China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı

Geçtiğimiz Mart ayında Galaxy S6 ve S6 Edge modellerini duyurarak amiral gemisi telefonlarını yenileyen Samsung için yeni güncelleme tarihi yaklaşıyor. Son dönemlerde ortaya bir çok sızıntının çıkması Galaxy S7'nin beklenenden önce gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı ancak China Mobile bu soru işaretine son noktayı koydu.

Çin devletinin telekomünikasyon şirket düzenlediği bir toplantı ile gelecek planlarını açıkladı. Bu toplantı sırasında Mart ayı çizelgesinde Galaxy S7 çıkış tarihinin verilmesi ise, yeni modelin bir yıllık döngünün tamamlanmasıyla tanıtılacağını büyük ölçüde kesinleştirmiş oldu.

Bir diğer önemli ayrıntı ise akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bilgi verilmesi oldu. Bir çok kişi tahmin edecektir ancak Galaxy S7 3000 Yuan'dan daha pahalı olacak modeller kategorisinde listelendi. Bu rakam da bugünkü kur ile akıllı telefonun 470 dolardan daha pahalı olacağını gösteriyor.

Son sızıntıları bir araya toplamak gerekirse S7 modelinde Snapdragon 820 çipset, Type C USB portu ve basıncı algılayabilen ClearForce teknolojisine sahip ekranın yer alması öngörülüyor. Micro SD kartlara yeniden destek verilmesi de bir süredir iddiaların gündeminde. Galaxy S7, S7 Edge, S7 Plus ve S7 Edge Plus şeklinde 4 farklı modelin tanıtılacağına ise neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

http://www.gsmarena.com/chinese_carriers_2016_plans_reveal_march_release_for_samsung_galaxy_s7-news-15639.php