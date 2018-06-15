Çentiksiz ekranıyla öne çıkan Vivo NEX S’in kamera çekim örnekleri

Yılın merakla beklenen telefonlarından Vivo NEX S geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Üst çerçevenin olmadığı ve ön yüzeyin neredeyse tamamının ekrandan oluştuğu Vivo NEX S, adeta geleceğin telefonu gibi gözüküyor.

Vivo, çerçeveyi olabildiğince ince tutmak için ön kamerayı kızaklı bir şekilde tasarlamış. Telefonun ön kamerası açtığınızda kızak yukarı doğru kayıyor ve selfie çekmeye imkân tanıyor.

Vivo NEX S kamera özellikleri

Vivo NEX S, çift arka kamera dizilimi ile geliyor. Ana kamera 12 MP çözünürlüğe, ikinci kamera 5 MP çözünürlüğe sahip. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığı, 1/2.5” sensör büyüklüğü ve Dual Pixel PDAF ile destekleniyor. İkincil kamera ise f/2.4 diyafram açıklığı ile ışık alıyor. Her iki kamerada OIS özelliği bulunuyor. İkinci kamera sayesinde portre modunda fotoğraflar çekilebiliyor.





Ön kameraya baktığımızda da 8 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında bir sensörün kullanıldığını görmekteyiz. Hem ön hem de arka kamera, sahneye uygun poz ayarı için yapay zekadan destek alıyor.

700 dolar fiyat etiketine sahip olan Vivo Nex S’in kamerası Huawei P20 Pro, iPhone X, Xiaomi Mi 8, Galaxy S9+ gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu kalite ile kamera performansı açısından 2017 yılında çıkan amiral gemilerine rakip olabilir. Vivo Nex S’in nasıl çekim yaptığını hazırladığı aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz. Görseller GSMArena’dan alınmıştır.