Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çentiksiz ekranıyla öne çıkan Vivo NEX S’in kamera çekim örnekleri

Tasarımıyla geleceğin telefonu olarak gösterilen Vivo NEX S, üstün tasarım yeteneklerinin yanında nasıl kamera performansı sunuyor? Vivo NEX S, kamera çekim örnekleri:
11 ay
4,2b
1
13
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yılın merakla beklenen telefonlarından Vivo NEX S geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Üst çerçevenin olmadığı ve ön yüzeyin neredeyse tamamının ekrandan oluştuğu Vivo NEX S, adeta geleceğin telefonu gibi gözüküyor.

Vivo, çerçeveyi olabildiğince ince tutmak için ön kamerayı kızaklı bir şekilde tasarlamış. Telefonun ön kamerası açtığınızda kızak yukarı doğru kayıyor ve selfie çekmeye imkân tanıyor.

Vivo NEX S kamera özellikleri

Vivo NEX S, çift arka kamera dizilimi ile geliyor. Ana kamera 12 MP çözünürlüğe, ikinci kamera 5 MP çözünürlüğe sahip. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığı, 1/2.5” sensör büyüklüğü ve Dual Pixel PDAF ile destekleniyor. İkincil kamera ise f/2.4 diyafram açıklığı ile ışık alıyor. Her iki kamerada OIS özelliği bulunuyor. İkinci kamera sayesinde portre modunda fotoğraflar çekilebiliyor.


Ön kameraya baktığımızda da 8 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında bir sensörün kullanıldığını görmekteyiz. Hem ön hem de arka kamera, sahneye uygun poz ayarı için yapay zekadan destek alıyor.

700 dolar fiyat etiketine sahip olan Vivo Nex S’in kamerası Huawei P20 Pro, iPhone X, Xiaomi Mi 8, Galaxy S9+ gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu kalite ile kamera performansı açısından 2017 yılında çıkan amiral gemilerine rakip olabilir. Vivo Nex S’in nasıl çekim yaptığını hazırladığı aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz. Görseller GSMArena’dan alınmıştır.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_OlguN_ 11 ay en beğenilen
Çentik gerizekalı işinden kurtulan harika bir model olmuş.
Devrim bir model. Ön kamera ve ses duyumun yeni hali. Bayıldım , telefon budur
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 11 ay
Yahu sadece portre icin ikinci kamera mi konur ne sacma.tek kamera da o isi görüyor(pixel 2,gs9).ikinci koyacaksan telefoto olur,genis açı olur,siyah beyaz olur bir ozellik kat.
Yahu sadece portre icin ikinci kamera mi konur ne sacma.tek kamera da o isi görüyor(pixel 2,gs9).ikinci koyacaksan telefoto olur,genis açı olur,siyah beyaz olur...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Father Torque 11 ay
Çentiksiz tam ekran parmak izi sensörlü telefonlar iyice piyasada yer etmeye başladığına göre Apple'ın taklit etmesi de yakındır. iPhone 11'de bunlar sanki ilk kez gibi piyasaya sunuluyormuş gibi tanıtımları yapılır bir de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 11 ay
O kamera kırılır, bükülür, çatlar...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper 11 ay
bir türlü komple ekran yapamadılar abi altta hala boşluk var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 11 ay
Tasarımı beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 11 ay
O kamerayla pek iş yapabileceğini zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 11 ay
Dunya kupasinda surekli yan tarafta reklamlari geciyor. Adamlar iyi para harcamis reklam isine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguz Ozcan 11 ay
İnanılmaz, fark ve heyecan yaratıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 11 ay
oppo findx çıkıcak ayın 19 unda bunlarında esamesi okunmucak adam 5x optik zoom ve 15 dakikada şarj fulluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 11 ay
şunu düşünemiyolar ahizeyi üste gizlemiş adam ekranı full vermiş .. parmak izide ekrana gömülüü .. al sana yeni telefonlardaki özelikler . çinn aldıı başını gidiyor . ha içindeki parçalarr amerikann teknolojisi o ayrı.. ayrıca bir galaxy s10 gene olamıcak zaten telefon üst seviye alcaksan ya galaxy ya note ya iphone ..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_OlguN_ 11 ay en beğenilen
Çentik gerizekalı işinden kurtulan harika bir model olmuş.
Devrim bir model. Ön kamera ve ses duyumun yeni hali. Bayıldım , telefon budur
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4236 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vivo nex s, vivo nex s kamera özellikleri ve
6 etiket daha vivo nex s kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Thermaltake’dan oyunculara ses kontrollü mekanik klavye 11 ay Microsoft, Amazon Go'ya rakip kasiyersiz mağaza geliştiriyor 11 ay Yapay zeka mail bildirimlerine el attı: Gmail'den akıllı bildirim özelliği 11 ay ASUS, VR/AR odaklı telefonu ZenFone Ares'i tanıttı! 11 ay Pedal çevirdikçe kripto para kazandıran proje 11 ay MSI'ın madenciliğe özel ekran kartları 11 ay Braun Series 5 5140s testte 11 ay E3: The Division 2 oynadık 11 ay E3 Mixer standında Forza 4 deneyimi 11 ay Shadow of the Tomb Raider stand turu 11 ay Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın özellikleri beli oldu 11 ay 22 günde 1 milyon OnePlus 6 satıldı 11 ay Galaxy S10 performansıyla adından söz ettirecek 11 ay Google Pixelbook modeli Windows’a dönebilir 11 ay iPhonedo ile E3 sohbeti 11 ay Trafikten sıkılanlara elektrikli çözüm: 170 km menzilli scooter 11 ay Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti 11 ay Aquaman filminden yeni görüntüler yayınlandı 11 ay Yok artık! RGB ışıklandırmalı kablo 11 ay E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Çentiksiz ekranıyla öne çıkan Vivo NEX S’in kamera çekim örnekleri Sonraki E3: Ubisoft stand turu 11 ay E3: Bethesda Standı turu 11 ay Facebook'un iletişimden sorumlu yöneticisi görevinden ayrıldı 11 ay Corsair'dan harika kasalar, çılgın bellekler 11 ay Audi: "Gelecekte satışlarımızın yarısını SUV'ler oluşturacak" 11 ay Samsung'un yeni akıllı saati Gear S4, Ağustos ayında tanıtılabilir 11 ay Çin hükümeti, vatandaşların araçlarını çiplerle takip edecek 11 ay Haftaya BİM ve A101 mağazalarında birbirinden iddialı teknolojik ürünler var 11 ay iPhone 3GS yıllar sonra yeniden satışta 11 ay Toyota, Uber'in rakibine 1 milyar dolarlık yatırım yapacak 11 ay iPhone'ları kırmak daha da zor hale geliyor 11 ay Apple, iPhone X için beş öğretici reklam filmi yayınladı 11 ay ABD'den gelen Ether açıklaması kripto para piyasasını hareketlendirdi 11 ay Telltale Games, Stranger Things oyunu için hazırlıklara başladı 11 ay Fallout 76 "Online Fallout deneyimi" 11 ay Twitter, 2018 Dünya Kupası'na özel içerikler sunacak 11 ay Control "Remedy'den yeni oyun" 11 ay Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor" 11 ay Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali" 11 ay Bilim insanları uyardı: Antarktika hızla eriyor, 3.3 trilyon ton buzul denizlere karıştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim