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Casio gerçek manada bir akıllı saati gelecek yıl piyasaya sürecek

3 yıl
3,3b
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9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio gerçek manada bir akıllı saati gelecek yıl piyasaya sürecek

Bugüne kadar saat piyasasında kendisine yer edinmiş köklü firmaların akıllı saat konseptine yaklaşırken, tüketici üzerindeki imajını zedelemeden farklı tasarımlarla ürünler geliştirdiğini görmüştük. Bu bakımdan firmaların akıllı saatleri tüketicinin bildiği klasik tasarımdan vazgeçmeden titreşimli veya minik ekranlarda sunulan uyarılarla akıllı fonksiyonlarını yerine getiren bir profil çiziyordu. 

Ancak bu konsept çok ilgi görmeyince üreticiler artık gerçek manada bir akıllı saat geliştirmenin önemini anlamış gibi duruyor. Tag Heuer ve Fossil'in Android Wear tabanlı akıllı saat projelerinden sonra Casio da bu trende katılmaya karar verdi. 

Casio'nun yeni akıllı saati mükemmel olmayı hedefliyor. Dayanıklı malzemeden üretilecek olan saat giyilmesi kolay ve konforlu bir yapı arz edecek. Casio uzun süredir bunun çalışmalarını yapıyor ve ürün gelecek yıl Mart ayında Japonya'da piyasaya sürülecek. 

Bugün ekran, kullanıcı arayüzü gibi alıştığımız pek çok akıllı saat fonksiyonunu sunacak olan Casio akıllı saatinin 400$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı konusunda bir bilgi yok.  

http://www.wsj.com/articles/casio-bets-on-a-watch-that-is-smart-1435816008 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tugares 3 yıl
Güzel tasarımlar ve rekabet açısından iyi bir gelişme ;)
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Technotronic 3 yıl
80 ve 90 ların en teknolojik saatlerinin üreticisi olan casio dan iyi şeyler bekliyoruz.
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akbirkurt 3 yıl
Casio'yu da kaybettik...
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fatih-8 3 yıl
Pili dayanmasına dayanıyor da plastik kayış 2 senede çatlıyor.
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Guest-D77D2DE34 3 yıl
igocebe
Casio saatim var. 4 - 5 yıldır kullanıyorum. Camında ne bi çizik var ne de başka bir şey. Daha da kullanırım gibime geliyor. #CasioCandırGerisiHeyecandır

camında cizik olmadığı için casio harika bir saat oldu
safir camlı modeli almışsın safir çizilmez
5 tl lik saatte de safir cam takınca çizilmiyor böyle ruhani,sihirli birşey değil bu
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nightsoldier 3 yıl Guest-D77D2DE34
Arkadaş dadece çizik değil, saatin genel anlamda dayanıklı olduğunu söylüyor. Bende de 2004te aldığım bir saat var, pili 10 yıl gidiyor diye almıştım, halen pili bitmedi
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igocebe 3 yıl
Casio saatim var. 4 - 5 yıldır kullanıyorum. Camında ne bi çizik var ne de başka bir şey. Daha da kullanırım gibime geliyor.
#CasioCandırGerisiHeyecandır
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Infinitum 3 yıl
Casio'nun var olan Bluetooth'lu saatlerini inceledim ve, gayet yeterli benim için, ama güzel haber yine de.
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