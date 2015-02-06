Canon’un aynasız taraftaki yeni temsilcisi EOS M3 resmen duyuruldu

Haber Editörü
Yaptığı EOS serisi 750D, 760D, 5DS ve 5DS R fotoğraf makinesi duyurularıyla güne damgasını vuran Canon, aynasız pazarı unutmadı ve yeni geliştirdiği lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi EOS M3’ü kullanıcıların beğenisine sundu.
Kazandığı gövde özellikleriyle yerine geldiği EOS M ve EOS M2’den çok daha ergonomik bir yapıya bürünen EOS M3, artık manuel kontrol için daha fazla kontrol tekerleği taşıyor ve bütün bunlar birleşince daha profesyonel kullanıcılara da hitap ediyor. 3-inç’lik 1.04 milyon nokta dokunmatik LCD ekranı öne doğru katlanarak öz çekimler için ideal olan fotoğraf makinesi, teknik olaraksa yerine geldiği modelde de kullanılan ancak ciddi geliştirmeler alan 24.2 MP çözünürlüğünde CMOS sensör, 49 noktalı Hybrit CMOS otomatik netleme sistemi, UHS-I destekli SD/SDHC/SDXC hafıza kartı desteği, kablosuz bağlantı ile aktarım için Wi-Fi desteği, 100-12800 ISO aralığı, DIGIC 6 işlemcinin katkısıyla saniyede 4.2 kare seri çekim hızı, 30-1/4000 enstantane aralığı, Full HD (1920 x 1080 30p) video çekim kapasitesi ve 384 bölgeli ölçüm gibi detaylar sunuyor.
EF-M bağlantı yapısını taşıyan M3, düşük ışıklı ortamlarda yardımcı olmak adına dahil bir flaş da taşıyor. İsteğe bağlı olarak "HotShoe" yuvası üzerinden optik vizör kabul eden aynasız fotoğraf makinesi, LP-E17 lityum iyon bataryasıyla da CIPA standartlarına göre 250 fotoğrafın altından kalkabiliyor.
Paslanmaz çelik, magnezyum ve polikarbonat karşımı gövdesiyle (111 x 68 x 44 mm / 366 gram) sağlam bir seçenek oluşturan yeni Canon EOS M3, 770 Euro fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor. Makinenin şimdilik sadece Avrupa ve Asya merkezli satışa sunulacağı, Amerika satışının ise yapılmayacağı açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.
http://www.dpreview.com/articles/8268602136/canon-eos-m3-to-see-european-and-asian-release-with-no-plans-for-a-north-american-launch#embeddedSampleGallery4601030143 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir ürün için 'gözün üzerinde kaşın var' misali ağır eleştiriler yapıyorlar.
600$ bir makinayı 1500$ lıkla kıyaslıyorlar.
veya kılavuzu okumadan, bilgi olmadan kulaktan dolma hurafelerle konuşuyorlar.
örnek;
24 mp ve flaşlı lcd ekranlı makinanın 230 çekimlik bataryasına az, yetersiz diyorlar.
üstelik, M simgesinin 'mobilite' yyani taşınabilirlik kavramını bilmeden, büyük ve ağır batarya istiyorlar, o zaman ne farkı kalır diğer hantal makinalardan.
M ve M3 taşınabilir, hafif ama güçlü bir makina için üretildiği göz önüne alınarak değerlendirilmeli.
en önemlisi, kullanmak, sonra yorum yapmak.....
ben çok memnunum, özellikle ışık iyiyse dehşet sonuç alıyorsunuz.
Adriyatik gemi gezisi fotolarını yakında ilgili başlıkta paylaşacağım,
sizde farkedeceksiniz.
ama ülkemizde ne olur bilemem....
ben aldım,
japonyadan 595 $ ve body ve EV vizör eki dahil.
25-26 gibi elimde olur.
en kısa zamanda deneyimlerimi diğer konuda paylaşırım.
tablet.donanimhaber.com/...
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trustedreviews.com/...
Zayıf yönleri : Relatively slow all-round performance(Genel performans olarak yavaşmış !). Disappointing dynamic range (Beklentilerin gerisinde dinamik aralık)
İyi yönleri :
-Good handling and control
-Well implemented touchscreen
-Decent images
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whatdigitalcamera.com/...
Cons: Focusing speed and continuous shooting still behind competition.
Pros: Excellent design and user interface; Pleasing image quality; Huge improvement on predecessor
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cameralabs.com/...
Poor battery life. Little warning before expiry.
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Velhasıl... her makinanın iyi ve zayıf yönleri var, olur tabi. Burada ihtiyaçları iyi belirleyip piyasada buna cevap verebilen en ekonomik ve de geniş kullanım imkanı verenini bulmak. Bu da kişiye göre değişken bir detay aslında. Sizin Canon D-slr'ınız vardır. Yeterince de lensiniz vardır, alırsınız bir EOS-M veya EOS-M3 lens azlığı problem olmaz sizin için. Fakat herkes bu durumda olmayabilir. İlk kez aynasız almayı düşünen birisi için lens çeşidi olmaması önemli bir detay olarak öne çıkar. Bu detay sırf bu sebeple makinayı "kötü" kılmaz. Alacak olan kişinin durumuna göre onu tercih edilesi veya edilmeyen yapar sadece. İncelemelerde iyi ve zayıf yönleri bu sebeplerle yazılıyor. Yoksa makina "kötü" bakın demek için diye değil. Zaten incelemelerde sadece fotoğraf kalitesine bakıldığında o bakımdan "kötü" olmaktan çok uzak.
