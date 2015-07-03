Casio gerçek manada bir akıllı saati gelecek yıl piyasaya sürecek

Bugüne kadar saat piyasasında kendisine yer edinmiş köklü firmaların akıllı saat konseptine yaklaşırken, tüketici üzerindeki imajını zedelemeden farklı tasarımlarla ürünler geliştirdiğini görmüştük. Bu bakımdan firmaların akıllı saatleri tüketicinin bildiği klasik tasarımdan vazgeçmeden titreşimli veya minik ekranlarda sunulan uyarılarla akıllı fonksiyonlarını yerine getiren bir profil çiziyordu.





Ancak bu konsept çok ilgi görmeyince üreticiler artık gerçek manada bir akıllı saat geliştirmenin önemini anlamış gibi duruyor. Tag Heuer ve Fossil'in Android Wear tabanlı akıllı saat projelerinden sonra Casio da bu trende katılmaya karar verdi.





Casio'nun yeni akıllı saati mükemmel olmayı hedefliyor. Dayanıklı malzemeden üretilecek olan saat giyilmesi kolay ve konforlu bir yapı arz edecek. Casio uzun süredir bunun çalışmalarını yapıyor ve ürün gelecek yıl Mart ayında Japonya'da piyasaya sürülecek.





Bugün ekran, kullanıcı arayüzü gibi alıştığımız pek çok akıllı saat fonksiyonunu sunacak olan Casio akıllı saatinin 400$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı konusunda bir bilgi yok.

http://www.wsj.com/articles/casio-bets-on-a-watch-that-is-smart-1435816008