Canon'dan 4096 x 2160 piksel video kaydedebilen Full Frame D-SLR: EOS-1D C

Haber Editörü
DSLR kameralar video kaydı konusunda hızla gelişmeye devam ediyor. DSLR kameralarda 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kayıt özelliğinin standart hale geldiği şu günlerde, sektörün önemli isimlerinden Canon önemli bir atılım gerçekleştirdi ve 4096 x 2160 piksel gibi yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilen full frame DSLR kamerası EOS-1D C'yi lanse etti.
158 mm x 164 mm x 83 mm ebatlarında dizayn edilen EOS-1D C, 18.1 megapiksel çözünürlüğünde full frame (24 mm x 36 mm) CMOS sensöre ve çift DIGIC V+ görüntü işlemcisine ev sahipliği yapıyor. ISO değeri 50 ile 204.800 arasında, enstantane hızı ise 1/8000 sn'ye kadar ayarlanabilen kamerada, 3.2-inç boyutunda - 1.040.000 piksel çözünürlüğünde Clear View II TFT LCD ekrana ve %100 görüş alanlı penta prizma vizöre yer verilmiş durumda.
4096 x 2160 piksel (24 FPS), 1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25, 24 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50 FPS) ve 640 x 480 piksel (60, 50 FPS) video kayıt yeteneğine sahip kamerada yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz.
Son olarak Compact Flash bellek kartı ve GPS (opsiyonel) desteği sunan EOS-1D C için Canon 15.000$ fiyat belirlemiş. Kameranın çıkış tarihi olarak ekim işaret edilmekte.
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tipinin kare gibi olmasının nedeni er türlü tutuşa uygun olması için yane sen düz tutarken bütün ayar tuşları elinin altında peki ya yan çevirince ne oluyor o tuşlara ulaşma imkanın azalıyor firma da bu durumu büyük ölçude düzeltmek için bu şekilde tasarlıyor. son olarak senin dediğin yapı genelde apcs yani giriş ve orta segmentde oluyor bunun gibi tepe noktalarda şekil hep böyle nikona bakabilirsin
Statükoculuk, taassup ve yobazlık bazı sahnelerde prim yapabilir belki ama teknolojiye karşı takınılanı görüldüğü üzere prim yapmıyor işte.