of 4K footage per 64GB compact flash card hay maşallah !!!

eoshd.com/...
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scheitann 7 yıl
bu arada fraame konusuna da degineyim, turkiye ve avrupa pal sistemini kullanir.
japonya ve abd ise ntsc sistemi.
pal sistem saniyede 25 karedir.
ntsc sistem saniyede 29.97 ( 30 ) karedir.
sinemada izlediginiz film ise 24 karedir.
aldiginiz cihazin 50-60 fps de cekim yapmasi size elinizdeki goruntuyu islerken yavaslatma imkani verecektir. onun disinda kaliteyle falan alakali bir durum degil bu.
casio nun fotograf makinelerinde 500-1000 fps lik cekimler yapmak mumkun cozunurlugu dusurdugunuzde.
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scheitann 7 yıl
dslr lar ile uzun metraj hollywood filmi de cekildi ( blackswan 7d ve 1d mark iv kullanilarak )
behzat c. nin ilk 4 bolumunu dslr ile cektiler sonradan biraktilar. cunku canonlarin pan problemi var. hareket halinde videoda sorunlar kirilmalar ve tiklamalar yaratiyor. dslr rigler genelde sabit kareler icin uygun olmakta.
canon c serisine ise muthis bir saldiri hakim. c300 video kamerasi tam bir saka.
16000 body fiyatiyla 4k sensor verip raw cikis bile verememekte. ustelik 4k sensore ragmen 1080p goruntu vermekte. bakildiginda rakipleri tam olarak fs100 ve af100 bunlarda 5000 dolarlik cihazlar.
1dc ye gelince, daha haberi ciktiginda muthis elestiriler basladi. Bir cok saygideger fotograf sitesindeki yorumlarda "canon t3i'nin ( 600d'nin ) 4k sensorlu hali" diyorlar.
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Zamazingogo 7 yıl
WoraZ

Müthiş görünüyor. Silah gibi.

Evet içinde kurşunlar var ben kendimi çekmiştim :D
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icg 7 yıl
eos 1d x in revize edilmiş versiyonu gibi, fiyatsa iki katı, bence değmez.
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ozturert 7 yıl
Full Frame: Tam kare
Donanimhaber'den daha cok duyarlilk bekliyoruz.
Yorumlar cok eglenceli hakkaten. Genel bir yorum yapayim: Canon genelde ilklerin firmasi degildir, ama piyasayi cok iyi takip eder. Eger bir urun cikariyorsa bilin ki onun alicisi vardir ve sektor o yana dogru kayiyordur. Zaten Canon bu aleti "for the industry" seklinde tanitiyor, yani sana-bana degil.
Canon da Sony de Panasonic de yillardir hem fotograf hem video ceken aletler yapiyorlar. Son yillarda bu urunleri yavas yavas birlestiriyorlar, 1DC de bu birlesmenin ilk urunlerinden. Onumuzdeki yillarda daha cok hibrid model gelecek.
Bu alet 4000$ olsaydi kimse laf soylemezdi ama 15000$'i goren "vay ne gerek var" deyivermis.
Ne ise yarayacagini, Canon'un neden bu yonde bir adim attigini merak edenler icin: eoshd.com/...
Artilari da var eksikleri de var.
Panasonic de benzer urunler uzerine calisiyor.
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vidoko 7 yıl
bu fiyatla ben evin yolunu bulamam .ama ne video çekilir:)
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doroşenko 7 yıl
Bu çözünürlük anca sinema endüstirsinde ve sinema salonlarında kullanılır.BU çözünürlükte monitör falan üretilmesinin bir kıymeti yok.HD,Full HD ile bunun aradaki görüntü kalitesinin farkını anlamak için köşeden köşeye 3-4 metrelik dev ekranlar lazım.Oda insanların evlerine sığmayacağından pratikte imkansız.

Şu halde bile 1280*720 HD çözünürlük ile 1920*1080 Full HD kalite farkını ancak 117 ekran (46 inch) ve üzeri ekran büyüklüğünde ancak anlaşılabiliyor.Yani bu ekrandan küçük TV aldığınızda Full HD ye boşuna para vermenize gerek yok çünkü farkı anlayamıyorsunuz ha tabi üreticler Full HD olanları yüksek fiyata satmak için video oynatabilme,internet vb. gibi özellikler ekliyorlar ama dediğim gibi amaç görüntü kalitesi ise 117 ekrana kadar fark yok.
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Rusty 7 yıl
Bunu alan adam işi için alır, etrafına hava atmak için değil. Şeklinin bir önemi yok.
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djkubi 7 yıl
idol
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