Canon'dan teleskop uyumlu DSLR: Canon EOS 60Da

Fotoğraf makinesi pazarının en güçlü isimlerinden Canon, DSLR sınıfındaki yeni fotoğraf makinesini duyurdu. Canon'un EOS serisi DSLR fotoğraf makinelerine dahil ettiği EOS 60Da piyasada bulunan modellere göre sıradışı bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Öncelikli olarak teknik özelliklerine değinecek olursak; Canon EOS 60Da'da APS-C formatında 18 megapiksellik CMOS sensör yer almakta. Canon'un EOS 20Da modelinde yer alan 8 megapiksellik sensörle kıyaslandığı zaman büyük gelişme gösteren EOS 60Da'da bulunan sensörde özel olarak modifiye edilmiş kızılötesi alıcı ve düşük ISO hassasiyeti gibi özellikler yer alıyor. 3 inç boyutlu ve 1.040.000 noktalı hareketli ekran hem çekilen fotoğrafları görüntülüyor hem de Live View modunu aktif olarak kullanabiliyor.





ISO değeri maksimum 6400 olan EOS 60Da buna ek olarak 12800 ISO değerine kadar genişletme de sunabilmekte. Modelde yer alan "a" harfi ise bu modelin farkını ortaya koymakta zira Canon EOS 60Da astronomi çekimleri için yüksek performans sağlayan bir donanıma sahip. Silent Shooting adı verilen teknoloji de perdenin yaratabileceği sarsıntıyyı en aza indiriyor.



Canon'un özellikle astronomi çalışmaları ve karanlık ortamlardaki performansıyla ön plana çıkacak olan DSLR fotoğraf makinesi EOS 60Da'nın 1500$'lık fiyat etiketiyle bu ay içinde satışa sunulması bekleniyor. Canon EOS 60Da super-telephoto EF lenslere ve özellikle teleskoplara uyumlu yapısıyla piyasadaki DSLR modellerinden ayrılmakta.