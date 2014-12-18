Casio'nun yeni uygulamasıyla aynı anda 7 kamera ile video kaydı yapılabiliyor

Casio'nun yeni SynchroShot uygulaması sayesinde, firmaya ait EX-100PRO kamerasından 7 tanesi ile eş zamanlı video kaydı gerçekleştirmek mümkün. Ocak ayında satışa sunulacak olan kamera ile spor alanında çalışan profesyoneller ve akademisyenleri hedef alan Casio, kullanıcılara 7 farklı kamera ile bambaşka bir deneyim vaad etmeyi amaçlıyor.

Kameraların Android tablet üzerinden SynchroShot uygulamasıyla yönetildiği sistemde, kameralar arası senkronizasyon oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Açıklanan detaylara göre 7 kamera için eşleme sadece 500 mikrosaniyede gerçekleştiriliyor ki profesyonel ölçümlerde dahi bu süreyi fark edebilmek çok kolay değil. Aynı sahnenin 7 farklı kamera ile 7 farklı açıdan kaydedilebilmesi, Matrix'teki Bullet Time efektine ucuz yollu alternatif te sunabilir zira EX-100PRO isimli kameranın teknik yetenekleri de hiç fena değil.

1/1.7-inç büyüklüğünde CMOS sensöre sahip olan kamera, F/2.8 diyafram değeri sunuyor ve saniyede 60 kamera hızında fotoğraf kaydı yaopabiliyor. Teleskoop ve mikroskopla kullanıma yatkın olan kamera, Full HD çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştiriyor. Ekranı hareket edebilen EX-100 Pro, bu sayede özekim fotoğraflar ve video sunumlarını da kolaylaştırıyor. Tam çıkış tarihi 13 Ocak olan kameranın, son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.