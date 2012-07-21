Canon'un aynasız fotoğraf makinesi EOS M'in görüntüsü internete sızdı





Japonya'da yayın yapan Digicame sitesi Canon'a ait olduğunu iddia ettiği yeni, aynasız fotoğraf makinesine ait görselleri paylaştı.

http://www.canonwatch.com/rumor-first-images-of-canons-mirrorless-camera-and-ef-m-22mm-f2-lens/

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'EOS M' olarak adlandırılan makine 'EF-M' adı verilen yeni bir lens montesi kullanıyor ve '22m f/2 STM' makro lensle görüntüleniyor. EOS M'in sensör boyutu hakkında bir bilgi bulunmasa da 'APS-C' sensör barındırabileceği iddia ediliyor. Ayrıca Canon'un 'G1 X' modelinde yer alan 1.5 inç'lik daha küçük yongayı da kullanabileceği düşünülüyor. Küçük ve rahat kullanılabilir bir makine görünümüne sahip olan EOS M'de görünürde herhangi bir vizör ve mod kadranı bulunmuyor. Ayrıca açılır flaşın makinede yer aldığına dair herhangi bir iz bulunmuyor, ancak flaş gibi aygıtların bulunan monte yuvası da dikkat çekiyor.Digicame yayınladığı Canon'un yeni, aynasız fotoğraf makinesine ait olduğu iddia edilen bu fotoğrafın sadece bir Photoshop hilesi olma ihtimali de mevcut. Ancak pazartesi günü Canon'un önemli duyurular yapması beklendiği göz önüne alındığında fotoğraf'ın doğruluk payı artıyor. Bu önemli duyurular arasında EOS M'in de yer alıp almayacağını yakın bir zamanda göreceğiz.