Çernobil faciası yiyecekleri zehirlemeye devam ediyor

Reuters’a verdiği röportajda ekibiyle birlikte Çek Cumhuriyeti’nin dağlık alanlarında araştırmalarını sürdürdüklerinden bahseden Drapar, bölgede bulunan ve halk tarafından sıklıkla tüketilen vahşi domuzların bile Çernobil faciasından etkilendiklerini dile getirdi. Bilim insanı, bu hayvanların vücutlarında radyoaktif maddeler bulunmasının facianın etkilerinin büyük çapta devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.
Radyoaktif maddeler tüketilirse ne olur?
Jiri Drapal, bölge halkının domuzları avlayarak stew ve gulaş gibi yiyeceklerin yapımında kullandıklarından bahsetti. Bu hayvanların tüketilmesiyle vücuda radyoaktif maddelerin giriş yaptığını ve bu maddelerin ilerleyen dönemlerde kansere neden olabileceğinden bahseden Drapal, ilginç bir şekilde domuzların da yedikleri mantarlardan radyasyon aldıklarını dile getirdi.
Yapılan araştırmalara göre dağlık alanlarda bulunan mantarlar, Çernobil kazası gerçekleştiğinde atmosfere salınan sezyum-137 gibi zehirli maddeleri yıllar sonra emmiş ve depoladıkları radyoaktif maddelerin domuzlara, onlardan da insanlara geçmesine neden olmuş. Bu madde aktarımı, 3 sene önce Alman Hükümeti tarafından paylaşılan bir raporda da kendine yer bulmuştu. Raporda belirtilene göre avcıların öldürdüğü domuzlardan 3’te 1’i radyoaktifti.
Daha önceki dönemlerde kümes hayvanlarını, balıkları ve hatta çayı bile zehirlediği iddialarıyla gündeme gelen Çernobil faciası, görünüşe göre benzer haberlerle uzun bir süre gündemde olacak.
http://www.theverge.com/2017/2/24/14733094/radioactive-pigs-boars-czech-republic-central-europe-germany-chernobyl Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çernobilden en fazla etkilenen ülkelerden birisi de biziz, doğal olarak en fazla karadeniz bölgesi etkilendi fakat kimse konuşmadı, gerçekler hep örtbas edildi, açık ve net Karadeniz kökenli hiç bir şey yiyip içmemeye özen gösterin, özellikle çok mecburi olmadığı için fındık ve çay.
Ben arşivci değilim ama bugüne kadar okuduğum bütün makalelerde uzman ve yetkililer bu durumu açıklarlar, internetten veya arşivlerden sizde araştırabilirsiniz, ayrıca üslubunuza dikkat edin,sizi ikna etme gibi bir yükümlülüğüm yok. cernobiliyasamak.wordpress.com/...
daricahalk-der.blogcu.com/...
cernobiliyasamak.wordpress.com/...
greenpeace.org/...
evrensel.net/...
@12 Angry Men Radyoaktif bulut gelmesi zaten toprağın kirlemesinin delaleti, ilk parti çaylar kirliydi sonraki çaylar temizlendi gibi bir şey demeye çalışıyorsanız, radyoaktiviteyle ilgili bir takım araştırmalar yapın.