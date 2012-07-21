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Canon'un aynasız fotoğraf makinesi EOS M'in görüntüsü internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Japonya'da yayın yapan Digicame sitesi Canon'a ait olduğunu iddia ettiği yeni, aynasız fotoğraf makinesine ait görselleri paylaştı.

'EOS M' olarak adlandırılan makine 'EF-M' adı verilen yeni bir lens montesi kullanıyor ve '22m f/2 STM' makro lensle görüntüleniyor. EOS M'in sensör boyutu hakkında bir bilgi bulunmasa da 'APS-C' sensör barındırabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Canon'un 'G1 X' modelinde yer alan 1.5 inç'lik daha küçük yongayı da kullanabileceği düşünülüyor. Küçük ve rahat kullanılabilir bir makine görünümüne sahip olan EOS M'de görünürde herhangi bir vizör ve mod kadranı bulunmuyor. Ayrıca açılır flaşın makinede yer aldığına dair herhangi bir iz bulunmuyor, ancak flaş gibi aygıtların bulunan monte yuvası da dikkat çekiyor.

Digicame yayınladığı Canon'un yeni, aynasız fotoğraf makinesine ait olduğu iddia edilen bu fotoğrafın sadece bir Photoshop hilesi olma ihtimali de mevcut. Ancak pazartesi günü Canon'un önemli duyurular yapması beklendiği göz önüne alındığında fotoğraf'ın doğruluk payı artıyor. Bu önemli duyurular arasında EOS M'in de yer alıp almayacağını yakın bir zamanda göreceğiz.
http://www.canonwatch.com/rumor-first-images-of-canons-mirrorless-camera-and-ef-m-22mm-f2-lens/ Yorum Yaz
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Rabelisa 7 yıl en beğenilen
Dijital ve Analog Fotoğraf Makineleri

Bu haberi ben konu dışına yazsam anında 15 gün çizerler buralardan
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sotoxs 7 yıl
preslenmiş 1100d
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keskur 7 yıl
sahte falan değil
usa.canon.com/...
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fizisyen 7 yıl
SIZDI , değilde
SATIŞA ÇIKTI desek
dahadogru olur galiba:)
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khytr89 7 yıl
Sony nex serisiyle zaten yillardir uretiyor...
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yc#1 7 yıl
Nikon'un da aynasızlar kervanına katıldığını düşünürsek Canon'un bu sınıfı boş geçmesini beklemek yanlış olurdu.
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DH Misafiri 7 yıl
Aynasız foto makinesi diyince ben de böyle birşey sandım...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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jovanovic 7 yıl
Hile olma ihtimali mi, ps olma ihtimali mi...

Her varsayim uzerine haber yapmak lazimmis demek ki be...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Resime dikkatli bakmadan uzunca ciddi bir yorum yazdım ,fotoşok gibi duruyor..

Lesin gövdeyle birleşim yeri sanki gerçek olmadığını ele veriyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Fakat bu resimde ise gerçek gibi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Zenci Forvet 7 yıl
Güzel alete benziyor.
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AndaCakan 7 yıl
İnternete sızdı nedir ya adamlar istemese o resim sızabilir mi hiç daha çok ilgi görmesi için yapılan bi tuzak sadece

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Rabelisa 7 yıl
Dijital ve Analog Fotoğraf Makineleri

Bu haberi ben konu dışına yazsam anında 15 gün çizerler buralardan
1 Yanıt Yanıtla +10
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