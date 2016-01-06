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Casio'dan gerçek bir akıllı saat

Giderek büyüyen akıllı saat trendinden geri kalmak istemeyen Casio, nihayet yıllar sonra Google ile elele verdi ve CES 2016 fuarında Android Wear akıllı saatini duyurdu.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Casio'dan gerçek bir akıllı saat


Uzun yıllardır kısmen de olsa akıllı saat pazarında faaliyet gösteren Casio, ikonik tasarımını bozmadan kol saatlerine çeşitli akıllı özellikler entegre etmeyi başarmıştı. Şimdi firma Google ile işbirliğine giderek gerçek anlamda bir akıllı saat piyasaya sürmek için kolları sıvadı. 

CES 2016 fuarında görücüye çıkan Casio WSD-F10 akıllı saati, firmanın ilk Android Wear işletim sistemli akıllı saati olacak. Bu kez Edifice veya G-Shock serisine dahil olmuş bir model söz konusu değil. Casio WSD-F10 nevi şahsına münhasır bir akıllı saat olmuş. Firma batarya konusunda bazı optimizasyonlar ile öne çıkmaya çalışacak. 

Kenar kısımlardaki tuşlar ile yönetilen saatin 1.3 inçlik 300x320 piksellik LCD ekranı üzerinden tüm fonksiyonları görülebiliyor. Gelen çağrı ve mesajlar yanında üçüncü taraf uygulama desteği ile pek çok farklı bildirim de kullanıcıya sunulabilecek. Saat aktif olarak kullanıldığında 1 gün kullanım süresi sunuyor. Diğer taraftan renksiz ekran katmanı standart saat işlevlerini sunuyor. Kullanıcı akıllı saat özelliklerini kapattığındaysa bir aya yakın kullanım süresi elde ediyor. Yani bir nevi ultra güç tasarruf modu gibi düşünebiliriz. Casio'nun bu çözümü epey ilginç. 

50 metreye kadar su altında kullanılabilen ürün darbelere karşı da askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor. Basınç sensörü, pusula, akselerometre gibi ek bileşenlere sahip olan saat, dış mekan kullanımında çeşitli bilgiler sunabiliyor. Bunlar elbette üçüncü taraf geliştirici desteği ile artırılabilecek.Bluetooth 4.1 ve WiFi özelliklerine sahip Casio akıllı saati, bahar aylarında 500$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.  

http://www.engadget.com/2016/01/05/casios-first-smartwatch-is-an-even-more-rugged-g-shock/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Gerçek denen bira ironik olmuş ekrem yazara bakmadim bu başlığı anca ekrem yazar diye tahmin edip yazdim
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guguk 3 yıl
Gerçek akıllı saat nasıl oluyor onu anlamadım. Ben gear s kullandım sahtemiydi şimdi moto 360 2nd gen aldım budamı saat değil. Bu arada 1.3 ekranla ancak bayanlara satar bu saati gear s2 yi de sırf ekranı ufak diye almadım.
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meego 3 yıl
casio gibi dijital saatin babası olan bir firma hala güzel bir akıllı saat çıkaramadı yazık ya.
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Elsa 3 yıl meego
meego
casio gibi dijital saatin babası olan bir firma hala güzel bir akıllı saat çıkaramadı yazık ya.

Geç olsun güç olmasın. Özellik bakımından gayet zengin
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St Batuhan 3 yıl
Bunun gerçek bir akıllı saat olduğuna yönelik kısmı kestiremedim haberde ama neyse hayırlı olsun sektör adına.
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smart1978 3 yıl
Ekranı color e-ink olmadığı sürece yenilikçi demem.
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Elsa 3 yıl smart1978
smart1978
Ekranı color e-ink olmadığı sürece yenilikçi demem.

Android wear e ink ekranda verimli olmaz. E ink yerine ultra stamina modu çok daha iyi olmuş
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