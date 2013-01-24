Chipworks, 2000 ve 2012 yılları arasındaki ABD patent bilgilerini yayınladı

Elektronik cihazların içini açarak altlarında yatan teknolojileri ortaya çıkartan Chipworks, resmi blog sitesi üzerinden ilginç bir grafik yayınladı. Teknoloji firmaları ürettikleri teknolojiler yanında sahip oldukları patentler ile güçlerine güç katıyorlar.





Bu doğrultuda Chipworks sitesi tarafından hazırlanan grafikte, 2000 ve 2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük firmalar tarafından alınan patent sayıları yer alıyor. Oranlara bakıldığında ise aradaki uzun zamana rağmen IBM firmasının liderliğinin devam ettiği görülüyor. 2000 yılında 4. sırada yer alan Samsung, 2012 yılına gelindiğinde 2.sıraya yükselerek patent sayısı bakımından büyük bir gelişim göstermiş durumda. Ayrıca Amerika pazarında büyük bir patent sayısına sahip olan Japon görüntüleme devlerinden olan Canon, birçok yerli şirketten daha fazla patent sayısı ile 3. sıradaki yerini koruyor. Listenin geneline bakıldığında birçok uzak doğulu şirketin üst sıralarda yer aldığı görülüyor.





Listede yayınlanan bir diğer değer ise Apple ve Google'ın patent değerleri. Diğer bilgilerin aksine bu iki firmanın 2011 ve 2012 yılı değerlerine yer verilen grafikte, Google 2011 yılında 426 patent sahibi iken, 2012 yılında bu oranı 1151 düzeyine getirmiş. Apple ise 2011 yılında sahip olduğu 675 patenti, 2012 yılında 1136 oranına getirmiş durumda.





Görüldüğü üzere teknoloji firmaları patent alımlarına büyük önem veriyorlar ve yeni patentler ile yeni teknolojilerine temel oluşturmaya devam ediyorlar.





Not: Chipworks tarafından yayınlanan grafiğin yüksek çözünürlüklü haline aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.





http://www.chipworks.com/blog/technologyblog/files/2013/01/TopAssigneesInfographic_v161.png

http://www.chipworks.com/blog/