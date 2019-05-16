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Çevre dostu strafor geliştirildi

Washington Devlet Üniversitesi araştırmacıları, çevre dostu, selüloz bazlı bir materyalden strafor üretmeyi başardılar. Yeni strafor yalıtım konusunda eskisinden daha iyi performans sergiliyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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İnşaat sektöründen kahve bardağı yapımına kadar saklama, koruma, yalıtım amaçlı olarak gündelik hayatın her alanında kullanılan ve halk arasında köpük olarak da adlandırılan strafor, petrol türevi bir madde olup doğada kendiliğinden çözünmez. Üstelik yandığında zehirli gazlar açığa çıkarır. Bu denli çok kullanılan bir malzemenin doğaya zararlı etkileri de o denli çok olmaktadır.

Gündelik hayatın her yerinde olan bu malzemenin çevre dostu formunu üretmek isteyen Washington Devlet Üniversitesi’nden Amir Ameli liderliğindeki bilim adamları, çoğunlukla selüloz nano kristallerinden oluşan ve üretiminde çözücü olarak su kullanılan bir strafor geliştirmeyi başardılar.

Benzer çalışmalar daha önceleri başka bilim adamlarınca da denenmiş olsa da hiçbiri yeni üretilen köpük kadar performanslı olmamıştı. Güçlü değillerdi ve üstelik yalıtım özellikleri yok denecek kadar azdı. Bilim adamları yeni geliştirdikleri teknikle selüloz nano parçacıklarını polivinil alkolle birleştirerek esnek bir köpük meydana getirmişler. Malzeme ayrıca uniform bir hücresel yapı oluşturarak yalıtım konusunda da iddialı hale gelmiş.
Yapılan testler neticesinde bitki bazlı köpüğün yalıtım kabiliyetinin petrol bazlı türevinden daha iyi olduğu görülmüş. Üstelik hafif olan ve kendi ağırlığının 200 katına kadar yüklere rağmen şeklini koruyan yeni köpük, yandığında arkasında doğaya zararlı atık bırakmıyor.

Araştırmacılardan Amir Ameli, elde ettikleri sonuçların yenilenebilir malzemelerle yüksek performanslı ve kullanışlı ürünler ortaya konabileceğini, çevreye daha da katkı sağlanabileceğini gösterdiklerini belirtiyor. Araştırmacıların sonraki hedefi daha güçlü ve dayanıklı malzemeler geliştirip, bu ürünleri laboratuvar ortamından çıkarıp gerçek hayatta üretime geçirmek.

https://news.wsu.edu/2019/05/09/researchers-develop-viable-environmentally-friendly-alternative-styrofoam/ Yorum Yaz
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CoreXXX 3 hf.
güzel gelişme. doğayı korumak için atılan her adım dünyamıza bir miktar nefes aldırabilir. sonunda yokedeceğiz yada dünya bizi yok edecek ama ne kadar geç olursa o kadar iyi
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zuhanda 3 hf.
styrofoam
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SEO-Uzmanı 3 hf.
ayda koloni kurarken lazım olacak :)
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WB 3 hf.
Wow bu kez Joe Rogers degil de Amir Ameli
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