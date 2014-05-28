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Chrome, mağaza haricinde eklenti yüklenmesine izin vermeyecek

4 yıl
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21
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome, mağaza haricinde eklenti yüklenmesine izin vermeyecek

Son dönemde güvenlik konusunda önemli adımlar atan Chrome tarayıcısı, yeni bir güvenlik tedbirini daha hayata geçiriyor. 

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Chrome uygulama mağazası haricinde herhangi bir eklenti kurulmasına izin verilmeyecek. Şimdiye kadar kurulmuş olanlar pasif hale gelecek ve mağazaya yüklenmedikleri takdirde de aktif olamayacak.

Google eklentiler yoluyla tarayıcıda izinsiz reklam gösterimi yapmaya veya kullanıcı aktivitelerini takip etmeye çalışan kötü niyetli kişilerin önüne geçmeyi planladığını yıl başlarında açıklamıştı. Yeni tedbir bu planın bir parçası. Eklenti kısıtlaması hali hazırda başladı ve geliştiricilerin de buna dikkat etmesi istendi. 


http://chrome.blogspot.com.tr/2014/05/protecting-chrome-users-from-malicious.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wolfestein 4 yıl
Bu chrome'un da iyice tadini kacirdilar.
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Betax 4 yıl
Gerekli miydi diye sormak istiyorum?
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mrsmrc 4 yıl
Chrome gittikçe kullanıcı kaybediyor. Yaşasın Firefox
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DH Misafiri 4 yıl
Saçmalığa gel... Firefox akar
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DH Misafiri 4 yıl
Saçmalığa gel... Firefox akar
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Glorfindel1907 4 yıl
**** yeter bana
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SEO-Uzmanı 4 yıl
Firefox OS a gün doğdu :D
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Sebnem Ferah 4 yıl
Iyi oldu kaldiramadigim eklentiler var butun yaptiklarimi goruyar
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foz54 4 yıl
Daha çok özen göstermeliler mesela dışarıdan hiçbir program chorme ayarlarını değiştiremesin.
Bilgisayardan fazla anlamayan biri özellikle de çocuklar birşeyler indirmeye çalışırken bu tuzağa hemen düşüyorlar başıma geldi PC'ye bir baktım chorme ana sayfası, arama motoru değişmiş her sayfada reklam çıkıyor. işin kötüsü bazılarından kolay da kurtulamıyorsun uninstall yaptıktan sonra kısayolları silmek regeditten uğraşmak gerekiyor
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bkaakco 4 yıl
Ben temalarımı öyle deniyordum. Geliştirici aracıyla tema yükleyince her açışta uyarı veriyor özürlü. Zaten kullanmıyorum artık saçma tarayıcıyı.

Herkese tavsiyem Opera'dır. Chromium tabanlıdır ve Chrome ile neredeyse aynı hızı verir bu nedenle. Yine Chrome ile aynı motoru (Blink - eskiden WebKit) kullanır. Gayet sorunsuz ve akıcıdır, Chrome gibi yeni sekme açarken sömürmez. Ayrıca Chrome Extensions diye bir eklenti sayesinde Chrome mağazası eklentilerini sorunsuz kurabilirsiniz. Mesela ben ZenMate kullanıyorum Opera'da. Denemekten zarar gelmez, bence deneyin bir.
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-1A72C1774 4 yıl
o zaman idm nin eklentisini markete eklesin bi Zahmet sürekli siliniyor
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Elsa 4 yıl
Android'e de algoritma geliştirip zararlı uygulamaları tespit edip Google'a bildiren bir yöntem geliştirsinler de Play Store da kendine gelsin
3 Yanıt Yanıtla +3
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insanikamil 4 yıl Elsa
Elsa

Android'e de algoritma geliştirip zararlı uygulamaları tespit edip Google'a bildiren bir yöntem geliştirsinler de Play Store da kendine gelsin

Katılıyorum hocam
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mehmedaltair 4 yıl Elsa
Elsa
Android'e de algoritma geliştirip zararlı uygulamaları tespit edip Google'a bildiren bir yöntem geliştirsinler de Play Store da kendine gelsin

O dediğimiz android için kolay değil ipini koparan apktool ile açıp kendi reklamını falan koyuyor bu kadar kolay düzenliyorsa uygulamaları kontrol etmek daha zor oluyor
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Balawitz 4 yıl Elsa
Elsa
Android'e de algoritma geliştirip zararlı uygulamaları tespit edip Google'a bildiren bir yöntem geliştirsinler de Play Store da kendine gelsin

Appstore'da da wp8 markette de, play store'da da bu otomatik algoritmalar mevcut zaten.
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