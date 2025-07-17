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    Galaxy S26 Ultra'nın ekranı büyüyecek ve çerçeveleri incelecek

    Galaxy S26 Ultra'nın selefinden biraz daha büyük olan 6,89 inçlik bir ekranla geleceği ve daha ince çerçeveler sayesinde telefonun boyutunun artmayacağı belirtiliyor.

    Galaxy S26 Ultra'nın ekranı büyüyecek ve çerçeveleri incelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, son birkaç yıldır Galaxy Ultra modellerinin ekran boyutunu yavaş yavaş artırıyor. Galaxy S25 Ultra'da çerçeveleri incelterek 6,86 inç ekran boyutuna ulaşan Samsung, Galaxy S26 Ultra ile sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

    Ekran boyutu 6,89 inçe çıkacak

    Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S26 Ultra'nın selefinden biraz daha büyük olan 6,89 inçlik bir ekrana sahip olacağını ve şirketin bunu cihazın boyutunu arttırmadan başaracağını iddia ediyor. Bazı kaba hesaplamalar, yaklaşan telefonun muhtemelen 1,15 mm kalınlığında çerçevelere sahip olacağını gösteriyor; bu da Galaxy S25 Ultra'nın 1,2 mm inceliğindeki çerçevelerine kıyasla ufak bir iyileşme anlamına geliyor. 

    Galaxy S26 Ultra'nın ekranı panel tarafında da iyileştirmeler içerecek. Telefonda, Color Filter on Encapsulation (CoE) teknolojisine sahip bir OLED panelin yer alacağı belirtiliyor. Bu panelde, geleneksel polarizörün yerini bir renk filtresi alıyor ve geleneksel piksel tanımlama katmanını (PDL) siyah bir PDL ile değiştiriyor. Bu sayede daha parlak, daha verimli ve daha ince bir ekran elde ediliyor. Pil ömrüne katkıda bulunması beklenen bu ekran teknolojisi, halihazırda Galaxy Z Fold serisi telefonlarda kullanılıyor.

    Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, Galaxy S26 Ultra'nın batarya kapasitesinin aynı kalacağını ortaya koyuyor. Samsung'nu bunun yerine telefonu ince ve hafif hale getirmeye odaklandığı belirtiliyor. Yine de, ekran ve yonga seti tarafında gerçekleştirilecek iyileştirmelerle pil ömrünün arttırılması hedefleniyor.

    Kaynakça https://x.com/UniverseIce/status/1945682162654802010 https://www.sammobile.com/news/galaxy-s26-ultra-bigger-screen-rumor-bezels/
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