Cerebras dünyanın en büyük işlemcisini duyurdu

Bugün Intel, AMD ve Nvidia gibi yonga devleri ana akım sistemlerde kullandıkları yonga mimarilerini optimize ederek yapay zekâ işlemler için kullanıma sunuyor ancak artık özel amaçlı yongalara daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı. Cerebras bu anlamda ilginç bir rekor kırdı.

The Wafer Scale Engine nedir?

Özel amaçlı yonga sektörünün önemli girişimlerinden ABD’li Cerebras, The Wafer Scale Engine adını verdiği dünyanın en büyük işlemcisini duyurdu. Yonga derin öğrenme işlemlerine yönelik olarak tasarlandı.

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Yonga üzerinde 1.2 trilyon transistör var ve 400 bin yapay zeka çekirdeği barındırıyor. Bugünün en kaslı grafik kartlarına baktığımızda 5000 işlem çekirdeği ve 21 milyar transistör olduğunu görüyoruz. Nvidia’nın yeni Tensor çekirdekler ise karşılaştırılamayacak kadar az.

Bu denli büyük bir güç elbette büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. İşlemcinin zar alanı 46225 metrekare ve neredeyse bir klavye kadar büyük. Saniyede 8PB bant genişliği sunan bellek ise 18GB kapasiteye sahip. Yonga TSMC tarafından 16nm sürecinde üretiliyor.

Elbette bu denli farklı bir yonganın en büyük dezavantajı yapay zekâ sistemlerinin çok komplike bir soğutma sistemi kullanması ve mevcut yapının değiştirilmesi gerekliliği. Avantajı ise sürücüsüz araçlardan güvenlik kameralarına kadar yapay zekâ işlemlerinde aylar süren karmaşık veri analizini dakikalara indirmesi.