Chrome, mağaza haricinde eklenti yüklenmesine izin vermeyecek

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Son dönemde güvenlik konusunda önemli adımlar atan Chrome tarayıcısı, yeni bir güvenlik tedbirini daha hayata geçiriyor.
Google tarafından yapılan açıklamaya göre Chrome uygulama mağazası haricinde herhangi bir eklenti kurulmasına izin verilmeyecek. Şimdiye kadar kurulmuş olanlar pasif hale gelecek ve mağazaya yüklenmedikleri takdirde de aktif olamayacak.
Google eklentiler yoluyla tarayıcıda izinsiz reklam gösterimi yapmaya veya kullanıcı aktivitelerini takip etmeye çalışan kötü niyetli kişilerin önüne geçmeyi planladığını yıl başlarında açıklamıştı. Yeni tedbir bu planın bir parçası. Eklenti kısıtlaması hali hazırda başladı ve geliştiricilerin de buna dikkat etmesi istendi.
http://chrome.blogspot.com.tr/2014/05/protecting-chrome-users-from-malicious.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgisayardan fazla anlamayan biri özellikle de çocuklar birşeyler indirmeye çalışırken bu tuzağa hemen düşüyorlar başıma geldi PC'ye bir baktım chorme ana sayfası, arama motoru değişmiş her sayfada reklam çıkıyor. işin kötüsü bazılarından kolay da kurtulamıyorsun uninstall yaptıktan sonra kısayolları silmek regeditten uğraşmak gerekiyor
Herkese tavsiyem Opera'dır. Chromium tabanlıdır ve Chrome ile neredeyse aynı hızı verir bu nedenle. Yine Chrome ile aynı motoru (Blink - eskiden WebKit) kullanır. Gayet sorunsuz ve akıcıdır, Chrome gibi yeni sekme açarken sömürmez. Ayrıca Chrome Extensions diye bir eklenti sayesinde Chrome mağazası eklentilerini sorunsuz kurabilirsiniz. Mesela ben ZenMate kullanıyorum Opera'da. Denemekten zarar gelmez, bence deneyin bir.
Katılıyorum hocam
O dediğimiz android için kolay değil ipini koparan apktool ile açıp kendi reklamını falan koyuyor bu kadar kolay düzenliyorsa uygulamaları kontrol etmek daha zor oluyor
Appstore'da da wp8 markette de, play store'da da bu otomatik algoritmalar mevcut zaten.