Çernobil faciası yiyecekleri zehirlemeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Günümüzden yaklaşık 30 sene önce meydana gelen Çernobil reaktör kazası, yaydığı radyoaktif maddelerle çevresindeki büyük bir alanı kullanılamaz hale soktu. Reaktörden yayılan radyoaktif maddeler bununla da kalmamış, kazadan seneler sonra farklı şekillerde yayılarak ve reaktörden çok uzakta bulunan bölgeleri bile etkilemişti. State Veterinary Administration’da görevli olan bilim insanı Jiri Drapal, facianın bugün bile bazı yiyecek türlerini etkilemeye devam ettiğini açıkladı.

Reuters’a verdiği röportajda ekibiyle birlikte Çek Cumhuriyeti’nin dağlık alanlarında araştırmalarını sürdürdüklerinden bahseden Drapar, bölgede bulunan ve halk tarafından sıklıkla tüketilen vahşi domuzların bile Çernobil faciasından etkilendiklerini dile getirdi. Bilim insanı, bu hayvanların vücutlarında radyoaktif maddeler bulunmasının facianın etkilerinin büyük çapta devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Radyoaktif maddeler tüketilirse ne olur?

Jiri Drapal, bölge halkının domuzları avlayarak stew ve gulaş gibi yiyeceklerin yapımında kullandıklarından bahsetti. Bu hayvanların tüketilmesiyle vücuda radyoaktif maddelerin giriş yaptığını ve bu maddelerin ilerleyen dönemlerde kansere neden olabileceğinden bahseden Drapal, ilginç bir şekilde domuzların da yedikleri mantarlardan radyasyon aldıklarını dile getirdi.

Yapılan araştırmalara göre dağlık alanlarda bulunan mantarlar, Çernobil kazası gerçekleştiğinde atmosfere salınan sezyum-137 gibi zehirli maddeleri yıllar sonra emmiş ve depoladıkları radyoaktif maddelerin domuzlara, onlardan da insanlara geçmesine neden olmuş. Bu madde aktarımı, 3 sene önce Alman Hükümeti tarafından paylaşılan bir raporda da kendine yer bulmuştu. Raporda belirtilene göre avcıların öldürdüğü domuzlardan 3’te 1’i radyoaktifti.

Daha önceki dönemlerde kümes hayvanlarını, balıkları ve hatta çayı bile zehirlediği iddialarıyla gündeme gelen Çernobil faciası, görünüşe göre benzer haberlerle uzun bir süre gündemde olacak.

http://www.theverge.com/2017/2/24/14733094/radioactive-pigs-boars-czech-republic-central-europe-germany-chernobyl