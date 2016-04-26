Çernobil’in kazadan 30 yıl sonraki hali Yandex’te

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Yandex, Çernobil Reaktör Kazası’nın 30. yıl dönümünde kazanın izlerini taşıyan Çernobil Nükleer Santrali ve kazadan sonra hayalet kente dönen Pripyat’ın günümüzdeki görüntülerini kullanıcılara sunuyor.

Çernobil Nükleer Santrali ve santralin yakınlarında bulunan Pripyat kenti 26 Nisan 1986 tarihinde yaşanan patlama sonrasında yüksek radyasyon nedeniyle yaşanamayacak hale gelmiş ve terk edilmişti. Günümüzde yoğun radyasyon sebebiyle kent yaşamının olmadığı, sadece fotoğraflardan görülebilen kaza bölgesini gezmek ise Yandex.Panoramalar ile mümkün.

Kullanıcılar, kazanın üzerinden geçen 30 yılın ardından bölgenin ne durumda olduğunu, santralin çevresindeki yolları ve Pripyat sokaklarını 360 derecelik görüntülerle bilgisayarlar veya mobil cihazları aracılığıyla adım adım gezebiliyorlar.

Radyasyon oranlarının hâlâ çok yüksek olduğu ve bilim adamlarına göre uzun yıllar insan yaşamı için elverişli olmayacak olan bölgeyi Yandex panoramaları üzerinden görmek için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

https://ya.cc/078rY