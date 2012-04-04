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Canon'dan teleskop uyumlu DSLR: Canon EOS 60Da

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Canon'dan teleskop uyumlu DSLR: Canon EOS 60Da
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Fotoğraf makinesi pazarının en güçlü isimlerinden Canon, DSLR sınıfındaki yeni fotoğraf makinesini duyurdu. Canon'un EOS serisi DSLR fotoğraf makinelerine dahil ettiği EOS 60Da piyasada bulunan modellere göre sıradışı bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Öncelikli olarak teknik özelliklerine değinecek olursak; Canon EOS 60Da'da APS-C formatında 18 megapiksellik CMOS sensör yer almakta. Canon'un EOS 20Da modelinde yer alan 8 megapiksellik sensörle kıyaslandığı zaman büyük gelişme gösteren EOS 60Da'da bulunan sensörde özel olarak modifiye edilmiş kızılötesi alıcı ve düşük ISO hassasiyeti gibi özellikler yer alıyor.  3 inç boyutlu ve 1.040.000 noktalı  hareketli ekran hem çekilen fotoğrafları görüntülüyor hem de Live View modunu aktif olarak kullanabiliyor.

 
ISO değeri maksimum 6400 olan EOS 60Da buna ek olarak 12800 ISO değerine kadar genişletme de sunabilmekte. Modelde yer alan "a" harfi ise bu modelin farkını ortaya koymakta zira Canon EOS 60Da astronomi çekimleri için yüksek performans sağlayan bir donanıma sahip. Silent Shooting adı verilen teknoloji de perdenin yaratabileceği sarsıntıyyı en aza indiriyor.
Canon EOS 60Da super-telephoto EF lenslere ve özellikle teleskoplara uyumlu yapısıyla piyasadaki DSLR modellerinden ayrılmakta.
Canon'un özellikle astronomi çalışmaları ve karanlık ortamlardaki performansıyla ön plana çıkacak olan DSLR fotoğraf makinesi EOS 60Da'nın 1500$'lık fiyat etiketiyle bu ay içinde satışa sunulması bekleniyor. 

Canon'dan teleskop uyumlu DSLR: Canon EOS 60Da
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Piêr Dé Sans 7 yıl en beğenilen m.t.y.
m.t.y.

nokia cep telefonunda 41 mp verirken bunların hala 18 mp lerde gezmesi bana saçma geliyor.

Kimse aynı kalite değil demesin, bizde biliyoruz aynı kalitede olmadığını ama artık kurtulun şu 12-18 mp aralığından.

Afiş bastırmadığınız sürece hiçbir önemi yok. En fazla croplarda etki eder mp nin yüksekliği ki ff makinelerde dahi o denli yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulmamıştır ki zaten yok da. Nokia nın 41 mp sinin de çakma olduğunu detaylı olarak anlatmaya gerek yok herhalde. 41 mp alıp işleyebilecek bir sensörü bir telefona sığdıramazlar.



Amaç görüntülemek ve baskı alınacaksa da çok büyük baskılar almak değil. Zira 70 cm lik bir canvas baskıyı 1600*1200 lük bir çözünürlükle alabiliyorsunuz. Bu da topu topu 3 mp falan ediyor zaten. Artık kurtulun şu mp takıntısından.


Ayrıca yüksek çözünürlük demek daha büyük dosya boyutu ve daha pahalı hafıza kartları demektir. Elinizdeki kartlar veya şuanda piyasada bulunan kartlarla her işi göremeyecek olacaksınız.
m.t.y.nokia cep telefonunda 41 mp verirken bunların hala 18 mp lerde gezmesi bana saçma geliyor.Kimse aynı kalite değil deme...
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byllshn 7 yıl
m.t.y.
nokia cep telefonunda 41 mp verirken bunların hala 18 mp lerde gezmesi bana saçma geliyor.Kimse aynı kalite değil demesin, bizde biliyoruz aynı kalitede olmadığını ama artık kurtulun şu 12-18 mp aralığından.

nokia isterse 61mp yapsın.bu işte önemli olan bir pikselin büyüklüğüdür.zaten size günlük hayatta 3-5mp den fazlası lazım olmayacaktır.
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apostt 7 yıl
Piêr Dé Sans
Afiş bastırmadığınız sürece hiçbir önemi yok. En fazla croplarda etki eder mp nin yüksekliği ki ff makinelerde dahi o denli yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulmamıştır ki zaten yok da. Nokia nın 41 mp sinin de çakma olduğunu detaylı olarak anlatmaya gerek yok herhalde. 41 mp alıp işleyebilecek bir sensörü bir telefona sığdıramazlar.
Amaç görüntülemek ve baskı alınacaksa da çok büyük baskılar almak değil. Zira 70 cm lik bir canvas baskıyı 1600*1200 lük bir çözünürlükle alabiliyorsunuz. Bu da topu topu 3 mp falan ediyor zaten. Artık kurtulun şu mp takıntısından. Ayrıca yüksek çözünürlük demek daha büyük dosya boyutu ve daha pahalı hafıza kartları demektir. Elinizdeki kartlar veya şuanda piyasada bulunan kartlarla her işi göremeyecek olacaksınız.

