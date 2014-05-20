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Canonical'dan bu kez Ubuntu Orange Box bulut depolama istasyonu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canonical'dan bu kez Ubuntu Orange Box bulut depolama istasyonu

Genelde yazılım tarafında gördüğümüz Canonical Vakfı, ABD'de yapılan OpenStack toplantısında herkesi şaşırttı ve ilginç bir donanımla karşımıza çıktı.

Profesyonellere yönelik olarak hazırlanan ürün bir bulut depolama sistemi oluşturmayı hedefliyor ve adı da Ubuntu Orange Box. "Kutudaki bulut" şeklinde bir slogana sahip olan Ubuntu Orange Box, orta boy bir valiz büyüklüğünde ve aksesuarlar ile 30 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. 

Ubuntu Orange Box; Canonical Vakfı ve İngiliz Tranquil bilgisayar üreticisi tarafından geliştirildi. Orange Box içerisinde 10 adet Intel tabanlı mikro sunucu yer alıyor. Her bir sunucunun içerisinde Ivy Bridge tabanlı Core i5-3427U işlemci, HD 4000 grafik birimi, 16GB DDR3 RAM, 128GB SSD ve Gigabit Ethernet portu bulunuyor. 

Birinci sunucuda ise ekstra olarak Centrino Advanced-N 6235 Wi-Fi adaptörü ve 2TB Western Digital HDD yer alıyor. Tüm bu sunucular ise D-Link Gigabit switch ile bir küme içerisine toplanıyor. Günün sonunda 40 çekirdekli, 160GB RAM'e sahip ve 1.2TB SSD bulunan bir sistem karşımıza çıkıyor. Orange Box içerisinde Ubuntu 14.04 işletim sistemi, OpenStack Icehouse, Juju ve MaaS bulut yönetim araçları kurulu olarak geliyor. 

Ubuntu Orange Box yaklaşık olarak 12750$ fiyat etiketine sahip ve kurumsal bazda şimdiden ilgi çekmiş durumda. Ayrıca Stream sunucusu kurmak gibi farklı amaçlara sahip bireyler de cihaz ile yakından ilgileniyor.  

http://www.zdnet.com/canonicals-cloud-in-a-box-the-ubuntu-orange-box-7000029575/ Yorum Yaz
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redoano 5 yıl
Dh misafiri hardcore dalmış :S
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DH Misafiri 5 yıl
şu yorumları okuyunca bile yurdumda ne kadar cahil insan olduğunu açık seçik anlıyorum kaldıki bu yoruma yorum yazabilecek cesarete sahip kişiler ben teknolojiden anlarım diyen kişiler güya. Biri demiş ekran kartı ne öbürü demiş alt yapıyı ele geçirmeliyiz bilmemne yani bu alet ne işe yarar daha onu anlamadan biz daha nerdeyiz adamlar nerde diye kahve muhabbetleri başlamış Bırakın arkadaşlar bir zahmet başka sitelere de bir bakın çözümpark'a falan biraz yüzeysel bilginizi genişletin imkan varsa ondan sonra okuyun bilgi sahibiyseniz yorum yazın ben ki foruma üye değilim ama şuradaki insanların bilinç düzeyine bakarak iyikide üye değilim cahil cühelayla ne konuşacağım diyorum. En azından sunucu nedir, ne amaçla kullanılır, cloud nedir, microsoft cloudda ne yapıyor, google ne yapıyor, veri depolama şekilleri nelerdir, veri nerelerde tutulur, sunucuların birbiri ile haberleşmesi, cluster mantığı ne işe yarar bunları bilmeden okuduğunuzdan ne anlıyorsunuz hakkaten bilmiyorum ve komik oluyorsunuz.
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speedyrazor 5 yıl
Ubuntu buluttan cekilmeyecek miydi
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BARIŞ55 5 yıl speedyrazor
speedyrazor

Ubuntu buluttan cekilmeyecek miydi

Ubuntu One sonlandırılıyor. Bulut'tan tamamen çekilme gibi bir durum yok.
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kymelria 5 yıl
karakutu?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gokhangokhan33 5 yıl
türkiyede bakanımız diyor fazla bakmayın sıyırırsınız diye biz ne yapalım youtube bile yasaklandı
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mehmedaltair 5 yıl
Fiyatı çok iyi geldi
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acbold 5 yıl
Adamlar çalışıyor.Bizim ülkede bulut ile ilgilenen şirketler kendi alanını itelemeye çalışıyor.Adamlar bilgisayar üreticileriyle hazır cloud box yapıyorlar. Bizde ki bilgisayar üreticilerinin ne yaptığı ortada. Aslında bunu yapsalarda bizde kullanmayı becerecek üstesinden gelecek şirket bile azdır. Hatta ne gerek var diyenler ön sırada yerini alacaktır.Çünkü windows ile internet explorer açıp yükle deyip yükleyebiliyorlar nede olsa...
Süper gelişiyoruz ya neyse...
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BARIŞ55 5 yıl acbold
acbold

Adamlar çalışıyor.Bizim ülkede bulut ile ilgilenen şirketler kendi alanını itelemeye çalışıyor.Adamlar bilgisayar üreticileriyle hazır cloud box yapıyorlar. Bizde ki bilgisayar üreticilerinin ne yaptığı ortada. Aslında bunu yapsalarda bizde kullanmayı becerecek üstesinden gelecek şirket bile azdır. Hatta ne gerek var diyenler ön sırada yerini alacaktır.Çünkü windows ile internet explorer açıp yükle deyip yükleyebiliyorlar nede olsa...

Süper gelişiyoruz ya neyse...

Önce altyapıyı ele geçirmek lazım. Alt yapı çakalların elinde. Bu yükleme hızlarıyla nal toplarız sadece.
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LGSalesB 5 yıl
Kaç cigolayt ekran kartı var? Yoksa çöp.
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