Canon’un aynasız taraftaki yeni temsilcisi EOS M3 resmen duyuruldu

Yaptığı EOS serisi 750D, 760D, 5DS ve 5DS R fotoğraf makinesi duyurularıyla güne damgasını vuran Canon, aynasız pazarı unutmadı ve yeni geliştirdiği lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi EOS M3’ü kullanıcıların beğenisine sundu.





Kazandığı gövde özellikleriyle yerine geldiği EOS M ve EOS M2’den çok daha ergonomik bir yapıya bürünen EOS M3, artık manuel kontrol için daha fazla kontrol tekerleği taşıyor ve bütün bunlar birleşince daha profesyonel kullanıcılara da hitap ediyor. 3-inç’lik 1.04 milyon nokta dokunmatik LCD ekranı öne doğru katlanarak öz çekimler için ideal olan fotoğraf makinesi, teknik olaraksa yerine geldiği modelde de kullanılan ancak ciddi geliştirmeler alan 24.2 MP çözünürlüğünde CMOS sensör, 49 noktalı Hybrit CMOS otomatik netleme sistemi, UHS-I destekli SD/SDHC/SDXC hafıza kartı desteği, kablosuz bağlantı ile aktarım için Wi-Fi desteği, 100-12800 ISO aralığı, DIGIC 6 işlemcinin katkısıyla saniyede 4.2 kare seri çekim hızı, 30-1/4000 enstantane aralığı, Full HD (1920 x 1080 30p) video çekim kapasitesi ve 384 bölgeli ölçüm gibi detaylar sunuyor.

EF-M bağlantı yapısını taşıyan M3, düşük ışıklı ortamlarda yardımcı olmak adına dahil bir flaş da taşıyor. İsteğe bağlı olarak "HotShoe" yuvası üzerinden optik vizör kabul eden aynasız fotoğraf makinesi, LP-E17 lityum iyon bataryasıyla da CIPA standartlarına göre 250 fotoğrafın altından kalkabiliyor.





Paslanmaz çelik, magnezyum ve polikarbonat karşımı gövdesiyle (111 x 68 x 44 mm / 366 gram) sağlam bir seçenek oluşturan yeni Canon EOS M3, 770 Euro fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor. Makinenin şimdilik sadece Avrupa ve Asya merkezli satışa sunulacağı, Amerika satışının ise yapılmayacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.dpreview.com/articles/8268602136/canon-eos-m3-to-see-european-and-asian-release-with-no-plans-for-a-north-american-launch#embeddedSampleGallery4601030143