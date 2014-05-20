Canonical'dan bu kez Ubuntu Orange Box bulut depolama istasyonu





Genelde yazılım tarafında gördüğümüz Canonical Vakfı, ABD'de yapılan OpenStack toplantısında herkesi şaşırttı ve ilginç bir donanımla karşımıza çıktı.





Profesyonellere yönelik olarak hazırlanan ürün bir bulut depolama sistemi oluşturmayı hedefliyor ve adı da Ubuntu Orange Box. "Kutudaki bulut" şeklinde bir slogana sahip olan Ubuntu Orange Box, orta boy bir valiz büyüklüğünde ve aksesuarlar ile 30 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.





Ubuntu Orange Box; Canonical Vakfı ve İngiliz Tranquil bilgisayar üreticisi tarafından geliştirildi. Orange Box içerisinde 10 adet Intel tabanlı mikro sunucu yer alıyor. Her bir sunucunun içerisinde Ivy Bridge tabanlı Core i5-3427U işlemci, HD 4000 grafik birimi, 16GB DDR3 RAM, 128GB SSD ve Gigabit Ethernet portu bulunuyor.





Birinci sunucuda ise ekstra olarak Centrino Advanced-N 6235 Wi-Fi adaptörü ve 2TB Western Digital HDD yer alıyor. Tüm bu sunucular ise D-Link Gigabit switch ile bir küme içerisine toplanıyor. Günün sonunda 40 çekirdekli, 160GB RAM'e sahip ve 1.2TB SSD bulunan bir sistem karşımıza çıkıyor. Orange Box içerisinde Ubuntu 14.04 işletim sistemi, OpenStack Icehouse, Juju ve MaaS bulut yönetim araçları kurulu olarak geliyor.





Ubuntu Orange Box yaklaşık olarak 12750$ fiyat etiketine sahip ve kurumsal bazda şimdiden ilgi çekmiş durumda. Ayrıca Stream sunucusu kurmak gibi farklı amaçlara sahip bireyler de cihaz ile yakından ilgileniyor.

http://www.zdnet.com/canonicals-cloud-in-a-box-the-ubuntu-orange-box-7000029575/