Canon'dan zorlu ortam koşullarına dayanıklı fotoğraf makines: PowerShot D20

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, zorlu ortam koşullarına dayanıklı ve sportif amaçlarda kullanımı uygun kompakt fotoğraf makinesi PowerShot D20'yi satışa sunuyor.



Canon, HS (High Sensivitiy) sistemine sahip olan 12.1 MP'lik CMOS sensörüyle donattığı PowerShot D20'De DIGIC 4 görüntü işlemcisine yer veriyor. 10 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan makine, -10 dereceye kadar soğuya karşı ve 1.5 metreden düşme ve şoklara karşı dayanıklı bir yapıya sahip. PowerShot D20'nin doz ve kuma karşı da dirençli kasayla üretildiği belirtiliyor. ISO 3200'e kadar destek sunan PowerShot G20'de 28 mm'lik 5x optik yakınlaştırma destekli lens yer alıyor.

Canon PowerShot D20'de geo-tagging desteği için GPS desteği ve 24 kare/saniye oranında Full HD video kayıt desteği gibi özellikler de sunmakta.

Canon'un zorlu ortam koşullarına dayanıklı fotoğraf makinesi PowerShot D20'nin Mayıs içinde 400 Euro civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.