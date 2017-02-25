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Çernobil faciası yiyecekleri zehirlemeye devam ediyor

Bilim insanları, yeni araştırmalarla Çernobil nükleer faciasının bugün bile yiyecekleri zehirlemeye devam ettiğini ortaya koydu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çernobil faciası yiyecekleri zehirlemeye devam ediyor
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Günümüzden yaklaşık 30 sene önce meydana gelen Çernobil reaktör kazası, yaydığı radyoaktif maddelerle çevresindeki büyük bir alanı kullanılamaz hale soktu. Reaktörden yayılan radyoaktif maddeler bununla da kalmamış, kazadan seneler sonra farklı şekillerde yayılarak ve reaktörden çok uzakta bulunan bölgeleri bile etkilemişti. State Veterinary Administration’da görevli olan bilim insanı Jiri Drapal, facianın bugün bile bazı yiyecek türlerini etkilemeye devam ettiğini açıkladı.

Reuters’a verdiği röportajda ekibiyle birlikte Çek Cumhuriyeti’nin dağlık alanlarında araştırmalarını sürdürdüklerinden bahseden Drapar, bölgede bulunan ve halk tarafından sıklıkla tüketilen vahşi domuzların bile Çernobil faciasından etkilendiklerini dile getirdi. Bilim insanı, bu hayvanların vücutlarında radyoaktif maddeler bulunmasının facianın etkilerinin büyük çapta devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Radyoaktif maddeler tüketilirse ne olur?

Jiri Drapal, bölge halkının domuzları avlayarak stew ve gulaş gibi yiyeceklerin yapımında kullandıklarından bahsetti. Bu hayvanların tüketilmesiyle vücuda radyoaktif maddelerin giriş yaptığını ve bu maddelerin ilerleyen dönemlerde kansere neden olabileceğinden bahseden Drapal, ilginç bir şekilde domuzların da yedikleri mantarlardan radyasyon aldıklarını dile getirdi.

Yapılan araştırmalara göre dağlık alanlarda bulunan mantarlar, Çernobil kazası gerçekleştiğinde atmosfere salınan sezyum-137 gibi zehirli maddeleri yıllar sonra emmiş ve depoladıkları radyoaktif maddelerin domuzlara, onlardan da insanlara geçmesine neden olmuş. Bu madde aktarımı, 3 sene önce Alman Hükümeti tarafından paylaşılan bir raporda da kendine yer bulmuştu. Raporda belirtilene göre avcıların öldürdüğü domuzlardan 3’te 1’i radyoaktifti.

Daha önceki dönemlerde kümes hayvanlarını, balıkları ve hatta çayı bile zehirlediği iddialarıyla gündeme gelen Çernobil faciası, görünüşe göre benzer haberlerle uzun bir süre gündemde olacak.



http://www.theverge.com/2017/2/24/14733094/radioactive-pigs-boars-czech-republic-central-europe-germany-chernobyl Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen stalker(1979)
Orijinalden alıntı: stalker(1979)
Çernobilden dolayı Rusya'yı (o zamanlar SSCB'idi.) dava etmeyen tek ülke Türkiye diye duymuştum? İlginç gelmişti.

Çernobilden en fazla etkilenen ülkelerden birisi de biziz, doğal olarak en fazla karadeniz bölgesi etkilendi fakat kimse konuşmadı, gerçekler hep örtbas edildi, açık ve net Karadeniz kökenli hiç bir şey yiyip içmemeye özen gösterin, özellikle çok mecburi olmadığı için fındık ve çay.
Orijinalden alıntı: stalker(1979)Çernobilden dolayı Rusya'yı (o zamanlar SSCB'idi.) dava etmeyen tek ülke Türkiye diye duymuştum? İlginç gelmişti....
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2 Yanıt Yanıtla +10
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GreyParrot 2 yıl Ridianod
Orijinalden alıntı: Ridianod
Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz yahu. Fındık ve çay dışarı çıkmıyor mu? Radyoaktif malı alır mı hiç Avrupa Birliği hadi bize kakalanıyor desek. Desteksiz atmak yerine bence belgeler gönderin okuyalım. Bu dediğiniz çok büyük bir iddia.

