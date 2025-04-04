Yeni Casio modeli sızdırıldı: Bluetooth ve gelişmiş dayanıklılık ile geliyor

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Casio, G-Shock serisine yeni ve iddialı bir model eklemeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre, MTG-B2000YBD adını taşıması beklenen bu saat, markanın MTG serisindeki önceki premium modellerden biri olan B2000YBD-1A’nın geliştirilmiş bir versiyonu olacak.

Yeni modelin özellikle mavi tonlarında şık bir tasarıma sahip olacağı konuşuluyor. Gövdesinde paslanmaz çelik, karbon fiber ve reçine kullanılan bu saat, dayanıklılığı artıran “Carbon Core Guard” yapısıyla donatılmış. Cam kısmında ise çizilmelere karşı yüksek koruma sağlayan safir kristal tercih edilmiş.

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Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilmesi, saatin öne çıkan teknolojik yeniliklerinden biri. Ayrıca Multi Band 6 desteğiyle farklı bölgelerde otomatik saat senkronizasyonu yapabilmesi muhtemel. Casio’nun “Triple G Resist” teknolojisi sayesinde darbelere, titreşimlere ve merkezkaç kuvvetine karşı yüksek direnç sunması da dikkat çeken özellikler arasında.

20 bar’a kadar su geçirmezlik, güneş enerjisiyle şarj edilebilme ve dünya saati desteği gibi fonksiyonlar, bu modeli hem günlük kullanım hem de macera severler için cazip hale getiriyor.

Henüz fiyat ve çıkış tarihi netleşmiş değil, ancak özelliklerine bakıldığında MTG-B2000YBD, G-Shock koleksiyoncuları ve teknoloji meraklıları için ilgi çekici bir seçenek olmaya aday.

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