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Yerli yapım Attila, Kickstarter üzerinde destek arıyor

Yaptığı tarihi oyunlarla beğeni toplayan Umuro Games, kitle fonlama platformu Kicktarter üzerinde yeni oyunu için kampanya başlattı. Attila: Reborn neler sunuyor?
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yerli yapım Attila, Kickstarter üzerinde destek arıyor

Geçtiğimiz yıllarda Diriliş: Ertuğrul mobil oyunu ile beğeni toplayan Umuro Games hedef büyüttü. Girişimin yeni oyunu Attila: Reborn, Kickstarter üzerinde bağış desteği aramaya başladı.

Attila: Reborn neler sunuyor?

Attila: Reborn oyunu Diriliş oyunuyla benzer kılıç sallama mekaniğine dayanıyor ve yine tek kişilik bir RPG oyunu. Hun imparatoru Atilla’nın at üzerinde yaptığı yolculuklar ve mücadeleler oyunun temelini oluşturuyor.

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Atilla dönemini anlatan bir RPG oyunu olmadığını belirten Umuro Games bu eksikliği temel alarak projesini geliştirmiş. Oyunda o dönemin Roma, Sasani, Vizigot gibi bilindik krallıkları hikâye içerisinde yer alıyor. Oyunun tanıtım videoları da profesyonel kişilerin elinden çıkmış. Grafik ve oynanış anlamında oyunun geliştirildiği ifade ediliyor.

Kampanya başarılı olursa oyun 2020 yılında iOS ve Android platformları için indirmeye sunulacak. 2021 yılında ise PC ve konsol platformlarına gelecek. Oyunun ücretsiz olacağı tahmin ediliyor ancak 5$ ve üzeri bağışlarda daha erken erişim ile oyun içi altın hediyesi var. Toplanması gereken bağış ise 5000$.

 


https://www.kickstarter.com/projects/2010809279/attila-reborn Yorum Yaz
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