Bi dolu yanlış bilgi.. Eğer gerçekten bilgili değilseniz, tutup böyle şeyler yazmayın, hele hele insanlardan alıntı yapıp onları küçük düşürmeye çalışarak.
70cm e 3mp baskı yapacak kafada iseniz, elbette hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız, ne ff'e ne de başka birşeye. Ama klavye başında böylesine atıp tutmaktansa gerçekten bu konuları teccrübe etmiş bir şekilde yazıyor olsan böyle söylemezdin asla. Çok popüler ya günümüzde, "mp hiçbirşey değildir, bırakın şu mp muhabbetlerini" geyiklerine girmek. Bir de bunu söyleyip karşısındakini küçümserler, lafı yafı yapıştırdım diye düşünürler içlerinden.
Gidin siz 0.4 ghz hızı artacak, yarım gb ram'i artacak diye telefonunuzu değiştirin, 10 fps fazla görüntü almak için ekran kartı bütçenizi ikiye katlayın, fotoğrafa gelince iş mp hiçbirşey ifade etmiyor muhabbetlerine girip 8mp fotoğraf çekip poster yapıp duvarınıza asın. Ama olur da kendinize bir hak tanımak isterseniz, biraz araştırın fotoğraf dünyasında mp gerçekten ne anlama geliyor, kim ne makineye ihtiyaç duyuyor, neyin mücadelesini veriyor? Canon'un Nikon'un vs nin ötesine geçip, araştırıp, az da kafanızı yorunca siz de bırakırsınız artık şu "mekapiksel geyikleri" ni.
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jacobo 7 yıl
canon iyidir
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Piêr Dé Sans 7 yıl apostt
apostt

Piêr Dé Sans



Afiş bastırmadığınız sürece hiçbir önemi yok. En fazla croplarda etki eder mp nin yüksekliği ki ff makinelerde dahi o denli yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulmamıştır ki zaten yok da. Nokia nın 41 mp sinin de çakma olduğunu detaylı olarak anlatmaya gerek yok herhalde. 41 mp alıp işleyebilecek bir sensörü bir telefona sığdıramazlar.
Amaç görüntülemek ve baskı alınacaksa da çok büyük baskılar almak değil. Zira 70 cm lik bir canvas baskıyı 1600*1200 lük bir çözünürlükle alabiliyorsunuz. Bu da topu topu 3 mp falan ediyor zaten. Artık kurtulun şu mp takıntısından. Ayrıca yüksek çözünürlük demek daha büyük dosya boyutu ve daha pahalı hafıza kartları demektir. Elinizdeki kartlar veya şuanda piyasada bulunan kartlarla her işi göremeyecek olacaksınız.




Bi dolu yanlış bilgi.. Eğer gerçekten bilgili değilseniz, tutup böyle şeyler yazmayın, hele hele insanlardan alıntı yapıp onları küçük düşürmeye çalışarak.



70cm e 3mp baskı yapacak kafada iseniz, elbette hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız, ne ff'e ne de başka birşeye. Ama klavye başında böylesine atıp tutmaktansa gerçekten bu konuları teccrübe etmiş bir şekilde yazıyor olsan böyle söylemezdin asla. Çok popüler ya günümüzde, "mp hiçbirşey değildir, bırakın şu mp muhabbetlerini" geyiklerine girmek. Bir de bunu söyleyip karşısındakini küçümserler, lafı yafı yapıştırdım diye düşünürler içlerinden.



Gidin siz 0.4 ghz hızı artacak, yarım gb ram'i artacak diye telefonunuzu değiştirin, 10 fps fazla görüntü almak için ekran kartı bütçenizi ikiye katlayın, fotoğrafa gelince iş mp hiçbirşey ifade etmiyor muhabbetlerine girip 8mp fotoğraf çekip poster yapıp duvarınıza asın. Ama olur da kendinize bir hak tanımak isterseniz, biraz araştırın fotoğraf dünyasında mp gerçekten ne anlama geliyor, kim ne makineye ihtiyaç duyuyor, neyin mücadelesini veriyor? Canon'un Nikon'un vs nin ötesine geçip, araştırıp, az da kafanızı yorunca siz de bırakırsınız artık şu "mekapiksel geyikleri" ni.



