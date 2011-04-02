Chieftec 80 Plus Silver sertifikalı modüler güç kaynaklarını tanıttı

Komponent üreticisi Chieftec, Nitro88+ isimli yeni güç kaynağı ailesini duyurdu. Modüler kablo sistemine sahip olan ve 80 Plus Silver sertifikasına sahip olan yüksek verimilikli yeni güç kaynakları, tekli 12v rail tasarımını temel alıyor ve aktif PFC özelliği ile geliyorlar. ATX 12V 2.3 standardında olan ve 140mm çapında fana ile soğutulan yeni güç kaynaklarında, soğutma için 140mm çapında fana yer veriliyor.

Oyuncular ve performans tutkunları için hazırlanan Nitro 88+ serisi yeni güç kaynaklarının yakında pazara sunulması beklenirken, kapasite seçenekleri ve ön-sipariş fiyatları şu şekilde; 650 Watt (112,05 Avro), 750 Watt (120,31 Avro), 850 Watt (158,87 Avro) ve 1000 Watt (198,87 Avro).