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DPreview forumda henüz 4 yorum var ve netice 5 üzerinden 3.2 puan almış ! Puan verenler hangi alanlarda kullanımının daha uygun olacağı konusunda da oy kullanmışlar.
dpreview.com/...
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Burada johnniebutters.com/...
Bir kullanıcı incelemesi. Adam diyor ki kabaca "Millet AF hıı yavaş der ama sizin için önemli olan ufak ve iyi foto veren bir makina ise işinizi görür". Yukarıda dediğim gibi, var ise Canon d-slr'ınız ve buna ait lensleriniz en iyi seçenek EOS-M olacaktır. Tekrar başka bir sistem için lensler almanız gerekmeyeceği için ?
Ne imiş ? Dünya DH Forum'dan ibaret değilmiş...
Allahın Japonları yapıyorlar. Sonra piyasaya sürüyorlar.Bu yükselen dolar kuruyla zaten yüksek fiyatlar daha da uçuyor.Gel de al bu makineleri.Ben kaç yıllık makinemle mutluyum arkadaş. Varsın 9 noktadan netlesin varsın 8 mp olsun... Fotoğrafla hobi olarak uğraşanlar için çok yüksek paralar bunlar.
Makine üreticileri de Canon 5D ihtiyacı olan adam alsın diye üretmiyor Eos M serisini. Burada bunun tartışmasını yapmak da yanlış. Her makinenin hedef kitlesi belli zaten.
FF makinaya CROP özelliği koydular,
1.3 ve 1.6 olarak iki farklı crop seçeneği varmış,
30mp ve 24mp RAW olarak cropluyor, ayrıca jpeg olarakda croplanmamışı saklıyor.
bir düşünün bakalım neden?
Önce bilgi olacak, sonra fikir........
kapiş?
EK
yukarda YAZDIKLARIMDAN APS-c makina ile FF makinaları kıyasladığımımı anladınız?
pesss....
daha yazılanı anlamıyorsun, yazdığım, canon M3 ü orta sınıfa sokmuş.... hepsi bu
İyi niyetle bir sayfa boyunca yazdık ama boş yapacak birşey yok :)
eğer,
söylendiği gibi 70D-6D-7D sınıfındaysa,
bu makina hakkında atıp tutmadan biraz düşünmek lazım....
değilmi?
işte orta sınıf.................
bunlarda üst sınıf..........(almak biraz hayal gibi değilmi?)
en yeni 5DS ve 5DS R işlemcisi 2xDigit6
ama sende bol maşallah,
bak,
önce oku,
M3 phase detection senin dediğin gibi contrast değil,
sensör canonun yeni modellerinde değişmedi, 6 serisi, 7 serisi vs...
önemli olan sensörün algıladığı ışığı işleyen işlemci ki,
bu makinada ve yeni 750-760 ve 5ds de digit6 var, oku ne işe yarıyormuş gör.
şimdi gelelim asıl konuya,
konu M3 ün iyi olup olmaması değil,
konu,
senin ve senin gibilerin,
deneyimi ve bilgisi olmadan bir konu hakkında muhalefet etmesi.
Daha M3 piyasaya çıkmamış,
2 model önce M1 i örnek gösterip canonu yerden yere vurması.
yazık.....
bu aynen Mercedes A160 ın ilk çıktığında lansman sürüşünde takla atması üzerine detayları bilmeden aracı kötülemek gibi bir şey,
sonradan anlaşıldı ki, test pilotu, yapmamasını yapmış aracı sınırları üzerinde zorlamıştı.
neyse,
sana 550d veya her ne makinan varsa iyi çekimler.
biz, henüz piyasaya çıkmayan, özellikleri tam belli olmamakla birlikte, ilk bilgileri mevcut orta sınıf ayarında (6D ve 7D) olan bir makina hakkında konuşuyoruz,
ve dediğimiz,
fiyatı uygun olursa alınacak bir aps-c diyoruz.
ok?
Hadi eyvallah
anlat da biz de öğrenelim...
özellikle yeni çıkanları.....
550 kullanmış,
peh,
2010 yılının 9 noktalı (phase) makinasını kullanmış,
gelmiş 2015 yılında yeni çıkacak 49 noktalı (phase) makinası eleştiriyor,
okumafan incelemeden...
Bak ciddi manada söylüyorum amacım bilmişlik taslamak da değil ama bu konuda birşey bilmiyorsun. Mesele Af noktasının fazla olması değil Af olayının nasıl işlediği. Senin mantığınla 7D'de de 19 Af noktası var(hepsi çapraz tip) ve o makine de 2009 model Sen şimdi bir spor muhabirine Eos M3 çıktı 49 Af noktası var at şu 7D'yi al şu Eos M3'ü de bakalım cevabı ne olacak (gerçi büyük ihtimal 7D II almıştır :) )
Aps-c aynasızlar içerisinde A6000 çıkana kadar Dslr hızında netleyebilen bir makine yoktu Nex6'da 99 tane Af noktası vardı ve senin M3'teki gibi Hybrid af sistemi vardı hiçbir zaman 550D kadar hızlı netleyemedi.
Daha tam olarak görmedik ama M3'teki af hızı her koşulda bir Dslr kadar olsun (bak daha hızlı olsun demiyorum) Canon'a aferin
Peki niye, şimdi burada anlatacak olsam yaz babam yaz en iyisi biraz araştır faz bazlı odaklama, kontrast bazlı odaklama neymiş aynanın odaklamaya olan faydasını veya ayna olmamasının odaklamaya olan yan etkisini (herhalde en sade böyle yazılır) bir araştır