Zaten ben de onu diyorum. çok çok büyük bir baskı almayacaksanız sadece çekip saklayacaksanız 40 mp nin bir değeri kalmıyor diyorum. farklı bir görüşte değilim.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu kadar iddalı ise DH ekibinden ben bir video testi görmek isterim bu makin eile igili :)
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DH Misafiri 7 yıl
41MP çözünürlükte bir resim dosyasını önüne gelen medya oynatıcıda gösterebileceğinizimi sanıyorsunuz. 41mp fotoğraf hele bide raw formatında olursa of of of. Tüm bilgisayar sistemini yenilemek gerekir ki bu öyle basit bir upgrade ile yapılacak bişey değildir. Her fotoğrafın jpeg formatında bile olsa açılma zamanı, bir süre sonra sizi delirtmeye yeter... :D
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Deagles48 7 yıl
Yüksek çözünürlük herzaman daha iyidir örnek vermek gerekirse 18MP' ile çektiğiniz bir fotografı açmadan sadece ön izlemesine bakarsanız çok daha kalitede görürsünüz bulanıklık noise v.b etkenlerleri çok daha azalmış görürsünüz cünki daha çok pixel küçük bir alana şıkışmıştır iPhone'daki retina ekran gibi evet bu fotografları depolamak için mevcut kartlar kullanılabilir fakat biraz yetersiz kalır zaten bu çözünürlük olayını ayarlayabiliyorsunuz tabi bide daha yüksek çözünürlük makinalar için daha fazla işlemci gücü demek bide orası var :D
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safa_oyuncu 7 yıl
Konu yanlış yerde genç. Bir daha buraya bu konuları açarsan veririm bi 15 gün tatil çok üzülürsün sonra
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Piêr Dé Sans 7 yıl Deagles48
Deagles48

Yüksek çözünürlük herzaman daha iyidir örnek vermek gerekirse 18MP' ile çektiğiniz bir fotografı açmadan sadece ön izlemesine bakarsanız çok daha kalitede görürsünüz bulanıklık noise v.b etkenlerleri çok daha azalmış görürsünüz cünki daha çok pixel küçük bir alana şıkışmıştır iPhone'daki retina ekran gibi evet bu fotografları depolamak için mevcut kartlar kullanılabilir fakat biraz yetersiz kalır zaten bu çözünürlük olayını ayarlayabiliyorsunuz tabi bide daha yüksek çözünürlük makinalar için daha fazla işlemci gücü demek bide orası var :D

Hayır.

40 mp yi 1280*1024 de göstermeye çalıştığınızda pixeller birbirine girip doku kaybına sebep olur. Size daha renkli gözükebilir ama daha kaliteli olmaz.
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icg 7 yıl
biraz daha ışığa hassas olsa iyi olurdu, bunlar artık yapılan şeyler sonuçta.
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dj batuhan 7 yıl
Nokia cep telefonunun 41MP'si yazılım ile yükseltilecek olarak tasarlandı bildiğim kadarıyla donanımsal olarak lensin sahip olduğu çözünürlük 5 megapiksel.
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m.t.y. 7 yıl
nokia cep telefonunda 41 mp verirken bunların hala 18 mp lerde gezmesi bana saçma geliyor.
Kimse aynı kalite değil demesin, bizde biliyoruz aynı kalitede olmadığını ama artık kurtulun şu 12-18 mp aralığından.
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Çakma Zippo 7 yıl
hem bir anasayfa haberleri konusundan üstlerde mesajım olsun istemişimdir. fotoğraf makineleri hakkında en ufak bir fikrim yok.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl m.t.y.
m.t.y.

nokia cep telefonunda 41 mp verirken bunların hala 18 mp lerde gezmesi bana saçma geliyor.

Kimse aynı kalite değil demesin, bizde biliyoruz aynı kalitede olmadığını ama artık kurtulun şu 12-18 mp aralığından.

MP bu kadar çok mu önemli ?
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Piêr Dé Sans 7 yıl m.t.y.
m.t.y.

nokia cep telefonunda 41 mp verirken bunların hala 18 mp lerde gezmesi bana saçma geliyor.

Kimse aynı kalite değil demesin, bizde biliyoruz aynı kalitede olmadığını ama artık kurtulun şu 12-18 mp aralığından.

Afiş bastırmadığınız sürece hiçbir önemi yok. En fazla croplarda etki eder mp nin yüksekliği ki ff makinelerde dahi o denli yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulmamıştır ki zaten yok da. Nokia nın 41 mp sinin de çakma olduğunu detaylı olarak anlatmaya gerek yok herhalde. 41 mp alıp işleyebilecek bir sensörü bir telefona sığdıramazlar.



Amaç görüntülemek ve baskı alınacaksa da çok büyük baskılar almak değil. Zira 70 cm lik bir canvas baskıyı 1600*1200 lük bir çözünürlükle alabiliyorsunuz. Bu da topu topu 3 mp falan ediyor zaten. Artık kurtulun şu mp takıntısından.


Ayrıca yüksek çözünürlük demek daha büyük dosya boyutu ve daha pahalı hafıza kartları demektir. Elinizdeki kartlar veya şuanda piyasada bulunan kartlarla her işi göremeyecek olacaksınız.
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