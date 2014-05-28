Chrome, mağaza haricinde eklenti yüklenmesine izin vermeyecek





Son dönemde güvenlik konusunda önemli adımlar atan Chrome tarayıcısı, yeni bir güvenlik tedbirini daha hayata geçiriyor.





Google tarafından yapılan açıklamaya göre Chrome uygulama mağazası haricinde herhangi bir eklenti kurulmasına izin verilmeyecek. Şimdiye kadar kurulmuş olanlar pasif hale gelecek ve mağazaya yüklenmedikleri takdirde de aktif olamayacak.





Google eklentiler yoluyla tarayıcıda izinsiz reklam gösterimi yapmaya veya kullanıcı aktivitelerini takip etmeye çalışan kötü niyetli kişilerin önüne geçmeyi planladığını yıl başlarında açıklamıştı. Yeni tedbir bu planın bir parçası. Eklenti kısıtlaması hali hazırda başladı ve geliştiricilerin de buna dikkat etmesi istendi.





http://chrome.blogspot.com.tr/2014/05/protecting-chrome-users-from-malicious.html