Ben arşivci değilim ama bugüne kadar okuduğum bütün makalelerde uzman ve yetkililer bu durumu açıklarlar, internetten veya arşivlerden sizde araştırabilirsiniz, ayrıca üslubunuza dikkat edin,sizi ikna etme gibi bir yükümlülüğüm yok. cernobiliyasamak.wordpress.com/...
daricahalk-der.blogcu.com/...
cernobiliyasamak.wordpress.com/...
greenpeace.org/...
evrensel.net/...
@12 Angry Men Radyoaktif bulut gelmesi zaten toprağın kirlemesinin delaleti, ilk parti çaylar kirliydi sonraki çaylar temizlendi gibi bir şey demeye çalışıyorsanız, radyoaktiviteyle ilgili bir takım araştırmalar yapın.
Orijinalden alıntı: RidianodBunu neye dayanarak söylüyorsunuz yahu. Fındık ve çay dışarı çıkmıyor mu? Radyoaktif malı alır mı hiç Avrupa Birliği hadi b...
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Ridianod 2 yıl GreyParrot
Mesajı okuyup okuyup canınız sıkılıyor herhalde. Edit üstüne Edit eklediğinize göre. Üslubumda bir sıkıntı yok. Çay ve fındık gibi ihracatımızın içinde bulunan ürünlerde radyoaktif gibi bir iddaada bulunmak desteksiz atmaktan başka bir şey değildir. Radyasyon olabilir. Şu an oturduğun pc den ya da elindeki telefondan geldiği gibi zararsız düzeyde bulunuyor. Geçen açıklanan verilere göre denizin süzgeci dedikleri midyelerde bile çok düşük seviyelerde çıktı. Hayır dünyaya fındığı biz basıyoruz. Ürettiğimizin %80-90 nını Avrupa ülkeleri çikolata vs için alıyor. Çıkıp kanserojen diyosun. Aynı ülkeler geçen nutella nın yağı kanserojen diye açıklama da yaptılar. Vw yi emisyon diye gömdüler vs vs. Kanser olmak pahasına sevmedikleri bizden fındık almaya devam ediyolar öyle mi?
Mesajı okuyup okuyup canınız sıkılıyor herhalde. Edit üstüne Edit eklediğinize göre. Üslubumda bir sıkıntı yok. Çay ve fındık gibi ihracatımızın içinde bulunan...
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volga tuygun 2 yıl
Çernobil'den yayılan radyasyonla "ama pc'den ve cep telefonundan da radyasyon yayılıyor" diye karşılaştırmışsınız ... Söylenecek söz yok ki buna ...
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deniz.gokcen 2 yıl
Bu nükleer sevicileri Hitler seviyesinde acımasızlıkla reaktör içine atacaksın ki saniyesinde buharlaşsınlar sonra ölüleri başımıza bela olmasın gömmek için toprağı falan kirletmeyelim.
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Eeltorm 2 yıl
Kısaltma kullanarak küfür edenler de banlanmalı artık. Kısaltarak her şeyi yazabileceklerini sanıyorlar.
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SCWS 2 yıl
amk donanımhaber ölücüleri sizi.
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SCWS-1 2 yıl
SCWS nickli hesaptan yazılan son mesaj(22:31:06) hesabın sahibine ait değildir. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili herhangi bir fikrim yok, zaten konuyla ilgili bir şey yazarken birden bire böyle anlamsız bir cümle kurmak için deli olmak gerek, biri hesabıma girmiş, nasıl oldu ben de anlamadım, durumu anlatmak için bu hesabı açtım, yazılan uygunsuz cümle için özür diler, iyi forumlar dilerim.
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SCWS-1 2 yıl SCWS
SCWS nickli hesaptan yazılan son mesaj(22:31:06) hesabın sahibine ait değildir. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili herhangi bir fikrim yok, zaten konuyla ilgili bir şey yazarken birden bire böyle anlamsız bir cümle kurmak için deli olmak gerek, biri hesabıma girmiş, nasıl oldu ben de anlamadım, durumu anlatmak için bu hesabı açtım, yazılan uygunsuz cümle için özür diler, iyi forumlar dilerim.
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m-99 2 yıl
Bu olay aklıma hep Metro 2033 ve Artyom reisi getiriyor
Şaka bir yana çok kötü bir hadiseydi. Bu olay yüzünden 80'li kuşaktan kanser olan bir çok insan var özellikle Karadeniz sahil kesiminden .
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ARTHUR. 2 yıl m-99
yanlış adamı getiriyor ama. çernobil denilince akla stalker gelir

gidip görmek istediğim tek yerdir. stalker oyunu satesinde orası hakkında bilgim oldu ve o günden beri hep orda olmak istemişimdir .
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BekirTemel 2 yıl
Gökten bir yıldız kaydı, Karadeniz'e düştü...
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ULYSES 2 yıl
O yıllarda radyoaktif maddeler bulunduğu için ihraç edilemeyen fındıkları dağıtmışlardı ilkokullarda. Bizimkiler bilinçli oldukları için yemeyin demişlerdi. Ama çocukluk işte. Gizli gizli yerdim fındıkları. Ülkenin geleceği çocuklara radyoaktif fındık dağıtan hükümet gördü bu gözler. Hala o hükümeti rahmetle ananları, siyasi mirasçısıyız diyenleri görünce kanım donuyor.
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smart1978 2 yıl
Cernobil patladigi anda Karadeniz e kimler vardi ? O gun orda kimler varsa zaten kanserden olecekler kazara veya baska bir hastalik ile olmezlerse ve su an bilimadamlarin dedigi gibi asil bu son yillarda beklenen kanser vakalarinda patlama oldu . Karadeniz de bulunmus bircok kisi ortalama her ailede en az 1 kisi kanser ve tedavi gormekte . Saglik Bakanligi basta olmak uzere devlet buyukleri devlet memurlari bu gercegi ortbas etmektedir . Rusya ile papaz olmak istemezler zaten su kritik donemde!!!
Gercekler acidir .
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Ya zaten en fazla 80 sene yaşıyoruz çokta şey etmemek lazım. Ölmeyip de dünyaya direk mi kalacaz sanki.

Bak Caponlara hala yaşıyor.
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12 Angry Men 2 yıl
İlk patladığı zaman radyoaktif bulut Karadenize gelmişti, şimdi bir sorun yok hocam. O dediğin çernobil ilk patladığı zaman atmosfere yayılan radyasyondu havayla bize gelmişti.
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