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Casio'nun yeni uygulamasıyla aynı anda 7 kamera ile video kaydı yapılabiliyor

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Casio'nun yeni uygulamasıyla aynı anda 7 kamera ile video kaydı yapılabiliyor
Casio'nun yeni SynchroShot uygulaması sayesinde, firmaya ait EX-100PRO kamerasından 7 tanesi ile eş zamanlı video kaydı gerçekleştirmek mümkün. Ocak ayında satışa sunulacak olan kamera ile spor alanında çalışan profesyoneller ve akademisyenleri hedef alan Casio, kullanıcılara 7 farklı kamera ile bambaşka bir deneyim vaad etmeyi amaçlıyor.
Kameraların Android tablet üzerinden SynchroShot uygulamasıyla yönetildiği sistemde, kameralar arası senkronizasyon oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Açıklanan detaylara göre 7 kamera için eşleme sadece 500 mikrosaniyede gerçekleştiriliyor ki profesyonel ölçümlerde dahi bu süreyi fark edebilmek çok kolay değil. Aynı sahnenin 7 farklı kamera ile 7 farklı açıdan kaydedilebilmesi, Matrix'teki Bullet Time efektine ucuz yollu alternatif te sunabilir zira EX-100PRO isimli kameranın teknik yetenekleri de hiç fena değil.
1/1.7-inç büyüklüğünde CMOS sensöre sahip olan kamera, F/2.8 diyafram değeri sunuyor ve saniyede 60 kamera hızında fotoğraf kaydı yaopabiliyor. Teleskoop ve mikroskopla kullanıma yatkın olan kamera, Full HD çözünürlüğünde video kaydı gerçekleştiriyor. Ekranı hareket edebilen EX-100 Pro, bu sayede özekim fotoğraflar ve video sunumlarını da kolaylaştırıyor. Tam çıkış tarihi 13 Ocak olan kameranın, son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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doctor_bey 4 yıl
Stream yapılabiliyosa canlı yayınlarda güzel olur
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Akasha_Ether 4 yıl
Ucuz yollu motion capture yapılabilir.
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harson 4 yıl
Çıkar çıkmaz 7 tane almak lazım.
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