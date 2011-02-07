Canon'dan GPS'li ve 12.1 MP CMOS sensörlü kompakt kamera: PowerShot SX230 HS

Dijital kamera sektörünün önemli isimlerinden Canon bugün, iki D-SLR kamera, üç objektif, iki flaş ve dört yeni kompakt kamerayla karşımıza çıktı.

Karşımıza çıkan kameralardan PowerShot SX230 HS, 105.7 x 61.6 x 33.2 mm boyutlarında ve lityum iyon batarya, hafıza kartı dahil 223 gram ağırlığında dizayn edilmiş, 1/2.3'' boyutlu 12.1 megapiksel çözünürlük sunan CMOS sensör (Back Illuminated) kullanıyor, 28 - 392 mm (35 mm formatına göre) objektifle geliyor. Nesnelere 14 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen ve geniş açıda f/3.1'e kadar, dar açıda f/5.9'a kadar diyaframı açılabilen objektife fotoğraflardaki bulanıklığın önüne geçilebilmesi için görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebilen (320 x 240@240 FPS, 640 x 480@120 FPS yavaş çekim modu mevcut) kamerada ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı 1/3200 saniyeye kadar ayarlanabiliyor. GPS alıcısını da bünyesinde barındıran kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC, MMC kartlarla yükseltilebiliyor ve çekimleri 3.0 inç ebatlı 461.000 piksel LCD ekrana bakarak yapabiliyoruz.

Son olarak HDMI mini portuna sahip Canon PowerShot SX230 HS, pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle mart ayında, Amerika'da 349,99$, Avrupa'da 299€ civarında satışa sunulacak.

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_sx230_hs#Overview