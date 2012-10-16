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Carphone Warehouse: Google Nexus 7 Android platformunun en çok satan tableti

6 yıl
2,4b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS ile işbirliğine giderek NVIDIA'nın Kai platformunun güç verdiği bütçe dostu bir tablet bilgisayar geliştiren Google, Android ekosisteminin tablet sektöründeki geleceğini etkileyecek bir hamleye imza atmış olabilir. The Telegraph'a konuşan İngiltere'nin en büyük bağımsız mobil perakendecisi Carphone Warehouse'ın CCO'su Graham Stapleton, arama motoru devinin ilk tableti olan Nexus 7'nin Android tarihindeki en çok satılan tablet olduğunu ifade etti. Apple iPad serisinin halen gerisinde seyretse de Nexus tablet, 7 inç segmenti ve Android platformu için önemli bir kilometre taşı olduğunu ispatlıyor.
Dört çekirdekli Tegra 3 çipset, 8/16GB dahili hafıza, 4325mAh pil ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuna sahip olan Nexus 7, 3G iletişim teknolojisini desteklemese de £159'dan başlayan fiyatlandırmasıyla giriş seviyede rakipsiz hale gelmeyi başardı. 7 inçlik Android tabletlere duyulan büyük ilgi geçen yıl Amazon'un Kindle Fire modeliyle başlamıştı. 199$'lık (£159) cihazın bu yıl çıkış yapan halefi Kindle Fire HD için de büyük bir talebin olduğunu ifade eden Stapleton, yılbaşı sezonuna doğru yaklaşırken diğer üreticilerin de 7 inç formunu benimsemesinin satışlar açısından oldukça ilginç olacağını ifade etti. Google'ın tabletinden yer almayan microSD kart slotuna sahip olan ve 3G'li bir sürümünün piyasaya sürüleceği tahmin edilen Acer Iconia A110'un da önemli bir tüketici kitlesine hitap etmesi bekleniyor.
32GB'lık bir sürümü önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan Google Nexus 7, Amazon ve Barnes & Noble gibi güçlü rakipleri kadar geniş bir dijital medya yelpazesine sahip olmasa da satışlarda büyük payı kapmayı başardı. Bunun en önemli sebebi olarak saf Android tecrübesi ve performans hususunda rakipsiz NVIDIA Kai platformu gösterilebilir. Hızla kapasitesini arttıran ve yeni Nexus modelleriyle daha profesyonel hale gelmesi beklenen Google Play mağazasının ilerleyen dönemlerde Amerikan yazılım şirketinin en önemli kozlarından biri haline geleceği düşünülüyor.
Google Nexus ya da Amazon Kindle modellerine ait satış rakamları açıklanmazken henüz tablet sektörünün bu alanına giriş yapmayan firmalara Carphone Warehouse tarafından çağrıda bulunuluyor. Yakında resmiyet kazanacak Apple'ın iPad mini tabletiyle rekabeti arttıracağına şüphe yok. Ancak tatil dönemi öncesi Google'ın da Nexus serisinde önemli değişikliklere imza atarak bu hamleye karşılık vermesi bekleniyor. 

http://www.telegraph.co.uk/technology/google/9609576/Google-Nexus-7-best-selling-Android-tablet-ever.html Yorum Yaz
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emre1393 6 yıl
asus keşke türkiye'ye de getirse aynı fiyattan.
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Secteria 6 yıl
ah ah tablet 500 tl ye aldım nerden çıkıyor bu 700 tl ler felan ipad miş ipad 2 den güçlü olan nexus 7 500 ipad 2 900 lira kıyaslama yaptığınız guruplar ayrı ipad kendi kategorisinde iyidir ama nexus 7 kendininkinde.az ipad 2 le nexus 7 özelliklerini karşılaştırın tek fark büyük ekran 3g ?
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eresist 6 yıl
ipdad 2 nin wifi li modeli bilkom garantili 900 - 950 TL civarı
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cagataykoroglu 6 yıl
Bukalemun
TR da yok , o fiyata biz alamıyoruz hatta 650 TL / 700 TL den getirip satıyorlar. AYNI rakama 3g li 16gb İPAD 2 alınabiliyor. NEXUS 7 ve yayılması çok uzun zaman aldı. Bizim olmayan şey için ( tegra 3 HTC yi batırcak ) ümit etmek anlamsız. İPAD - APPLE başarısını 7 ilede perçinleyecek 2012 bitmeden.

Nerede 700 liralık 3g li ipad 2?
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cagataykoroglu 6 yıl
marancı
Sd kart girisi olaydi 3g si olaydi da yurtdisindan almak icin cirpinaydim..

2 katına ipad mini satılır. ondan alırsın.
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Bukalemun 6 yıl
TR da yok , o fiyata biz alamıyoruz hatta 650 TL / 700 TL den getirip satıyorlar. AYNI rakama 3g li 16gb İPAD 2 alınabiliyor. NEXUS 7" ve yayılması çok uzun zaman aldı. Bizim olmayan şey için ( tegra 3 HTC yi batırcak ) ümit etmek anlamsız. İPAD - APPLE başarısını 7" ilede perçinleyecek 2012 bitmeden.
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marancı 6 yıl
Sd kart girisi olaydi 3g si olaydi da yurtdisindan almak icin cirpinaydim..
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