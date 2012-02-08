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Canon'dan zorlu ortam koşullarına dayanıklı fotoğraf makines: PowerShot D20

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,1b
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Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, zorlu ortam koşullarına dayanıklı ve sportif amaçlarda kullanımı uygun kompakt fotoğraf makinesi PowerShot D20'yi satışa sunuyor.

Canon, HS (High Sensivitiy) sistemine sahip olan 12.1 MP'lik CMOS sensörüyle donattığı PowerShot D20'De DIGIC 4 görüntü işlemcisine yer veriyor. 10 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan makine, -10 dereceye kadar soğuya karşı ve 1.5 metreden düşme ve şoklara karşı dayanıklı bir yapıya sahip. PowerShot D20'nin doz ve kuma karşı da dirençli kasayla üretildiği belirtiliyor. ISO 3200'e kadar destek sunan PowerShot G20'de 28 mm'lik 5x optik yakınlaştırma destekli lens yer alıyor.
Canon PowerShot D20'de geo-tagging desteği için GPS desteği ve 24 kare/saniye oranında Full HD video kayıt desteği gibi özellikler de sunmakta.
Canon'un zorlu ortam koşullarına dayanıklı fotoğraf makinesi PowerShot D20'nin Mayıs içinde 400 Euro civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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ozeba 7 yıl
3metre kara dayanikli miymis simdi bu anlamadim?

@ozturert hocam dediklerinize katiliyorum, f:4 kompakt bi makine icin cok az. hic zoom yapmayan 24mm adak uzakligina sahip f:1.8 olsa ne guzel olurdu aslinda


firmalar milleti kandirmaya calisiyorlar hala zoom, megapixel vs diye diye.
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face1tr 7 yıl
vidyoyu da 30fps de çekseymiş tadından yenmezmiş...

yukarıdaki yorumlara katılamayacağım. slr mantığında düşünemek lazım, düşük f değeri muhabbetini daha başka faktörleri/özellikleri/teknolojileri devreye sokarak egale etmişlerdir.
1 Yanıt Yanıtla
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ozturert 7 yıl face1tr
face1tr
viyoyu da 30fps de nçekseymiş tadından yenmezmiş...
yukarıdaki yorumlara katılamayacağım. slr mantığında düşünemek lazım, düşük f değeri muhabbetini daha başka faktörleri/özellikleri/teknolojileri devreye sokarak egale etmişlerdir.

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1 Yanıt Yanıtla +1
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Brk58 7 yıl
halitozbasli
8mp cep telefonları cıktı amatör fotoğraf makinalarını satışları düşmeye başladı. Fakat cep telefonunun giremeyeceği tek yer var o da su ! Birde fiyatı makul olsa almayı düşünürdüm.

Motorola Defy'e bir bak istersen
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met@lrock 7 yıl
Bu arada G 20 değilmiş D20 :)
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ozturert 7 yıl
Bu aletlerin lenslerini f2.8'den baslatmamak buyuk hata. f3.9 ne ki, utanmasa f4'ten baslayacakmis. Iyi isikta yeter tabi de su altinda iyi isik bulabilen var mi? Algilayici zaten ufak, bir de lens az isik alinca olmuyor iste. 5x yapma, 3x yap f2.8 lens koy.
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met@lrock 7 yıl
GoPro HD HERO 2 nin yanında fıs kalır bu :)
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım gerçekten sportif olmuş...Tabi fotoğrafçılar her an harakette olduğu için zarar görme olasılığı yüksek olduğu için dayanıklı olması ayrı bir avantaj..
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halitozbasli 7 yıl
8mp cep telefonları cıktı amatör fotoğraf makinalarını satışları düşmeye başladı. Fakat cep telefonunun giremeyeceği tek yer var o da su ! Birde fiyatı makul olsa almayı düşünürdüm.
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