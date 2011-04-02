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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chieftec 80 Plus Silver sertifikalı modüler güç kaynaklarını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Chieftec, Nitro88+ isimli yeni güç kaynağı ailesini duyurdu. Modüler kablo sistemine sahip olan ve 80 Plus Silver sertifikasına sahip olan yüksek verimilikli yeni güç kaynakları, tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve aktif PFC özelliği ile geliyorlar. ATX 12V 2.3 standardında olan ve 140mm çapında fana ile soğutulan yeni güç kaynaklarında, soğutma için 140mm çapında fana yer veriliyor.

Oyuncular ve performans tutkunları için hazırlanan Nitro 88+ serisi yeni güç kaynaklarının yakında pazara sunulması beklenirken, kapasite seçenekleri ve ön-sipariş fiyatları şu şekilde; 650 Watt (112,05 Avro), 750 Watt (120,31 Avro), 850 Watt (158,87 Avro) ve 1000 Watt (198,87 Avro).


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knnkpln 8 yıl
Bunun ana kart güç kabloları nerede acaba?
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OverClocK1ng 8 yıl
Vay be. 2001'de DijitalCenter'dayken ne Chieftec satmıştım ama. :)
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Divinity 8 yıl
Türkiyede satışı olmayan bir markanın/ürünün haberi için teşekkürler.
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