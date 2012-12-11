Chieftec'ten, 80+ Platinum sertifikalı ve fansız güç kaynağı: GPS-500C

Dahili ve harici bilgisayar bileşeni üreticisi Chieftec, bilgisayardan gelen gürültülere karşı aşırı duyarlılık gösteren tüketiciler için ''Smart'' serisi yeni bir güç kaynağı hazırladı.

ATX 12V 2.3 standardıyla uyumlu olan ve 500 watt kapasite sunan GPS-500C, fansız yapısıyla olduğu kadar ve 80+ Platinum sertifikasıyla ön plana çıkıyor. Hemen üst kısmına alüminyum ısı dağıtıcı yerleştirilen GPS-500C, %92'lere varan oranlarda enerji verimliliği vadediyor. Tek kanal 12V rail tasarımının temel alındığı güç kaynağının, +12V kanalından 44A'lik çıkış alınabiliyor.

Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü, Japon üretimi kapasitörlerin eşlik ettiği GPS-500C, fotoğraflardan görüleceği üzere yarı modüler bir yapıya sahip. Güç kaynağının sabit kabloları arasında 1 adet 24-pin (20+4-pin) ATX güç konnektörü, 1 adet 8-pin (4+4-pin) ATX 12V güç konnektörü ve 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI Express güç konnektörü bulunuyor. Geriye kalan 2 adet 8-pin (6+2-pin) PCI Express güç konnektörü, 6 adet SATA güç konnektörü, 4 adet 4-pin molex güç konnektörü ve 1 adet floppy güç konnektörü istendiği zaman takılıp çıkarılabiliyor. Böylece bilgisayar kasasının içindeki hava akışını iyileştirebiliyoruz.



Chieftec GPS-500C'nin, 2 yıllık garanti kapsamında 132,78 Euro'dan ön siparişi alınıyor. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 307 TL yapıyor.



http://www.chieftec.com/power_GPS-500C.html