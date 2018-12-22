Geri dönüştürülebilir pipet

Milyarlarca sayıda üretilen ve herkes tarafından bir kere kullanıldıktan sonra atılan pipetler, doğada çözünmedikleri için büyük kirlilik tehdidi teşkil ediyorlar. Üstelik bunların çoğunun okyanusa döküldüğü düşünüldüğünde deniz hayatına olumsuz etkileri oluyor.



Finli girişimci Sulapac, ürettiği pipetle bu soruna çözüm getirdiğini iddia ediyor. Sulapac, geri dönüştürülebilir malzemeler üzerinde çalışan Stora Enso firmasıyla yaptığı iş birliği sonucunda yüzde 100 biyolojik olarak yıkılabilir malzemeden pipet üretmeyi başarmış ve bunun patentini almış.



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Pipetlerin üretiminde odun talaşı ve biyolojik olarak yıkılabilir bağlayıcı malzeme kullanılmış. Üstelik yeni pipetlerin üretimi mevcut pipet üretim hatlarında rekabetçi bir fiyata yapılabiliyor. Pipetler doğaya ya da geri dönüşüm tesisine atıldığında karbon dioksit, su ve biyolojik kütleye dönüşüyorlar. Biyolojik kütlenin okyanus planktonlarına zararı olmadığı ya da deniz hayatını etkilemediği belirtiliyor. Finli girişimci Sulapac, ürettiği pipetle bu soruna çözüm getirdiğini iddia ediyor., geri dönüştürülebilir malzemeler üzerinde çalışanfirmasıyla yaptığı iş birliği sonucundamalzemeden pipet üretmeyi başarmış ve bunun patentini almış.Pipetlerin üretimindevekullanılmış. Üstelik yeni pipetlerin üretimi mevcut pipet üretim hatlarında rekabetçi bir fiyata yapılabiliyor. Pipetler doğaya ya da geri dönüşüm tesisine atıldığındavedönüşüyorlar. Biyolojik kütlenin okyanus planktonlarına zararı olmadığı ya da deniz hayatını etkilemediği belirtiliyor.



Kozmetik firması Chanel’le iş birliğine giden Sulapac, aynı malzemeden küçük kutular ve kavanozlar üretmiş. Üstelik ürünler su, yağ ve oksijen geçirmiyor. Sulapac, yeni ürün gelişimi için kapısının diğer firmalara açık olduğunu belirtiyor.

https://newatlas.com/sulapac-biodegradable-straws/57782/#gallery