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Çevrimiçi müzik hizmetleri çıkışta, dijital müzik satışları düşüşte

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi müzik hizmetleri çıkışta, dijital müzik satışları düşüşte

Apple'ın iPod ve iTunes ile birlikte 2000'li yılların başında müzik endüstrisinde yaptığı devrimin bir benzeri son yıllarda yeniden yaşanıyor desek yanılmış olmayız zira çevrimiçi müzik hizmetleri bunu gerçekleştirmek üzere. 

Genişbant internet kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile paralel olarak popülarite kazanan çevrimiçi müzik hizmeti Apple'ın da kısa süre önce adımını atmasıyla ne kadar önemli bir sektör olduğunu gösterdi. 

Analizlere göre aylık abonelik ücreti ile çalışan bu sektör bu yılın ilk yarısında sadece ABD'de 135 milyar müzik ve video izleme sayısına ev sahipliği yaptı. Bu oran geçen yıla göre iki kat artmış durumda. 

Aynı dönemde dijital müzik indirme sayısı yüzde 10.4 düşüş ile 531.6 milyona geriledi. Fiziki ve dijital albüm satışları ise yüzde 4 düşüş ile 116 milyon rakamına geriledi. Bu rakamlar yine ABD için geçerli. 

ABD'de Taylor Swift'in Apple Music ile sürtüşmeye neden olan 1989 albümü 2 milyon satış ile listelerde bir numara. İki numara ise Drake'nin If You're Reading This It's Too Late albümü. Albüm 1.4 milyon satış ve 409 milyon parça indirmesi ile dikkat çekiyor. 

Çevrimiçi müzik hizmetlerinin yeni oyuncular olmadan Spotify, Deezer, Tidal gibi mevcut markalar ile bu denli bir rakama ulaşması büyük bir başarı olarak niteleniyor. Apple Music hizmetinin de katılması ile yılın ikinci yarısında çok daha fazla müzik akışlarının olması bekleniyor.  

http://recode.net/2015/07/02/americans-stream-135-billion-songs-in-first-half-of-year/ Yorum Yaz
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deoksiriboz1001 4 yıl en beğenilen
Dünyada tüm servisler internete dönuyor.Bizde de operatörler 500mb interneti paket diye satmaya çalışıyorlar.
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mementopolis 4 yıl
Dijital'e bile Rakip cikti ;D
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mgokhanozen 4 yıl
Apple Music'e çok insan abone olacak. Türkiye'deki rakamın bile 350-400 bin civarında olması bekleniyor. Sadece Türkiye'den 4 milyon TL'ye yakın aylık gelir var.

Not: 4GB'dan aşağı internet paketi olmamalı.
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yokbeolumbe 4 yıl
Denemeyenler Mix Radio'yu denesin. Diğer servislerden çok farklı
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Tha Alumni 4 yıl yokbeolumbe
-Pilavjob-
Denemeyenler Mix Radio'yu denesin. Diğer servislerden çok farklı

hll knk
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VatandA.Ş. 4 yıl
Spotify'i uzun süredir ücretsiz versiyonuyla kullanıyorum ama Apple Music'in çıktığını duyunca direk alasım geldi. Yani ikisinin aboneliğide aynı fiyatda olmasına rağmen Apple Music daha yakın geliyor bana bu algıdan dolayı Apple Music piyasayı toplayacak gibi duruyor cidden...
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VefaMetin 4 yıl
deoksiriboz1001
Dünyada tüm servisler internete dönuyor.Bizde de operatörler 500mb interneti paket diye satmaya çalışıyorlar.

250MB bile var. :)
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deoksiriboz1001 4 yıl en beğenilen
Dünyada tüm servisler internete dönuyor.Bizde de operatörler 500mb interneti paket diye satmaya çalışıyorlar.
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mkykadir 4 yıl
Belirli bir sure dinleyecegin muzigi tamamen satin almak gereksiz goruluyor. Abonelilklerle neredeyse tum arsiv elinizin altinda oluyor. Apple Music, cogu platforma gelirse cok basarili olur. Ama zannetmiyorum ki Spotify, Deezer gibi Smart TV'lere kadar giris yapsin.
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mementopolis 4 yıl
Dijital'e bile Rakip cikti ;D
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clopin 4 yıl
apple yine sonradan gelip parsayı toplayacak
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