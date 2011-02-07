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Canon'dan GPS'li ve 12.1 MP CMOS sensörlü kompakt kamera: PowerShot SX230 HS

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon'dan GPS'li ve 12.1 MP CMOS sensörlü kompakt kamera: PowerShot SX230 HS
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Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Canon bugün, iki D-SLR kamera, üç objektif, iki flaş ve dört yeni kompakt kamerayla karşımıza çıktı.

Karşımıza çıkan kameralardan PowerShot SX230 HS, 105.7 x 61.6 x 33.2 mm boyutlarında ve lityum iyon batarya, hafıza kartı dahil 223 gram ağırlığında dizayn edilmiş, 1/2.3'' boyutlu 12.1 megapiksel çözünürlük sunan CMOS sensör (Back Illuminated) kullanıyor, 28 - 392 mm (35 mm formatına göre) objektifle geliyor. Nesnelere 14 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen ve geniş açıda f/3.1'e kadar, dar açıda f/5.9'a kadar diyaframı açılabilen objektife fotoğraflardaki bulanıklığın önüne geçilebilmesi için görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebilen (320 x 240@240 FPS, 640 x 480@120 FPS yavaş çekim modu mevcut) kamerada ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı 1/3200 saniyeye kadar ayarlanabiliyor. GPS alıcısını da bünyesinde barındıran kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC, MMC kartlarla yükseltilebiliyor ve çekimleri 3.0 inç ebatlı 461.000 piksel LCD ekrana bakarak yapabiliyoruz.

Son olarak HDMI mini portuna sahip Canon PowerShot SX230 HS, pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle mart ayında, Amerika'da 349,99$, Avrupa'da 299€ civarında satışa sunulacak.

Canon'dan GPS'li ve 12.1 MP CMOS sensörlü kompakt kamera: PowerShot SX230 HS
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http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_sx230_hs#Overview Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
canon yaparsa iyi ve kaliteli demektir.
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necmettin44 7 yıl
bu ürün iyide daha fazla satışı yok galiba 750 tlden fazla fiyata satılıyor.yurt dışından nasıl alışveriş yapılıyor acaba? taksit falan yapılıyormu.
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Batuist 8 yıl
"Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Canon bugün, iki D-SLR kamera, üç objektif, iki flaş ve dört yeni kompakt kamerayla karşımıza çıktı. "
keşke bu powershot yerine dslr'ları haber yapsaymışsın... onlar eminim daha çok ilgi uyandırırdı.. şahsen kendi adıma konuşayım en azından..
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mteke 8 yıl
Canon'un sitesinde ABD Tavsiye edilen fiyatı $349 görünüyor. $200 gerçek olamayacak kadar iyi bir fiyat. zaten biz A.B aday üyesi olduğumuz için €349 olabilir belki.
Cep telefonumda GPS alıcısı var, araç içinde vs gittiğimde alması için bazen 10dk geçmesi gerekiyor. diyelimki makineyi açtınız, hemen foto çektiniz, cihazın o kadar hızlı tepki verebileceğini sanmıyorum. Böyle bir cihaz alacak arkadaşların fotoğraf sitelerinden yorumları okumalarında fayda var.
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The_Bones 8 yıl

mteke

Canon'un sitesinde ABD Tavsiye edilen fiyatı $349 görünüyor. $200 gerçek olamayacak kadar iyi bir fiyat. zaten biz A.B aday üyesi olduğumuz için €349 olabilir belki.

Cep telefonumda GPS alıcısı var, araç içinde vs gittiğimde alması için bazen 10dk geçmesi gerekiyor. diyelimki makineyi açtınız, hemen foto çektiniz, cihazın o kadar hızlı tepki verebileceğini sanmıyorum. Böyle bir cihaz alacak arkadaşların fotoğraf sitelerinden yorumları okumalarında fayda var.

AB üyesi olmamızla fiyatın aynı olmasını bağdaştıramadım ben, fiyat konusu vergiler ve distirbütörün aldığı kâr ile bağlantılıdır bence, tabi bayilere ulaşımı da sayarsak benzin fiyatlarıyla da bağlantılı olabilir
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semb 8 yıl
GPS barındırması nedeniyle, gezi fotoğrafı meraklılarının oldukça işine yarayabilir. Türkiye'deki fiyatı ne olur merak ediyorum tabi...
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