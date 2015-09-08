Chrome eklentisi HoverCards ile bağlantıları açmadan görüntüleyin

Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome için birçok fayalı eklenti bulunuyor. Bu eklentiler arasında eklenen yeni çözümlerden HoverCards, bağlantıları açmadan görüntüleme desteğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya üzerine odaklanan HoverCards, kişilerin Twitter, Reddit, YouTube, SoundCloud, Imgur ya da Instagram içerisinde gördükleri bağlantıları açmadan önce önizlemesine imkan tanıyor. Bu sayede bağlantıdan içeriği hakkında bilgi alınmayan içeriklerde sürprizler yaşanmıyor ve özellikle iş yerleri için bazı kötü durumların önüne geçilebiliyor. Önizleme sayfasında içeriğin ismi yanında görsel ile takipçi ya da izleme sayısı gibi bilgileri de veren HoverCards, veri tasarrufu noktasında da kullanıcılarına yardımcı oluyor.

Ücretsiz olarak sunulan HoverCards eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/09/08/hovercards-for-chrome-lets-you-preview-social-links-before-you-click-them/