Casio'dan gerçek bir akıllı saat





Uzun yıllardır kısmen de olsa akıllı saat pazarında faaliyet gösteren Casio, ikonik tasarımını bozmadan kol saatlerine çeşitli akıllı özellikler entegre etmeyi başarmıştı. Şimdi firma Google ile işbirliğine giderek gerçek anlamda bir akıllı saat piyasaya sürmek için kolları sıvadı.





CES 2016 fuarında görücüye çıkan Casio WSD-F10 akıllı saati, firmanın ilk Android Wear işletim sistemli akıllı saati olacak. Bu kez Edifice veya G-Shock serisine dahil olmuş bir model söz konusu değil. Casio WSD-F10 nevi şahsına münhasır bir akıllı saat olmuş. Firma batarya konusunda bazı optimizasyonlar ile öne çıkmaya çalışacak.





Kenar kısımlardaki tuşlar ile yönetilen saatin 1.3 inçlik 300x320 piksellik LCD ekranı üzerinden tüm fonksiyonları görülebiliyor. Gelen çağrı ve mesajlar yanında üçüncü taraf uygulama desteği ile pek çok farklı bildirim de kullanıcıya sunulabilecek. Saat aktif olarak kullanıldığında 1 gün kullanım süresi sunuyor. Diğer taraftan renksiz ekran katmanı standart saat işlevlerini sunuyor. Kullanıcı akıllı saat özelliklerini kapattığındaysa bir aya yakın kullanım süresi elde ediyor. Yani bir nevi ultra güç tasarruf modu gibi düşünebiliriz. Casio'nun bu çözümü epey ilginç.





50 metreye kadar su altında kullanılabilen ürün darbelere karşı da askeri standartlarda dayanıklılık sunuyor. Basınç sensörü, pusula, akselerometre gibi ek bileşenlere sahip olan saat, dış mekan kullanımında çeşitli bilgiler sunabiliyor. Bunlar elbette üçüncü taraf geliştirici desteği ile artırılabilecek.Bluetooth 4.1 ve WiFi özelliklerine sahip Casio akıllı saati, bahar aylarında 500$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

http://www.engadget.com/2016/01/05/casios-first-smartwatch-is-an-even-more-rugged-g-shock/