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Geri dönüştürülebilir pipet

Her gün milyonlarca insanın bir kere kullandığı ve daha sonra çöpe atılan plastik pipetlerin doğamıza ne denli büyük zararları dokunduğu herkesin malumudur. Buna yeni bir çözüm geliştirildi.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Milyarlarca sayıda üretilen ve herkes tarafından bir kere kullanıldıktan sonra atılan pipetler, doğada çözünmedikleri için büyük kirlilik tehdidi teşkil ediyorlar. Üstelik bunların çoğunun okyanusa döküldüğü düşünüldüğünde deniz hayatına olumsuz etkileri oluyor.

Finli girişimci Sulapac, ürettiği pipetle bu soruna çözüm getirdiğini iddia ediyor. Sulapac, geri dönüştürülebilir malzemeler üzerinde çalışan Stora Enso firmasıyla yaptığı iş birliği sonucunda yüzde 100 biyolojik olarak yıkılabilir malzemeden pipet üretmeyi başarmış ve bunun patentini almış.

Ayrıca Bkz. "Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu"

Pipetlerin üretiminde odun talaşı ve biyolojik olarak yıkılabilir bağlayıcı malzeme kullanılmış. Üstelik yeni pipetlerin üretimi mevcut pipet üretim hatlarında rekabetçi bir fiyata yapılabiliyor. Pipetler doğaya ya da geri dönüşüm tesisine atıldığında karbon dioksit, su ve biyolojik kütleye dönüşüyorlar. Biyolojik kütlenin okyanus planktonlarına zararı olmadığı ya da deniz hayatını etkilemediği belirtiliyor.

Kozmetik firması Chanel’le iş birliğine giden Sulapac, aynı malzemeden küçük kutular ve kavanozlar üretmiş. Üstelik ürünler su, yağ ve oksijen geçirmiyor. Sulapac, yeni ürün gelişimi için kapısının diğer firmalara açık olduğunu belirtiyor.

https://newatlas.com/sulapac-biodegradable-straws/57782/#gallery Yorum Yaz
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arel.gr 4 ay
1000 'lik ambalaj tek tek selofanli flexi fosforize pipet 2.5€ 'dan.
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interwap 5 ay
Çipet pet pet pet pet.....
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Galatas4ray 5 ay
Türktelekomun %55 kısmı satılmış onu haber yapın bakalım neler dönüyor.
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