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China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı

Çin devlet telekomünikasyon şirketi China Mobile düzenlediği etkinlik ile birlikte gelecek planlarını paylaştı. Etkinlikte dikkat çeken nokta Galaxy S7 çıkış tarihi için Mart ayının işaretlenmesiydi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı
 
Geçtiğimiz Mart ayında Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini duyurarak amiral gemisi telefonlarını yenileyen Samsung için yeni güncelleme tarihi yaklaşıyor. Son dönemlerde ortaya bir çok sızıntının çıkması Galaxy S7'nin beklenenden önce gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı ancak China Mobile bu soru işaretine son noktayı koydu.

Çin devletinin telekomünikasyon şirket düzenlediği bir toplantı ile gelecek planlarını açıkladı. Bu toplantı sırasında Mart ayı çizelgesinde Galaxy S7 çıkış tarihinin verilmesi ise, yeni modelin bir yıllık döngünün tamamlanmasıyla tanıtılacağını büyük ölçüde kesinleştirmiş oldu.
China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı
 
Bir diğer önemli ayrıntı ise akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bilgi verilmesi oldu. Bir çok kişi tahmin edecektir ancak Galaxy S7 3000 Yuan'dan daha pahalı olacak modeller kategorisinde listelendi. Bu rakam da bugünkü kur ile akıllı telefonun 470 dolardan daha pahalı olacağını gösteriyor.
Son sızıntıları bir araya toplamak gerekirse S7 modelinde Snapdragon 820 çipset,  Type C USB portu ve basıncı algılayabilen ClearForce teknolojisine sahip ekranın yer alması öngörülüyor. Micro SD kartlara yeniden destek verilmesi de bir süredir iddiaların gündeminde. Galaxy S7, S7 Edge, S7 Plus ve S7 Edge Plus şeklinde 4 farklı modelin tanıtılacağına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 

http://www.gsmarena.com/chinese_carriers_2016_plans_reveal_march_release_for_samsung_galaxy_s7-news-15639.php Yorum Yaz
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Ken Block43 3 yıl en beğenilen
İyice b.k çöplüğüne döndü 4 farklı model ne ya
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ukilavuz 3 yıl
Her telefon konusunda aynı resim var :)
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Luken Drew 3 yıl
Note 4 aldıktan sonra android lolipop güncellemesini abartısız 1 yıla yakın bekleyince birdaha samsung almam diyordum. Şu haberlerden sonra mağazalarda elime bile almam artık. Şu cihazı biraz eskiteyim ilk işim apple a yada o zamana kadar gerçekten adam akıllı yazılım desteği veren telefon bulursam onu alıcam.
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kadirirdem 3 yıl
Samsung iyice sapitti ve devam ediyor sapitmaya 4 tane model nedir hadi bunlar gelecek bu sefer note 5 i sade kalemi için mi alalım....
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aycibin 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Samsung iyice sapitti ve devam ediyor sapitmaya 4 tane model nedir hadi bunlar gelecek bu sefer note 5 i sade kalemi için mi alalım....

note alan kalemi için de almıyorki.kalemini kullanan da o kadar azki
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alemburda34 3 yıl
Fiyat dogruysa hafiza kart destegi bile olsa 1 yil sonra almak daha mantikli
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darkdiva 3 yıl
Note serisine asla son vermez Samsung. Rakipsiz olduğu ve benzer bir modelin başka firmalarda olmadığı tek modeli. Ayrıca benim gibi birçok kişi Note serisini çok seviyor. Kalemi kullanan biri için kalemsiz bir telefon kullanmak büyük eksiklik olacaktır.
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mmnder16 3 yıl
Yandex
S7 Plus gelirse muhtemelen Note serisinin üretimi sonlanacak gibi gözüküyor.

s6 ile note5 arasında ram dışında pek de fazla bir fark yoktu. açıkcası eğer note 6 ile de s7 arasında herhangi bir fark olmayacaksa note serisi iptal edilsin.
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mkyb 3 yıl
İptal edilsinde Note serisini alanların büyük kısmı kalem olayı için alıyordu. Kalem olayı yok sanırım Plus modellerde. O yüzdende bir esprisi yok yani.
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Pi 3 yıl
Samsung bir ayağın çukura dussunde zar zor toparlanasin emi. Bugün 1aylık bile olmayan not4 telefonumu üçüncü kez servise verdim. Muhtemelen oldu deyip yine geri verecekler. Suç sende değil otekilerinde.
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mkyb 3 yıl
S7 Plus gelirse muhtemelen Note serisinin üretimi sonlanacak gibi gözüküyor.
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Ken Block43 3 yıl en beğenilen
İyice b.k çöplüğüne döndü 4 farklı model ne ya
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