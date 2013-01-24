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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chipworks, 2000 ve 2012 yılları arasındaki ABD patent bilgilerini yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Chipworks, 2000 ve 2012 yılları arasındaki ABD patent bilgilerini yayınladı

Elektronik cihazların içini açarak altlarında  yatan  teknolojileri ortaya çıkartan Chipworks, resmi blog sitesi üzerinden ilginç  bir grafik yayınladı. Teknoloji firmaları ürettikleri teknolojiler  yanında sahip oldukları patentler ile güçlerine güç katıyorlar.

Bu  doğrultuda Chipworks sitesi tarafından hazırlanan grafikte, 2000 ve 2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük firmalar tarafından alınan patent sayıları yer alıyor. Oranlara bakıldığında ise aradaki uzun zamana rağmen IBM firmasının liderliğinin devam ettiği görülüyor. 2000 yılında 4. sırada yer alan Samsung, 2012 yılına gelindiğinde 2.sıraya yükselerek patent  sayısı bakımından büyük bir gelişim göstermiş durumda. Ayrıca Amerika pazarında  büyük bir patent sayısına sahip olan Japon görüntüleme devlerinden olan Canon, birçok yerli şirketten daha fazla patent sayısı ile 3. sıradaki yerini koruyor. Listenin geneline bakıldığında birçok uzak doğulu şirketin üst sıralarda yer  aldığı görülüyor.

Listede yayınlanan bir diğer değer ise Apple ve Google'ın patent değerleri. Diğer bilgilerin aksine bu iki firmanın 2011 ve 2012 yılı değerlerine yer verilen grafikte, Google 2011 yılında 426 patent sahibi iken, 2012 yılında bu oranı 1151 düzeyine getirmiş. Apple ise 2011 yılında sahip olduğu 675 patenti, 2012 yılında 1136 oranına getirmiş durumda. 

Görüldüğü üzere teknoloji firmaları patent  alımlarına büyük önem veriyorlar ve yeni patentler ile yeni teknolojilerine  temel oluşturmaya devam ediyorlar.

Not: Chipworks tarafından yayınlanan grafiğin yüksek çözünürlüklü haline aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.chipworks.com/blog/technologyblog/files/2013/01/TopAssigneesInfographic_v161.png 

http://www.chipworks.com/blog/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memoseler 6 yıl
Google'ın istatistikleri göz kamaştırıcı. Hani hep gelecek filmlerinde olur ya şehir bembeyaz her tarafta tek tip ekranlar ve tek bir markası vardır herşeyin. Nereye bakarsan bak aynı markayı görürsün. İşte ben o marka olarak Google'ı görüyorum. Bakın Android falan demiyorum. Google diyorum. Kendini yenilikçiliğe adamış, özgürlükçü ve tüketiciye gerçekten istedini verebilen bir marka olduğu için.
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ozturert 6 yıl
Canon hep 3. sirada.
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