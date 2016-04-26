Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çernobil’in kazadan 30 yıl sonraki hali Yandex’te

Çernobil Kazası’nın 30. yılında radyasyon seviyesinin hâlâ insan yaşamı için tehlikeli olduğu Çernobil Nükleer Santrali çevresi ve hayalet kente dönen Pripyat, Yandex panoramalar ile gezilebiliyor.
3 yıl
7,2b
1
20
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çernobil’in kazadan 30 yıl sonraki hali Yandex’te
Tam Boyutta Gör

Yandex, Çernobil Reaktör Kazası’nın 30. yıl dönümünde kazanın izlerini taşıyan Çernobil Nükleer Santrali ve kazadan sonra hayalet kente dönen Pripyat’ın günümüzdeki görüntülerini kullanıcılara sunuyor.
Çernobil Nükleer Santrali ve santralin yakınlarında bulunan Pripyat kenti 26 Nisan 1986 tarihinde yaşanan patlama sonrasında yüksek radyasyon nedeniyle yaşanamayacak hale gelmiş ve terk edilmişti. Günümüzde yoğun radyasyon sebebiyle kent yaşamının olmadığı, sadece fotoğraflardan görülebilen kaza bölgesini gezmek ise Yandex.Panoramalar ile mümkün.

Kullanıcılar, kazanın üzerinden geçen 30 yılın ardından bölgenin ne durumda olduğunu, santralin çevresindeki yolları ve Pripyat sokaklarını 360 derecelik görüntülerle bilgisayarlar veya mobil cihazları aracılığıyla adım adım gezebiliyorlar.

Radyasyon oranlarının hâlâ çok yüksek olduğu ve bilim adamlarına göre uzun yıllar insan yaşamı için elverişli olmayacak olan bölgeyi Yandex panoramaları üzerinden görmek için kaynaktaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.


https://ya.cc/078rY Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cibicibi 3 yıl en beğenilen
Call of Duty Modern Warfare oynayanlar bilir, dönmedalabın etrafında az helikopter desteği beklemedik...
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 3 yıl
STALKER: Call of Pripyat
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Call of duty'de bir bölüm vardı. Çernobil'de geçen.. Oyunun en efsane bölümü orasıydı.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
Çok fena
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quexstre48 3 yıl
Bu bölgeyle STALKER: Call of Pripyat oyununu oynarken tanıştık arkadaşın söylediği gibi . Nedense dünya üzerinde en merak ettiğim yer burası. Düşünsenize radyoaktif kıyafetlerle burayı gezdiğinizi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gangstarap34 3 yıl
Yeni stalker oyunu da gelmedi zaten:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e.rar 3 yıl
BEYLER BİRİLERİ YAŞIYOR OLMALI? BİZİ YİYORLAR BAKSANA BİRİ OCAĞI YAKMIŞ




[simage=2]https://img.donanimhaber.com/upfiles/553181/1d45e67b-9e97-4523-8098-84b9c9ec2e62.tiff[/simage]

[simage=2]https://img.donanimhaber.com/upfiles/553181/61c99b52-943e-4dbb-8707-da552e0ef232.tiff[/simage]


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
çok kötü olmuş yazık yav 30 sene geçmiş hala etkisi sürüyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 3 yıl en beğenilen
Call of Duty Modern Warfare oynayanlar bilir, dönmedalabın etrafında az helikopter desteği beklemedik...
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkayjan 3 yıl
S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobly oyununu unutmuşsunuz. Efsane oyundu. 95'lilerden sonrası bilmez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl
dönme dolabın orada helikopteri beklerken canım çıkmıştı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murmeko 3 yıl
A nu cheeki breeki iv damke
sadece oynayan bilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Call of duty'de bir bölüm vardı. Çernobil'de geçen.. Oyunun en efsane bölümü orasıydı.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdfzxcv12 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
Call of duty'de bir bölüm vardı. Çernobil'de geçen.. Oyunun en efsane bölümü orasıydı.

Aynen hocam . Liseliler bilmez . Multi de çok iyi bölümdü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 3 yıl
Link yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7169 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yandex, yandex panoramalar ve
5 etiket daha çernobil Web Siteleri Internet Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl İşte Dell'in yeni nesil Precision ve Latitude bilgisayarları 3 yıl YouTube mobil platforma 6 saniyelik izlenmesi zorunlu reklam getiriyor 3 yıl OS X'in hand-off özelliği Windows 10'a geliyor 3 yıl OnePlus 3 için 6GB RAM sesleri 3 yıl D&R e-Kitap devi Kobo’yu Türkiye’ye getirdi 3 yıl Artık resmi: Nintendo NX konsolu 2017 Mart ayında 3 yıl SanDisk’ten maliyet odaklı Z410 SSD serisi 3 yıl Yeni nesil Gear Fit internete sızdırıldı 3 yıl Apple Music abone sayısı 13 milyona yükseldi 3 yıl Hindistan'da telefonlara panik butonu geliyor 3 yıl LeEco'nun yeni akıllı telefon serisi Le 2, ilk iki saatte 1 milyondan fazla sattı 3 yıl DARPA'dan akıllı ve zırhlı arazi aracı konsepti 3 yıl Disney, Nokia'nın sanal gerçeklik kamerasını kullanacak 3 yıl 2003 yılından beri bir ilk: Apple gelirleri düşüş gösterdi 3 yıl YouTube artık insan beyni gibi öğreniyor 3 yıl Çocuklar da kod yazabilir "4 Yaş üstü için kodlama" özel video 3 yıl İşte Philips ve AOC'nin yeni monitörleri 3 yıl Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi 3 yıl Ücretsiz OneDrive alanı 5GB seviyesine iniyor 3 yıl Dünya Bankası'ndan yeni iklim planına dev destek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çernobil’in kazadan 30 yıl sonraki hali Yandex’te Sonraki NASA, daha çevreci araştırma uçakları geliştirmek istiyor 3 yıl Microsoft’un Android lisans gelirleri azalıyor 3 yıl Dell kurumsal bilgisayarlar ile çalışma ortamlarını geleceğe hazırlıyor 3 yıl ZOTAC’dan sırtınıza göre sanal gerçeklik sistemi 3 yıl Facebook yeni bir kamera uygulaması geliştiriyor 3 yıl HTC One S9 duyuruldu 3 yıl Yerli girişim Bundle’ın kullanım oranı artıyor 3 yıl Citroen C6'nın 2017 modeli Çin'de tanıtıldı 3 yıl Logitech'ten iPad Pro'ya özel şarj standı: Logi BASE 3 yıl Tehlikeli Windows 10 açığı gizlice uygulama çalıştırılmasını neden oluyor 3 yıl Spotify kullanıcı bilgileri internete sızdı 3 yıl 79 Dolar’a 11.6inç ekranlı dizüstü bilgisayar 3 yıl iPhone 7 ile Home butonu değişebilir 3 yıl Nokia, giyilebilir cihaz firması Withings’i satın alıyor 3 yıl Xiaomi, kendi işlemcisi Rifle’ı hazırlıyor 3 yıl Raspberry Pi'ye 8 megapixellik Sony kamera desteği 3 yıl Steam, Lionsgate ortaklığı ile film kiralama hizmeti sunmaya başladı 3 yıl Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda 3 yıl İşte Android'e gelecek yeni özellikler 3 yıl Meizu’dan 90$’a akıllı telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim