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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chieftec'ten, 80+ Platinum sertifikalı ve fansız güç kaynağı: GPS-500C

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Chieftec'ten, 80+ Platinum sertifikalı ve fansız güç kaynağı: GPS-500C
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Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üreticisi Chieftec, bilgisayardan gelen gürültülere karşı aşırı duyarlılık gösteren tüketiciler için ''Smart'' serisi yeni bir güç kaynağı hazırladı.
ATX 12V 2.3 standardıyla uyumlu olan ve 500 watt kapasite sunan GPS-500C, fansız yapısıyla olduğu kadar ve 80+ Platinum sertifikasıyla ön plana çıkıyor. Hemen üst kısmına alüminyum ısı dağıtıcı yerleştirilen GPS-500C, %92'lere varan oranlarda enerji verimliliği vadediyor. Tek kanal 12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynağının, +12V kanalından 44A'lik çıkış alınabiliyor.
Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü, Japon üretimi kapasitörlerin eşlik ettiği GPS-500C, fotoğraflardan görüleceği üzere yarı modüler bir yapıya sahip. Güç kaynağının sabit kabloları arasında 1 adet 24-pin (20+4-pin) ATX güç konnektörü, 1 adet 8-pin (4+4-pin) ATX 12V güç konnektörü ve 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI Express güç konnektörü bulunuyor. Geriye kalan 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI Express güç konnektörü, 6 adet SATA güç konnektörü, 4 adet 4-pin molex güç konnektörü ve 1 adet floppy güç konnektörü istendiği zaman takılıp çıkarılabiliyor. Böylece bilgisayar kasasının içindeki hava akışını iyileştirebiliyoruz.
Chieftec GPS-500C'nin, 2 yıllık garanti kapsamında 132,78 Euro'dan ön siparişi alınıyor. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 307 TL yapıyor.
Chieftec'ten, 80+ Platinum sertifikalı ve fansız güç kaynağı: GPS-500C
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http://www.chieftec.com/power_GPS-500C.html Yorum Yaz
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sy1907 4 yıl
Silverstone NJ520 Nightjar 520W 80+ platinum var. Beyaz renk çok da kıyak :) 516W veriyo 12v'dan. teknobiyotik.com/...
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dogu03 5 yıl
Ya ne olurdu ki şunun 750 watt olsaydı böyle bir fansız 750 watt a ihtiyaç var 500 watt kullanımlar artık eskiyor güç gereksinimleri artıyor
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lyridder 6 yıl
Sessizlik, huzur, mutluluk...
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bellair 6 yıl
farklı ürünler çıkması güzel birşey. şimdi 500 watt çıkarırlar 3 ay sonra bir bakmışsın adamlar 1000 watt ile girmişler piyasaya
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OverClocK1ng 6 yıl
Delphi Diesel
Fanlı ve fansız kavramını anlayamıyorsan bize diyecek pek birşey düşmüyor demektir.

İnan bana fansız güç kaynaklarını o kadar saçma buluyorum ki.
Nedenini söyleyeyim.
Bir güç kaynağının fansız olmasının tek sebebi sessizlik için olabilir.
Başka bir sebepten dolayı olamaz. Mesela çok tozlu bir ortamda çalışacak olduğu için fan bozulmasın diye fansız kullanıyoruz şeklinde olamaz. Sebebi ise o kadar tozlu ortamda zaten fansız olanın da içerisine toz dolar ve akabinde ısı iyice artacağından dolayı güç kaynağı patlar. Toz dolmakla kalmaz, içerisindeki parçaların üzerinden elektrik geçtiği için toz bu parçalara yapışır. Bu yüzden de patlar.
Ortam tozlu olduğu için olamayacağına göre geriye tek sebep kalıyor. O da sessizlik. Sessiz olduğu için yani fan olmadığı için diye düşünelim.
Onda da güç kaynağını soğutmak gerekeceğinden dolayı içini dışını komple soğutucu şeklinde yapmak gerekiyor. Bu da ağırlığı iyice arttırıyor. Hadi onu geçtim fan olmayacağından dolayı yukarıda gördüğünüz gibi 500Watt'ın üzerinde üretmek çok zor ve daha fazla ısı ve risk anlamına geliyor.
Gelelim fansız güç kaynaklarını neden gereksiz bulduğuma.
Bu güne kadar belki yüzlerce güç kaynağı satmışımdır. Bir gün birisi geldi ve hiç ses duyamayacağı bir güç kaynağı istedi. Adama 14cm fanlı bir güç kaynağı verdim. Adam ertesi gün geldi ve teşekkür etti. Çıt çıkmıyor dedi. Ben de 13.5 Cm fanlı güç kaynağı kullanıyorum ve çıt çıkmıyor. Şimdi bu güç kaynaklarındaki fanlar zaten 900-1000 devirle dönüyorlar ve çıt dahi çıkartmıyorlar. Hadi daha sessiz yapsalar yine fan koysalar ama fanı 800 devir falan yapsalar güç kaynağının ömrü fansıza göre çok daha uzun olacaktır. Çünkü fansız güç kaynağında ısınan bileşenlerin üzerindeki hava uzaklaştırılmadığı için ömürlerini kısaltıyor. Ayrıca fansızlar gerçekten ağır olmak zorunda.
Hadi hepsini bir kenara koy, fansız güç kaynakları komple ısı bloğu gibi olduğundan yurtdışından getirilirken yükte ağır olduğundan dolayı fiyatları normal güç kaynaklarından daha pahalı oluyor.
500 Watt güç kaynağı fiyatına bak. Ya da şu ürün yurtdışında 307 liraysa bizde en az 400 lira olur -ki 380 liraya ülkemizde 80+GOLD sertifikalı 1100Watt 14cm 16db fanlı güç kaynağı olduğuna göre siz hesap edin artık...
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Infernall 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Delphi Diesel
Fanlı ve fansız kavramını anlayamıyorsan bize diyecek pek birşey düşmüyor demektir.


İnan bana fansız güç kaynaklarını o kadar saçma buluyorum ki.

Nedenini söyleyeyim.

Bir güç kaynağının fansız olmasının tek sebebi sessizlik için olabilir.
Başka bir sebepten dolayı olamaz. Mesela çok tozlu bir ortamda çalışacak olduğu için fan bozulmasın diye fansız kullanıyoruz şeklinde olamaz. Sebebi ise o kadar tozlu ortamda zaten fansız olanın da içerisine toz dolar ve akabinde ısı iyice artacağından dolayı güç kaynağı patlar. Toz dolmakla kalmaz, içerisindeki parçaların üzerinden elektrik geçtiği için toz bu parçalara yapışır. Bu yüzden de patlar.

Ortam tozlu olduğu için olamayacağına göre geriye tek sebep kalıyor. O da sessizlik. Sessiz olduğu için yani fan olmadığı için diye düşünelim.

Onda da güç kaynağını soğutmak gerekeceğinden dolayı içini dışını komple soğutucu şeklinde yapmak gerekiyor. Bu da ağırlığı iyice arttırıyor. Hadi onu geçtim fan olmayacağından dolayı yukarıda gördüğünüz gibi 500Watt'ın üzerinde üretmek çok zor ve daha fazla ısı ve risk anlamına geliyor.

Gelelim fansız güç kaynaklarını neden gereksiz bulduğuma.

Bu güne kadar belki yüzlerce güç kaynağı satmışımdır. Bir gün birisi geldi ve hiç ses duyamayacağı bir güç kaynağı istedi. Adama 14cm fanlı bir güç kaynağı verdim. Adam ertesi gün geldi ve teşekkür etti. Çıt çıkmıyor dedi. Ben de 13.5 Cm fanlı güç kaynağı kullanıyorum ve çıt çıkmıyor. Şimdi bu güç kaynaklarındaki fanlar zaten 900-1000 devirle dönüyorlar ve çıt dahi çıkartmıyorlar. Hadi daha sessiz yapsalar yine fan koysalar ama fanı 800 devir falan yapsalar güç kaynağının ömrü fansıza göre çok daha uzun olacaktır. Çünkü fansız güç kaynağında ısınan bileşenlerin üzerindeki hava uzaklaştırılmadığı için ömürlerini kısaltıyor. Ayrıca fansızlar gerçekten ağır olmak zorunda.

Hadi hepsini bir kenara koy, fansız güç kaynakları komple ısı bloğu gibi olduğundan yurtdışından getirilirken yükte ağır olduğundan dolayı fiyatları normal güç kaynaklarından daha pahalı oluyor.

500 Watt güç kaynağı fiyatına bak. Ya da şu ürün yurtdışında 307 liraysa bizde en az 400 lira olur -ki 380 liraya ülkemizde 80+GOLD sertifikalı 1100Watt 14cm 16db fanlı güç kaynağı olduğuna göre siz hesap edin artık...

Aman canım öyle olurmu hiç verilir 500w o para.
Ama işlemci ve ekran kartına gelince aman 50lira düşük olsunda amd alalım..
Yahu 100tl vermeyip ucuz diye daha kötü ekran kartlarına işlemcilere bakarlar,adam çıkmış sessiz diye(ki normaldede çok ses yok şaşırıyorum bunlara) 350 tl veririm diyor o psuya.Yav verin kardeşim.
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CoreXXX 6 yıl
Infernall
1 senede gelecek elektirik faturası tasarrufu max 50 lira olur,+500w olduğundan bazı kartlarda sıkıntı çıkarır gel gelelim fiyata bak 132 euro türkiye fiyatı sen ona 300 de.Ee +100 olsa ne fark eder? Karmı zararmı
Bence değmez. Tasarruf adı altındaki kazık. Fansız olması durumu değiştirmez,500w 300tl verilmez.Normal psulardada çok ses yok dandik almadığınız sürece.

şakamısın:) fansız tasarımın fatura ile ne alakası var. 0 db sessizlik isteyenler alır bunu zaten senin gibi ürünün ne işe yaradığını bilmeden yorum yapanlar değil
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gamblerbarbo 6 yıl
ahah insanlar ne kadar sacmalamis. 500W pasif psu yu HTPC gibi bir makine icin yaparlar, oturup ta 690 taksak calisir mi yav diye dusunmez kimse. hem avrupada bu psu yaklasik bir AX750 ediyor, bence fiyati o kadar da ucuk degil yani.
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Infernall 6 yıl CoreXXX
CoreXXX

Infernall

1 senede gelecek elektirik faturası tasarrufu max 50 lira olur,+500w olduğundan bazı kartlarda sıkıntı çıkarır gel gelelim fiyata bak 132 euro türkiye fiyatı sen ona 300 de.Ee +100 olsa ne fark eder? Karmı zararmı
Bence değmez. Tasarruf adı altındaki kazık. Fansız olması durumu değiştirmez,500w 300tl verilmez.Normal psulardada çok ses yok dandik almadığınız sürece.


şakamısın:) fansız tasarımın fatura ile ne alakası var. 0 db sessizlik isteyenler alır bunu zaten senin gibi ürünün ne işe yaradığını bilmeden yorum yapanlar değil

Sen alırsın yavrum 1000 tlye kasa toplarsın,içerisine 350 liraya bu psuyu koyarsın ekran kartıda zaten zorlanacağından gt630 falan koyarsın.İyi sessizlikler

Ürünün içinde doğmuşsun galiba,yoksa seninde benden farkın yok ürünün ne işe yarayıp yaramadığı hakkında.

Ek olarak eksicilere sözümdür,elimde suan 6 7 tane psu var,psudan ses geldiğine ben şahit olamadım.O ses verenler sürekli güç çeken ve zamanla ömrü kısalan psulardır.Zorlandıkça ses artmakta 2 3 sene sonra aşırı ses vermektedir.Temiz ve kaliteli bir psu uzun süre ses vermez.
ben 350ye 1000w psu alırım,seside normaldır.Siz sağır oluyorsanız o sesten bu psu tam size göre
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Elektrox 6 yıl
ürün çeşitliliği, farklı tasarımlar olması güzel. he alırmıyım almam bnm 550w lık powerın sesi sistemdeki en sessiz fan hatta harddisk gıcırtısını bile duyuyorum fan sesleri gelmiyor... birde merak ettiğim tam güçte bu soğutucu bloğu kaç dereceleri buluyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Fansızlarda şöyle bir sorun oluyor. Az da olsa kondansatörün cızırtısını duyuyorsunuz.
Sessiz power isteyenlere tavsiyem. Powerın fanını söküp Noctua fan alıp taksınlar hiç ses duymayacaklardır.
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CWaRRioR 6 yıl
Multimedya ve download amacıyla hazırlanmış PCler için ideal bir ürün bence.
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perikentli 6 yıl
highpower üstüne tanımam abi gerisi vırt zırt
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Barış26 6 yıl perikentli
perikentli

highpower üstüne tanımam abi gerisi vırt zırt

High power ortalama bir firmadır. Asıl High Power tırt vırt.

En kaliteli PSU satıcılarına gelirsek: (Dikkat! Üretici demiyorum satıcı diyorum. Örneğin corsair PSU üretmez ama birinci sınıf üreticilere yaptırır. Seasonic,CWT, ...)

Seasonic
Corsair
Enermax
Thermaltake

Belki bunlara

Antec
Cooler master
Silverstone

katılabilir.

Yukarıda yazdıklarım kendi izlenimlerim sonucu oluşturduğum bir listedir.
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